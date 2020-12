Den demokratiske utfordreren Jon Ossoff gjorde narr av den tomme talerstolen i Atlanta natt til mandag. Foto: Ben Gray / Pool AP

Senatsvalget i Georgia: Droppet avgjørende debatt

Tonen tilspisser seg før det avgjørende senatsvalget i Georgia. Den republikanske senatoren David Perdue ønsket ikke å stille til debatt natt til mandag – og ble latterliggjort av utfordreren Jon Ossoff.

– At senatoren tenker at han ikke trenger å debattere i et øyeblikk som dette i vår historie, viser en forbausende arroganse, sa Ossoff fra scenen ifølge nyhetsbyrået AP.

Like før debatten skulle starte, publiserte han denne meldingen på Twitter:

For mens den republikanske senatoren Kelly Loeffler møtte sin demokratiske motstander Raphael Warnock til debatt i Atlanta natt til mandag, valgte hennes partifelle David Perdue i oktober å avlyse den planlagte debatten mot demokraten Jon Ossoff.

Ossoff stilte dermed opp på debattscenen alene. Det hindret ham ikke i å gå hardt til angrep på motkandidaten.

– Senator Perdue føler antagelig ikke at han kan håndtere en debatt, eller så er han kanskje bekymret for at han vil inkriminere seg selv i en debatt – begge deler er min mening diskvalifiserende for en amerikansk senator som søker gjenvalg, sa han videre.

Perdue har ikke kommentert uttalelsene, men hans kampanjesjef skriver i en uttalelse til nyhetsbyrået AP at Ossoff «tapte en debatt mot seg selv».

Da de to møttes til debatt i oktober, vekket Ossoff oppsikt med flere tøffe angrep mot den sittende senatoren:

Kan avgjøre Bidens fremtid

Senatsvalget i Georgia 5. januar er svært viktig for begge partier: Klarer demokratenes to utfordrere å slå de to sittende republikanske senatorene, vil maktbalansen bli 50–50, med en avgjørende stemme til kommende visepresident Kamala Harris.

Klarer de det ikke, vil republikanerne beholde sitt flertall. Det betyr at de vil kunne stikke kjepper i hjulene for flere av påtroppende president Joe Bidens planer for USA.

Joe Biden sikret seg en svært knapp seier i delstaten i presidentvalget i november, og president Donald Trump har langet ut mot de republikanske delstatsmyndighetene, som han mener skjuler valgfusk.

Han gjentok anklagene, som er avvist fra flere hold, i et besøk i delstaten lørdag. Der var han nettopp for å skape blest om de to sittende republikanske senatorene Loeffler og Perdue.

OPP PÅ SCENEN: Senatorene David Perdue (t.v.) og Kelly Loeffler ble hentet opp på scenen av president Trump under hans folkemøte i Valdosta i Georgia lørdag. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tonen tilspisser seg

Mens Ossoff måtte snakke til en tom talerstol, debatterte partifellen Warnick mot den sittende republikanske senatoren Kelly Loeffler i Atlanta. Hun nektet å svare på spørsmål om hvorvidt Trump har tapt delstaten, skriver Washington Post.

– Presidenten har retten til å ta i bruk alle juridiske ressurser, og det er det som skjer, sa hun istedenfor.

Motkandidat Warnick anklaget henne for å så tvil om valgresultatet, skriver ABC.

– Folket har sagt sitt når det gjelder presidentvalget, og de venter på at senatoren deres skal fokusere på dem og ikke på personen i Det hvite hus, sa han fra debattscenen.

Både Perdue og Loeffler har fremstilt sine demokratiske motkandidater som sosialister som ønsker å ta over hovedstaden Washington D.C., skriver AP.

Under debatten natt til mandag refererte Loeffler til sin utfordrer som en liberal og radikal sosialist, mens han på sin side kalte henne en «rik politiker» som kun jobber for å tjene egne interesser, skriver ABC.

UTFORDRERE: Demokratene Jon Ossoff og Raphael Warnock under et arrangement i Conyers 5. desember. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

