MINNES: En gruppe indiske ungdommer har tent lys for studenten som ble drept under et bombeangrep i Ukraina.

Indisk student drept under bombingen av Kharkiv

Flere hundre tusen utledninger skal fremdeles befinne seg i Ukraina etter invasjonen, og kommer seg ikke ut av landet.

Publisert: Nå nettopp

– Det er med dyp sorg at vi bekrefter at en indisk student mistet livet under en bombing i Kharkiv denne morgenen, skriver talsperson ved det indiske utenriksdepartementet Arindam Bagchi på Twitter.

Departementet er i kontakt med familien til studenten som ble drept. Han studerte medisin i Ukraina, ifølge Aljazeera.

– Vi sender våre dypeste kondolanser til familien, skriver Arindam Bagchi.

Aljazeera skriver at studenten forøkte å finne måter å forlate landet. Han sto i en matkø da han ble drept.

Bombing av ukrainske byer fortsetter etter Russlands invasjon forrige uke. Flere er døde og skadet etter et angrep i Kharkiv tirsdag.

KHARKIV: Et bombeangrep har ført til store skader i sentrum av den ukrainske byen.

Myndighetene i India har fått kritikk for at de ikke har gjort nok for å få ut indiske statsborgere ut av Ukraina, skriver Reuters.

Arindam Bagchi ved det indiske utenriksdepartementet sier at de skal gjenta sitt krav til ambassadørene i Russland og Ukraina.

De krever at indiske statsborgere som fortsatt befinner seg i Kharkiv og byer i andre konfliktsoner, snarest kan passere trygt.

Mandag skal flere ha blitt drept etter et artilleriangrep mot Kharkiv:

Får ikke forlate Ukraina

Over 500.000 har flyktet fra Ukraina etter at Russland invaderte i forrige uke.

Men fortsatt er det mange som ønsker å forlate landet, men som ikke kommer seg ut.

Det er over 470.000 utlendinger, inkludert studenter og arbeidsinnvandrere, som ikke får krysse grensen ut av landet, ifølge Reuters.

Ifølge Aljazeera er omtrent 4000 indiske statsborgere er evakuert, mens rundt 16.000 indere fortsatt ikke har kommer seg ut.

Aljazeera har snakket med flere indiske studenter som ikke kommer seg ut av Ukraina.

Natten da Ukraina ble invadert, satt en av studentene som limt til TV-skjermen. Hun rakk så vidt å sovne før hun våknet av de første bombene som traff Kharkiv.

Hun og flere studenter måtte søke tilflukt i en undergrunnsstasjon, som brukes som bomberom.

Hevder grensevakter opptrer rasistisk

VG har snakket med 24 år gamle Atul Meena fra India. Han studerte medisin i Ukraina, men har nå klart å komme seg ut av landet.

Han forteller at det ikke var enkelt å komme seg ut.

På Twitter hevder flere nigerianere og indere at polske og ukrainske grensevakter opptrer rasistisk. Mange historier handler om at de blir nektet inn på tog som skal evakuere flyktninger ut av landet.

Atul Meena forteller at han opplevde det samme.