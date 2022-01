«SKAMMELIG»: Under folkemøtet i Texas, kalte Trump hele etterforskningen av stormingen av Kongressen for skammelig.

Donald Trump holdt rally i Texas: Lovet å frigi Kongress-stormere

Under et folkemøte i Texas lovet tidligere president Donald Trump at dersom han får makten igjen, så vil han vurdere å benåde dem som er dømt for å ha stormet Kongressen.

– Hvis jeg stiller, og hvis vi vinner, så vil vi behandle de menneskene fra 6. januar rettferdig. Vi vil behandle dem rettferdig, sa Trump natt til søndag, under et såkalt «Save America»-arrangement, i Conroe Texas.

– Og hvis det krever benådninger, så vil vi gi dem benådninger. Fordi de blir behandlet så urettferdig, fortsatte ex-presidenten, gjengir CNN.

Dermed fortsetter Trump å pirre sin tilhengere med at han kanskje skal stille til valg i 2024, slik stadig flere tegn tyder på.

Trumps avgang endte i kaos og ødeleggelse i den amerikanske Kongressen den 6. januar i fjor, og nylig ble ettårsdagen markert.

KLAR TIL KAMP: Trump fremsto, som vanlig, selvsikker under møtet i Texas.

Under høringen i Kongressen om hva som skjedde den dramatiske dagen i fjor, er det blitt kjent at flere av Trumps allierte advarte ham om det som skjedde, og ba ham gripe inn.

«Dette skader oss alle», skrev blant annet den erkekonservative Fox News-profilen Laura Ingraham.

I dagene etter stormingen gikk Trump ut og fordømte det som skjedde, men nå har han snudd til å støtte mobben. Under et folkemøte i Arizona for to uker siden, hånet han også en av politimennene som forsvarte Kongressen.

TRUMP-TILHENGER: En av Trumps tilhengere under folkemøtet i Texas.

Over 700 personer er tiltalt etter Kongress-stormingen, og samtidig som sakene rulles opp i justisvesenet, holdes det en høring i Kongressen, der Trump-allierte har nektet å forklare seg.

– Det er en skam, sier Trump, om etterforskningen.

De ubegrunnede påstandene fra Trump om valgfusk da han tapte makten i 2020, var det som fikk det til å koke over for hans tilhengere. Nå brukes lignende påstander til å sette inn Trump-lojalister i en rekke poster som republikanerne kontrollerer.

Trump ville ikke bekrefte om han stiller i 2024, men én ting var han klar på:

– Vi skal vinne tilbake Det hvite hus.

