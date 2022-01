UT AV WEST WING: Etter 20 minutter med president Joe Biden, kom statsminister Jonas Gahr Støre ut, godt fornøyd med det han sa var en vellykket samtale.

Peiskos med Støre i Det ovale kontor: Biden skal være villig til å møte Putin igjen

WASHINGTON (VG) Ved den brennende peisen i Det ovale kontor, ba USAs president Joe Biden om at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fortalte om Norges erfaringer med Russland som nabo.

Støre kom ut av møtet og fortalte at Biden er åpen for samtaler, og dermed trolig villig til å ta et nytt møte med Russlands president Vladimir Putin, om det ligger til rette for det.

Støre ble på kort varsel invitert til et 20 minutters langt - og ikke planlagt - møte det USAs president i Det hvite hus torsdag ettermiddag.

Temaet ble raskt den spente situasjonen med Russland.

– Han hadde tent på peisvarmen i Det ovale kontor, fortalte Støre til VG etter møtet.

Da Støre ga uttrykk for at han satte pris på den brennende peisen, svarte Biden - ifølge Støre:

– Men badstue er best!

– Så kommer han til Norge, får vi ta han med til en av disse badstu-båtene. Og tilby is-bading, sier Støre.

RÅDGIVEREN: Ved andre forsøk fikk Jonas Gahr Støre møte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Tor Borgersen (til venstre) og Tormod Endresen (til høyre) tilhører embetsverket på Statsministerens kontor.

Biden åpen for samtaler

Ifølge VGs opplysninger fra sentrale sikkerhetskilder, går det trolig mot et møte mellom de to utenriksministrene fra USA og Russland, Antony Blinken og Sergej Lavrov. De to møttes sist fredag for en uke siden i Geneve.

Russland vil helst snakke direkte med USA, men i de siste møtene har amerikanske toppdiplomater avvist å snakke om andre Nato-land uten at landene er til stede. Det samme gjelder Ukraina.

På spørsmål om Støre kan bekrefte dette, svarer han at kontakten går naturlig via de to utenriksdepartementene i Washington og Moskva.

Det naturlig at det neste steget i kontakt kommer der, sier han.

– Men Biden selv er engasjert, og jeg oppfatter at han er åpen for å ta samtaler også på hans nivå, om det ligger til rette for det, legger han til.

Står fast

Den norske statsministeren omtaler Biden som trolig den presidenten med lengst utenrikspolitisk erfaring.

– Han står fast på sine prinsipper om at man ikke kan tvinge land til å gjøre det ene og det andre mot sin vilje, at det må være dialog.

– Jeg opplever at de er åpne og lyttende til de andre allierte. Det at han rydder plass i sin agenda til et møte med meg i 20 minutter, er et uttrykk for det, og det er bra, legger Støre til.

PÅ VEI INN: Jonas Gahr Støre blir ledsaget inn i Det hvite hus, til møtet med president Joe Biden.

Snakket om delelinjen mot Russland

Statsministeren forteller at både president Biden og hans sikkerhetspolitiske rådgiver Jake Sullivan - som var Støres avtalte samtalepartner i Washington - ba Støre snakke om da Norge forhandlet om delelinjeavtalen med Russland fra 2010.

– Hva ville han ellers høre fra Norge?

– Biden kjenner Norge godt, sier Støre.

– Nato-land bringer ulike erfaringer til bordet. Under den kalde krigen var Norge det eneste medlemslandet med grense til Russland, så vi snakket om det å opprettholde både avskrekking og beroligelse. Jeg blir stadig - også her i dag - bedt om å fortelle om delelinjeforhandlingene, og om det brede kontaktnettet vi har hatt med Russland, fortsetter han.

DELTE NORSKE ERFARINGER: Jonas Gahr Støre ble utfordret til å fortelle om prosessen før Norge og Russland ble enige om delelinjen i Barentshavet.

Afghanistan

De to lederne snakket også om Afghanistan og Støres ferske inntrykk fra samtalene med Taliban i Oslo - hvor også USA var til stede - og møtene i Sikkerhetsrådet tidligere i uka.

De snakket også om krisen for hjelpeorganisasjonene som ikke får penger inn i Afghanistan på grunn av vestlige sanksjoner mot bankene.

– Han var rett på: Hvordan kan kan man sikre at vi gjør noe med likviditet og finansiering av humanitær bistand, men uten at vi gjør Taliban en tjeneste. Trykket mot Taliban, blant annet om utdanning for jenter. må opprettholdes, forteller Støre.