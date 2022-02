STATSSEKRETÆR: Eivind Vad Petersson er statssekretær i Utenriksdepartementet.

Norskprodusert skarpskytterammunisjon til Ukraina

Nederland har fått klarsignal til å sende norskprodusert ammunisjon til Ukraina. Ammunisjonen er beregnet for skarpskytterrifler.

Det bekrefter statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet overfor VG.

Mandag ble det kjent at Danmark sender 2700 norskproduserte panservernkraketter til Ukraina.

Det danske forsvarsdepartementets material- og innkjøpsavdeling bekrefter overfor Danmarks Radio at våpnene ble kjøpt fra det norske firmaet Nammo i 2018, meldte NRK mandag morgen.

Allerede 18. februar varslet det nederlandske utenriksdepartementet at de planla å sende militært utstyr til Ukraina. På listen sto blant annet 100 skarpskytterrifler og 30.000 runder med ammunisjon.

Nå bekrefter Utenriksdepartementet altså at deler av denne ammunisjonen er norskprodusert.

Skarpskyttere

Eivind Vad Petersson sier til NRK at regjeringen i forrige uke ga Nederland tillatelse til å sende det han kaller en våpenpakke til Ukraina.

– Formeldt klarsignal (beskjed om at vi ikke motsatte oss) ble gitt etter at Stortinget var konsultert torsdag 24. februar, skriver Vad Petersson i en e-post til VG.

– Er det andre ting på nederlendernes liste som er norskprodusert?

– Nei. Bare ammunisjon.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Statssekretæren skriver at han ikke har oversikt over om norskprodusert ammunisjon allerede er i Ukraina.

En rekke europeiske land har varslet at de vil sende våpen til Ukraina. Mandag formiddag hadde norske myndigheter ikke tatt stilling til om Norge skal sende våpen til Ukraina.

– Det pågår møter gjennom dagen, sier Vad Petersson.

Kommunikasjonsrådgiver Thorstein Korsvold i Nammo bekrefter overfor VG at Nammo produserer 12,7 mm ammunisjon som er beregnet for skarpskyttervåpen og maskingeværer.

– Dette er et stort og tungt kaliber for håndvåpen, sier Korsvold.

Norske panservernraketter

Det er tidligere kjent at Danmark har besluttet å sende 2.700 panservernraketter til Ukraina for å støtte dem under invasjonen fra Russland.

Innkjøpsavdelingen i det danske forsvarsdepartementet bekrefter nå overfor DR at rakettene ble kjøpt i 2018 av det norske firmaet Nammo.

Rakettene er av typen M72 EC LAW (Enhanced Capability Light Antitank Weapon), og er uten tvil det produktet som Nammo eksporterer mest av, ifølge TU.

Møter i kveld

Regjeringen møter etter planen opposisjonen på Stortinget i kveld for å orientere om Ukraina-krisen. VGs kilder opplyser at det er berammet et møte i Den utvidete utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) klokken 18.

Ifølge VGs kilder pågår det i dag intens møtevirksomhet i regjeringen.

Et av hovedspørsmålene vil være om Norge går inn for å sende våpen og ammunisjon til Ukraina. Så sent som i går varslet Høyre at de vil støtte regjeringen, dersom de velger å gjøre dette.

I så fall vil Norge gjøre et unntak eller bryte med stortingsvedtaket fra 1959 som forbyr eksport av skarpe våpen til land der det er krig eller hvor krig truer.