REAGERER: Mindretallsleder for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell.

USA: Full forvirring rundt lekket abort-dokument

President Joe Biden sier han ikke er sikker på om dokumentet er ekte. Mens republikanernes leder i Senatet krever gransking av lekkasjen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den føderale retten til selvbestemt abort i USA kan forsvinne dersom uttalelsene i et lekket utkast stemmer.

Retten til selvbestemt abort har vært gjeldende siden saken Roe mot Wade i 1973, som slår fast at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig.

Utkastet som nettstedet Politico har fått fatt i, skal nemlig avsløre at et flertall i Høyesterett vil sette til side retten til selvbestemt abort.

Toppolitikeren Elizabeth Warren kaller USAs høyesterett «ekstremistisk», mens speaker i Representantenes hus Nancy Pelosi (D) mener at det amerikanske demokratiet står i fare.

Men på republikansk side er tonen en litt annen. For tirsdag ettermiddag tvitret Mitch McConnell, som leder republikanerne i Senatet, sin reaksjon.

– Gårsdagens sjokkerende brudd var et angrep på uavhengigheten til Høyesterett. Alt tyder på at dette var nok en eskalering fra den radikale venstresidens pågående kampanje for å mobbe og skremme føderale dommere og bytte ut det føderale styresettet med mobbens styresett, skriver McConnell.

Republikaneren er fokuserer mer på selve lekkasjen enn på innholdet i den.

– De skammelige uttalelsene fra president Biden, speaker Pelosi og leder Schumer nekter å forsvare rettslig uavhengighet og rettsstaten, og spiller i stedet inn i dette giftige skuespillet. Ekte ledere burde betingelsesløst forsvare rettens uavhengighet, fortsetter McConnell.

– Demokratiet står i fare

President Biden mener imidlertid at det ikke er klart om utkastet faktisk er ekte. Samtidig krever han at «Roe mot Wade» består.

– Vi vet ikke om dette utkastet er ekte, eller om det gjenspeiler den endelige avgjørelsen til Høyesterett, sier han i en uttalelse fra Det hvite hus.

– Hvis Høyesterett velter Roe, vil det falle på vår nasjons folkevalgte på alle regjeringsnivåer å beskytte en kvinners rett til å velge.

Speaker Pelosi av Representantens hus peker også på det hun mener at blir fjernet av rettigheter om utkastet stemmer.

– Hvis rapporten er nøyaktig, er Høyesterett klar til å påføre den største begrensning av rettigheter de siste femti årene – ikke bare kvinner, men alle amerikanere, tvitrer Pelosi.

Flere demonstranter samlet seg natt til tirsdag utenfor Høyesterett for å protestere, både mot og for utkastet.

Utkastet er ikke verifisert av andre kilder enn Politico, og ordlyden kan endres. Lekkasjen, om den viser seg å være autentisk, er i så fall et alvorlig og historisk brudd på Høyesteretts taushetsplikt.

Utkastet er ført i pennen av høyesterettsdommer Samuel Alito.