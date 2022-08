REAGERER: Antony Blinken under ministermøtet I ASEAN-forumet. Her sammen med Singapores utenriksminister Viviab Balakrishnan.

USA kritiserer Kinas øvelser: − Betydelig eskalering

USAs utenriksminister Antony Blinken frykter at Kinas militærøvelser rundt Taiwan kan bidra til å destabilisere hele regionen. – USA vil ikke la seg provosere, sier han.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag morgen norsk tid går USAs utenriksminister skarpt i rette med Kinas omfattende militærøvelse rundt Taiwan.

Antony Blinken er i Phnom Penh i Kambodsja der han deltar på et ministermøte med ASEAN-landene – et regionalt forum for land i Sør-øst Asia.

– Kinas provokative handlinger er en betydelig eskalering, uttaler Blinken på en pressekonferanse ved siden av ASEAN-møtet.

Kinas militærøvelser er, ifølge den kinesiske regjeringen, en «straff» for USAs tredje mektigste politiker Nancy Pelosis besøk til Taiwan denne uken.

Missiler er skutt opp i Taiwan-stredet, og for første gang skal ballistiske missiler og langtrekkende raketter tas i bruk i en slik øvelse.

Kinesiske krigsskip har krysset midtlinjen i stredet og jagerfly har krenket taiwansk luftrom.

– Pelosis besøk var fredelig, det rettferdiggjør på ingen måte Kinas ekstreme respons, fortsetter Blinken.

Vil ikke la seg provosere

Blinken legger til at USA har fortalt Kina gjentatte ganger at de ikke søker en krise.

– De forente stater kommer ikke til å la seg provosere av Kinas handlinger.

Og heller ikke la det påvirke sine egne aktiviteter, fremgår det.

USAS utenriksminister Antony Blinken sammen fastholder «business as usual» for USAs operasjoner i regionen.

Blinken fastholder at USA vil fortsette å gjøre maritime passeringer i Taiwanstredet.

– Vi kommer til å fly, seile, operere hvor enn internasjonal lov tillater det.

Ifølge Blinken har USAs forsvarsdepartement beordret at U. S. S Reagan – et amerikansk hangarskip – vil forbli på sin post.

Skipet har base i Yokosuka havn i Japan, men har i det siste utført en varslet patrulje i filippinerhavet – som inkluderer deler av havet sørøst for Taiwan.

Kan destabilisere regionen

– Jeg er alvorlig bekymret for at Beijings handlinger kan bidra til å destabilisere hele regionen, sier Antony Blinken på pressekonferansen fredag.

Han legger til at USA vil holde sammen med sine allierte i regionen.

Et møte mellom Japans og Kinas utenriksministre skal ha blitt avlyst etter at flere ballistiske missiler fra Kina skal ha landet i Japans økonomiske sone, meldte den Japanske avisen Asahi.

Japan hevder fem missiler har landet innenfor deres område, ifølge Reuters.

– Det er et alvorlig problem som påvirker vår nasjonale sikkerhet og sikkerheten for våre innbyggere, uttalte Japans statsminister Fumio Kishida natt til fredag norsk tid.

I etterkant ble Japans ambassadør i Beijing kalt inn til et møte i Beijing på grunn av Japans kommentarer om Taiwan, melder Reuters.