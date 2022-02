TRUMP-ALLIERT: Peter Thiel ser utover publikum fra talerstolen under det republikanske partiets nasjonalkongress i 2016.

NYT: Multimilliardær vil støtte Trump-sympatisører ved mellomvalget i USA

En kilde nær Peter Thiel opplyser om at milliardøren vil gi støtte til kandidater som stiller seg bak Trump sin agenda i mellomvalget i høst, ifølge The New York Times.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Mandag ble det kjent at den omstridte milliardæren Peter Thiel (54) trekker seg fra Facebooks morselskap Meta sitt styre.

I en pressemelding sier Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg at Thiel nå får «mer tid til å dyrke sine interesser».

Spekulasjonene har gått i flere medier om hans avgang betyr at han vil bruke mer av tiden sin på å påvirke amerikansk politikk.

En kilde nær Peter Peter Thiel forteller at milliardæren anser mellomvalget som skjebnesvangert for hvilken retning USA går i, ifølge The New York Times og Wall Street Journal.

Kilden la til at Thiel kommer til å støtte kandidater som er positivt innstilt til tidligere president Trumps agenda.

Trump-støttespiller

Peter Thiel bygget opp sin milliardformue gjennom å investere i selskaper som Facebook, LinkedIn og Yelp og har vært med å grunnlegge PayPal og stordata-selskapet Palantir.

Ifølge Forbes er Thiel god for en nettoformue på 2,6 milliarder dollar, tilsvarende over 23 milliarder norske kroner.

Peter Thiel har vært del av Facebooks styre siden 2005, som den første store eksterne investoren i det gryende medieimperiet.

Da Thiel gikk offentlig ut og støttet Trump finansielt og retorisk under presidentvalgkampen i 2016 var det mange som reagerte, ikke minst i tech-hovedstaden Silicon Valley, der Thiel studerte og startet sin egen karriere som investor.

Han er blant dem som har gitt mest penger til Det republikanske partiet. I 2016 donerte han 11 millioner kroner til Trumps valgkamp.

I fjor ga han to donasjoner, hver på 10 millioner dollar, til de republikanske senatskandidatene Blake Masters fra Arizona og J.D. Vance fra Ohio.

– I tømmene til Trump

Da Trump vant presidentvalget i 2016 satt han i Trump sin overgangsstab like etter valget. Thiel bidro også til å organisere møter mellom Trump og lederne for tek-selskapene, inkludert Mark Zuckerberg angivelig.

Statsviter ved George Washington universitet, David Karpf, sier til CNN at det er to måter å forstå Thiels utgang fra Meta sitt styre.

– Det første er at Peter Thiel nå har mye mer tid til å bruke pengene sine på å få valgt inn republikanere i høst; hvilken betydning vil det ha for utfallet av valget, spør han.

– Det andre er at Peter Thiel, en fremtredende Trump-støttespiller, har bestemt seg for å prioritere, i stedet for å være styremedlem i Meta, å holde det republikanske partiet i tømmene til Trump.

Uvissheten ved Trump

Selv om Donald Trump er ute av presidentkontorene i Det hvite hus fortsetter han å utøve innflytelse på amerikansk politikk gjennom makten han har i Det republikanske partiet.

Gunnar Grendstad, professor i sammenlignende politikk ved UiB, forsker på amerikansk politikk. Han mener det er to faktorer som gjør at Trump opprettholder en viss innflytelse over partiet.

– Det ene er et han kan få tak i penger til en eventuell valgkampanje. Så lenge han ikke har erklært seg som kandidat til presidentvalget i 2024 kan han fortsatt spille på usikkerheten til velgere og donorer.

Uvissheten rundt Trump sitt kandidatur gjør at motstandere får utfordringer med å legge sine egne strategier, fordi de ikke vet hvor Trump står, forklarer Grendstad.

– Det andre er at Trump fortsatt har god støtte i grunnfjellet. Det er kjernevelgerne som deltar mest aktivt i primærvalgkampen, og amerikansk politikk er skrudd sammen slik at du må vinne primærvalgene for å vinne valget. Andre kandidater er avhengig av Trump sin støtte for å lykkes i primærvalgene, sier han.