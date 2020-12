LUKRATIVT OG LIVSFARLIG: Coronastengte grenser, strengere grensekontroller mellom Nord-Afrika og Europa får stadig flere migranter til å velge veien over Atlanterhavet, til Kanariøyene. Båtene som brukes er små og ikke laget for lange ekspedisjoner. Menneskesmuglerne tjener store penger, selv om mange passasjerer omkommer underveis. Foto: ELVIRA URQUIJO A. / EFE

Overlevde 15 dager til sjøs – sier han måtte kaste 16 døde over bord

En 17 år gammel gutt forteller historien om hvordan han overlevde ferden fra Afrika til Kanariøyene. 16 av hans 26 medpassasjerer døde av sult og tørst underveis.

– Vi gikk tomme for mat og vann, og folk døde hver eneste dag, sier syttenåringen til den spanske avisen La Provincia.

Gutten er blant de 19.500 migrantene som er kommet til Kanariøyene fra Afrika i år. Bare i november kom det 8000 migranter. Aldri før har det kommet så mange til de spanske atlanterhavsøyene på én måned.

Både Norges Røde Kors og FNs IOM advarer nå om den menneskelige krisen som utspiller seg på strendene og havnene i det som for nordmenn flest er et ferieparadis.

– Vi er ekstremt bekymret, har Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i tidligere skrevet i en pressemelding.

Syttenåringen kom i land ved byen Arguineguín samtidig med 375 migranter, som var ankommet i 18 trebåter og gummijoller.

Gutten fortalte de spanske legene at han kom fra Marokko. I oktober bestemte han og seks fettere å komme seg til Europa i håp om et bedre liv. De fant en båt som skulle ta dem over til Kanariøyene. I båten var de totalt 26 personer.

Hver person skal ha betalt 1500 euro for reisen – til sammen omkring 400.000 kroner, ifølge TeldeActualidad.

I likhet med mange migranter reiste de ut fra kysten av Vest-Sahara, et landområde sør for Marokko, som er okkupert av den nord-afrikanske staten.

REDDET AV FRAKTESKIP: Etter femten dager ble de siste 10 personene reddet av det polske skipet «Wadowice II». Ombord døde en av dem. Foto: Elvira Urquijo A. / EFE

Turen over til Kanariøyene skulle bare ta to til tre dager, men gutten fortalte legen Abián Montesdeoca at de mistet retningen etter at GPS-en ble ødelagt. I femten dager drev de omkring på havet.

Da vannet var drukket opp begynte noen av passasjerene å drikke sjøvann, som bare gjorde dem ennå mer dehydrert. Så begynte folk å dø. Blant dem: alle syttenåringens slektninger.

– Tenk deg å måtte kaste likene overbord. Han trodde selv at han skulle dø, siden de alle døde, en etter en, forteller Montesdeoca til avisen La Provincia.

19. oktober ble båten oppdaget av det polske fraktskipet «Wadowice II», som tok dem til land. På vei til land døde enda en av passasjerene ombord på skipet, melder TeldeActualidad.

Ifølge FN-byrået Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har minst 563 mennesker mistet livet under forsøket på å nå øyene, skriver The Guardian. Årets dødstall er over dobbelt høyt som i 2019, melder IOM. Da døde 210 migranter.

Publisert: 05.12.20 kl. 07:35

