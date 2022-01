FIKK STORE KONSEKVENSER: Dette satellittbildet fra Japans meteorologiske institutt viser det undersjøiske utbruddet.

Vulkanrammede Tonga: − Fanget opp aktivt nødsignal

Det er fanget opp et nødsignal fra en lavtliggende øy på Tonga.

Av NTB-AFP

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, hadde et voldsomt utbrudd både lørdag og søndag.

Det gikk rundt tre mil opp i lufta, og aske, gass og sur nedbør kom ned igjen over store deler av Stillehavsregionen. Utbruddet gjorde utslag over hele verden, var hørbart helt til Alaska og tsunamien slo inn over kystlinjer fra Japan til USA.

På Tonga resulterte utbruddet i en tsunamibølge på 1,2 meter.

Se utbruddet her:

Fanget opp aktivt nødsignal

Nesten tre dager etter vulkanutbruddet og den påfølgende tsunamien, er omfanget svært uklart.

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) uttrykker særlig bekymring for øyene Mango og Fonoi etter at overvåkningsfly har sett «vesentlige materielle skader» der fra lørdagens vulkanutbrudd, men uten å få kontakt med folk på øyene.

– Et aktivt nødsignal har blitt fanget opp fra Mango, melder OCHA.

Øya huser mer enn 30 personer, ifølge folketellingstall fra Tonga.

FN-organet melder om betydelige skader langs strendene på vestsiden av Tongas hovedøy Tongatapu, der flere feriesteder og boliger enten er ødelagt eller hardt rammet, og to mennesker er meldt savnet.

Se hvordan tsunamien skyllet over Tonga her:

Forsøkte å redde hundene – mistet livet

Internettforbindelsen med omverden er brutt, og det kan ta to uker før den er tilbake.

– Kommunikasjon er fortsatt det aller største problemet, da internett og de internasjonale telefonlinjene fortsatt er ute av drift, heter det fra OCHA.

Satellittelefoner er den eneste sikre måten å få kontakt med resten av verden. Men FN-organet påpeker at de også iblant er upålitelige.

Ingen detaljer er kjent om de savnede, men broren til en britisk kvinne som ble tatt av tsunamien, har sagt at søsteren hans er funnet død. Kvinnen, 50 år gamle Angela Glover, skal ha mistet livet da hun forsøkte å redde hundene sine.

Hun bodde på Tonga sammen med ektemannen. Paret drev et rednings- og omplasseringssenter for løshunder.

New Zealand og Australia har begge sendt overvåkningsfly for å sondere terrenget etter utbruddet, og de forbereder flere flyginger for å frakte sårt tiltrengte forsyninger til øystaten.

UTBRUDD: Satellittbilde av vulkanen Hunga Tunga Hunga Ha’apai, tatt av den japanske værsatellitten Himawari 8, lørdag 15. januar.

– Vann er umiddelbart behov

OCHA sier at det også er bekymring for forurensning av drikkevannet og avlingene på Tonga, og at også vannsikkerheten kan være truet.

Tongas hovedstad Nuku'alofa antas å være dekket av 1–2 centimeter aske, noe som kan føre til at vannforsyningene blir forgiftet, og at det blir vanskelig for folk i byen å puste.

– Vi vet at vann er et umiddelbart behov, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern.