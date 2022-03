MØTTE METTE: Jonas Gahr Støre fikk en varm klem av sin danske kollega Mette Frederiksen, da han kom til statsministeriet i København onsdag.

Omfavnes av gass-tørste europeere

KØBENHAVN (VG) Danmarks statsminister Mette Frederiksen skulle gjerne hatt mer norsk gass nå, når landet raskest mulig skal kutte ut Russland som energileverandør. Men den norske statsministeren er blitt «no gas Støre».

På VGs spørsmål om Danmark nå regner inn større leveranser av gass fra Norge, svarte den danske statsministeren slik:

- Jeg skulle gjerne hatt mer naturgass fra Norge. Men jeg forstår at dere har spent hanen så langt det lar seg gjøre. Men når det er sagt har vi absolutt behov for mer fornybar energi, sa Mette Frederiksen på et pressetreff etter en drøy times lunsj og samtale med sin norske venn og kollega Jonas Gahr Støre.

Det samme spørsmålet får Norge nå fra en rekke europeiske land: EU-landene skal så raskt som mulig trekke ned behovet for å kjøpe energi fra Russland.

Støre fikk det samme spørsmålet i møtet med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Brussel for et par uker siden. Men svaret til Danmark og til EU er det samme:

– Norge leverer alltid maksimalt av sin kapasitet, i de rørledningene som er, sa Støre på pressekonferansen.

Eneste trøst fra den norske statsministeren, var en uttalelse om at Equinor senere i vår kan starte opp leveransene av flytende gass, LNG, fra Melkøya i Finnmark.

Overfor VG forteller Støre om et dramatisk stemningsskifte etter at Ukraina-krisen startet og man ikke lengre vil stole på russiske gassleveranser i Europa:

– Mange i Europa, som Tyskland har vært helt avhengig av norsk gass. Men tidligere ville de ikke snakke så åpent om det, minnes den norske statsministeren.

Ingen vei utenom

– Er du Europas nye gass-baron, Støre?

– Vi leverer maksimum av vår kapasitet, og Europa vet at vi leverer som avtalt. I slutten av året kommer den nye Baltic-rørledningen på plass til Polen. Da kan vi levere noe mer til Polen, men det øker ikke i seg selv det samlede volumet til Europa. Svaret på å erstatte russisk gass må være en enda sterkere satsing på fornybar kraft, blant annet fra havvind og solkraft, og på fangst og lagring av CO2. Det ble for få år siden sett på som en unnskyldning for olje- og gassprodusenter i Danmark. Men nå ser Danmark at skal vi nå klimamålene, er det ingen vei utenom. Vi må satse på karbonfangst og lagring i stor skala. Også der er Norge etterspurt, svarer Støre.

Politisk diplomati

Han sier at Norge nå driver politisk diplomati for karbonfangst og lagring. Støre sier at det kan forlenge bruken av gass i tid, fordi klimagassene som nå slippes ut, kan lagres under havbunnen.

– Norge har valgt en klok linje i sin gass-politikk, å være stabil, forutsigbar og langsiktig. For noen få år siden var det kontroversielt å snakke om gass i Europa, fordi det ble oppfattet som et klima-problem. Folk snudde ryggen til oss. Nå er det helt annerledes, sier Støre.

Men når Danmark regner på frakt av CO2 til Nordsjøen, erfarer de at det å frakte klimagasser med skip - slik Norge planlegger fra Norcem i Brevik til Øygarden - ser de at det blir svært kostbart.

De to statsministrene har derfor utvekslet ideer om å be EU ta initiativ til egne parallelle rørledninger for CO2-retur til reservoarer, for eksempel i Nordsjøen.

Være der over tid

Tirsdag kveld fikk Støre besøk av Polens statsminister Mateusz Morawiecki på lynvisitt til Oslo for å snakke om gassleveranser. I neste uke sender Tyskland sin energiminister til Norge.

– Hos meg møter de en troverdig leverandør som vil være der over tid, sier Støre.

– Vil din regjering forsøke å øke norsk gassproduksjon nå når etterspørselen etter gass som ikke er russisk, eksploderer?

– Hvis vi får til karbonfangst og lagring, og vi får utslippene ned, kan naturgassen har en ny tidsalder foran seg. For klimamålene må ligge fast, også i den nye alvorlige situasjonen både for sikkerhet og energi, sier Støre.

– Noen tenker at situasjonen etter Russlands invasjon, kommer til å fortrenge klimamålene. Men nei, det kan bli som hånd i hanske med klima fordi svaret er fornybar og karbonfangst og lagring, sier statsministeren.