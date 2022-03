Amnesty: Russisk bombeangrep drepte sivile i matkø

Det russiske bombeangrepet mot byen Tsjernihiv utgjør ifølge Amnesty en mulig krigsforbrytelse. 47 sivile skal ha blitt drept i angrepet.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

BOMBET: En mann går forbi en av bygningene som ble ødelagt i den russiske bombingen torsdag 3. mars i byen Tsjernihiv, nord i Ukraina. Bildet er tatt dagen etter bombingen.

De russiske invasjonsstyrkene hadde vært litt over én uke i Ukraina da de slapp minst åtte bomber uten styringssystem over et lite torg i byen Tsjernihiv, nær både den hviterussiske og russiske grensen, nord i landet.

Julia Matvienko (33) var hjemme med sine tre barn i en tverrgate nært torget da bombene ble sluppet omtrent klokken 12.15. Hun har snakket med Amnesty som har etterforsket bombingen.

Matvienko befant seg i gangen da hun plutselig mistet hørselen, ifølge rapporten.

– Jeg forsto ikke hva som skjedde, sier hun.

Amnesty skriver at hun fikk en hodeskade som følge av angrepet.

– Alt startet plutselig å smuldre og falle. Barna skrek. I flere sekunder var det som at det var en stillhet og at tiden sto stille. Så dro jeg barna mine ut fra under ruinene. Blod strømmet ned over meg, og jeg dro barna mine ut, sier Alina.

Hun fortsetter beskrivelsen av de påfølgende kaotiske minuttene:

– Alt var ødelagt, og døren (til bygningen) var slått ut. Ikke et eneste vindu var igjen, og noen balkonger var helt revet av. Barna mine fikk ikke en skramme. Det er et mirakel ... bare mitt blod på dem.

Amnesty har laget en oversikt over området der de russiske bombene traff:

ANGREPSOMRÅDET: Den gule firkanten øverst på bildet markerer den samme bygning som det bildet er bilde av øverst i saken. Her skal folk ha stått i matkø da russiske bomber ble sluppet over Tsjernihiv. De røde prikkene på bildet viser bygninger som ble skadet i angrepet. Og nederst på bildet er det markert en annen matkø som var synlig på satellittbilder fra 28. februar.

– Sjokk for samvittigheten

Det er ved hjelp av åpne bilde- og video-kilder (Osint) samt innhenting av vitnebeskrivelser at Amnesty har etterforsket denne russiske bombingen av byen.

– Det sjokkerende angrepet er et av de dødeligste som det ukrainske folket har utholdt til nå. Påtaleansvarlig i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) bør etterforske dette luftangrepet som en krigsforbrytelse. De ansvarlige bør stilles for retten.

Det sier Joanne Mariner – Amnestys internasjonale direktør for kriserespons.

Ifølge regionregjeringen i Tsjernihiv-regionen ble 47 sivile drept i angrepet – 38 menn og ni kvinner.

Her ligger Tsjernihiv:

Amnesty har ikke klart å identifisere et legitimt militært mål ved eller nær åstedet for angrepet, og satellittbilder fra 28. februar, tre dager tidligere, viser mennesker i kø ved utsiden av en av bygningene som ble truffet – og ved en annen bygning i nærheten.

Basert på vitnesbyrd og bilde- og videobevis, mener Amnesty at de fleste av de drepte sto i kø for mat da bombene traff.

– Luftangrepet som rammet gatene i Tsjernihiv, er et sjokk for samvittigheten. Dette var et nådeløst, vilkårlig angrep på folk som utførte sine hverdagslige gjøremål i hjemmene, gatene og på butikker, sier Mariner i Amnesty.

Også flere andre bygninger fikk store skader som følge av bombingen, viser bilder fra byen. Et sykehus og en skole lå også nært der bombene traff. Skolen fikk store skader.

Bla i galleriet under for å se før og etterbilder av bygningen der den ene av matkøen skal ha vært:

FØR: Slik så bygningen i krysset mellom gatene Viacheslava Chornovola (mot venstre) og Kruhova iTsjernihiv ut i 2015.

Var på vei til matkø

Den 21 år gamle studenten Alina var hjemme med bestemoren sin da bombene ble sluppet.

– Jeg hørte en veldig, veldig høy summing, og jeg følte bygningen vår riste ... Det var som om leiligheten vår ble blåst opp ... Og så, etter to sekunder, hørte jeg at vinduene bli blåst ut i gårdsrommet. Bygningen vår ristet mye – jeg trodde det ikke kom til være noen vegger igjen, sier Alina.

Familiens leilighet ligger i tverrgate nær der bombene skal ha truffet.

Da hun hørte summing, ropte hun på bestemoren og fikk henne med inn i gangen. De la seg ned på gulvet.

– Det reddet oss trolig, sier hun.

Hun forteller at foreldrene hennes på samme tidspunkt var ute i gaten for å skaffe mat da det eksploderte. Begge to overlevde angrepet.

– Ved en gul bygning hadde det vært en brødkø, og det var der de ønsket å dra ... Jeg husker ikke om det var moren eller faren min, men en av dem sa: «Nei, køen er for lang, la oss dra». Og så dro de. Folkene som var i den køen lever ikke lenger, sier Alina.

Bla i galleriet under for å se flere bilder av ødeleggelsene:

BOMBET: Røyk stiger opp bak Tsjernihivs togstasjon dagen etter det russiske bombeangrepet.

Video viser bombene

Såkalte vilkårlige angrep er angrep som ikke skiller mellom militære mål og sivile personer og er forbudt etter Genèvekonvensjonene.

I en video av angrepet tatt fra frontruten til en bil, kan man tydelig se flere fallende prosjektiler.

Ifølge Amnesty kan også lyden av det som mest sannsynlig er et lavtflygende og raskt fly, bli hørt. De skriver at det er i samsvar med taktikk for et slikt type angrep.

– Å slippe bomber uten styringssystem i befolkede områder bryter forbudet mot vilkårlige angrep. Slike bomber har effekter på store områder og er langt mindre nøyaktige enn presisjonsstyrt ammunisjon, skriver Amnesty i etterforskningsrapporten.

Flere medier, deriblant VG, har publisert en video av at bombene treffer Tsjernihiv.

New York Times har også stanset videoen på to steder for å vise hvor mange bomber det er snakk om:

Mener 500-kilos bomber ble brukt

Verifiserte videoer fra området etter angrepet viser store ødeleggelser og minst et tydelig bombekrater, skriver Amnesty. De mener at størrelsen på krateret samsvarer med skader som en bombe på rundt 500 kilo gir.

Videre skriver organisasjonen at verifisert innhold fra et luftangrep et annet sted i Ukraina viser en udetonert russisk Fab 500 MK2-bombe bli fjernet fra bakken av sivilforsvaret. I tillegg viser en offisiell russisk video publisert 6. mars at et russisk kampfly som er lastet opp med åtte slike bomber, skytes ut – noe Amnesty mener er en indikator på at Russland bruker disse bombene i Ukraina.

Så langt har Russlands krig ført til at minst 2000 sivile ukrainere har blitt drept, ifølge ukrainske myndigheter, som ikke har oppdatert dødstallet på flere dager. Tallet er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Men FN har bekreftet at 476 sivile personer i Ukraina har blitt drept siden Russland invaderte landet 24. februar. FN har også tidligere uttalt at det reelle tallet på antall sivile drepte trolig er langt høyere.

Slik ser krigsfrontene ut i Ukraina, sist oppdatert tirsdag 8. mars: