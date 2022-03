MØTTE BARN: Huitfeldt møtte søsknene Ivan (5) og Karina (7) etter appellen. Ivan forteller henne at det må bli slutt på krigen i Ukraina. Selv har de ukrainske foreldre.

Huitfeldt svarer på Zelenskyjs kritikk: − Det er dessverre ingen løsning

Ukrainas president er rasende på Nato fordi de ikke ville innføre en flyforbudssone over Ukraina. Norges utenriksminister forstår ham, men kan ikke hjelpe presidenten.

– Jeg skjønner han veldig godt, men hvis Nato går inn i denne krigen så eskalerer det ytterligere. Så det er dessverre ingen løsning, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i flere dager bedt Nato stå inne for en flyforbudssone, men det vil ikke Nato.

Fredag publiserte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj en video hvor han gikk hardt ut mot Nato, som fredag holdt et toppmøte.

– I dag har alliansen gitt grønt lys til bombing av ukrainske byer og landsbyer, ved å nekte å opprette en flyforbudssone. Dere kunne ha stengt luftrommet, sier presidenten.

Zelenskyj virket lite fornøyd med avgjørelsen til Nato om å ikke opprette en flyforbudssone.

– Alle menneskene som vil dø fra og med i dag vil dø på grunn av dere. På grunn av deres svakhet, på grunn av deres mangel på enhet, sa Zelenskyj, ifølge Axios.

VG har lørdag vært i kontakt med Nato-hovedkvarteret, som ikke vil kommentere Zelenskyjs anklager ut over å vise til generalsekretær Jens Stoltenbergs uttalelser fredag, der han gjentok at Nato ikke kommer til å foreta seg noe som gjør alliansen til en part i krigen.

Venstres Ola Elvestuen har også forståelse for Zelenskyjs uttalelser.

– Jeg skjønner veldig godt det raseriet han har. Ukraina er i en desperat kamp, sier Elvestuen.

Det er likevel ikke et alternativ at Nato oppretter en flyforbudssone over Ukraina.

– En åpen skarp militær konfrontasjon mellom verdens største atommakter, er ikke veien å gå.

DEMONSTRASJON: Utenriksminister Anniken Huitfeldt var lørdag til stedet på Amnestys demonstrasjon utenfor Stortinget.

Roper alarm

– Kanskje han gjør det for å komme Russland litt i forkjøpet, og å rope alarm, sier førsteamanuensis ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth.

Russland har nemlig holdt tilbake mye av kapasiteten sin når det kommer til flystyrker, ifølge Røseth.

FRYKT: Førsteamanuensis ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, tror Zelenskyj frykter en økning av flystyrker fra Russland.

Han tror Zelenskyj er redd for at Russland vil øke bruken sin av bombefly og missiler, og at det er derfor han nå går så hardt ut mot Nato.

– Det er to grunner. Et håp om hjelp, selvfølgelig. Og to, opplyse verdensopinionen at dette er noe de frykter kommer.

Kontakt på minimum

Russlands angrep på Ukraina gjør at Norge reduserer kontakten med russiske myndigheter til et minimum, på lik linje med andre europeiske land og allierte, skrev regjeringen i en pressemelding tidligere lørdag.

– Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men det er nødvendig å reagere. Russland må skjønne at det er de som sitter med nøkkelen til å løse opp igjen disse forbindelsene. Våre tiltak er rettet mot det politiske regimet, ikke mot det russiske folket, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Folk-til-folk-samarbeidet over grensen i nord har i lang tid vært utfordrende som følge av et den sterkt autoritære utviklingen i Russland.

– Møtevirksomhet i både Arktisk råd og i Barentsrådet utsettes inntil videre. Vi vil diskutere hvordan samarbeidet kan og bør tas videre fremover, sier utenriksminister Huitfeldt.