Foto: Chip Somodevilla / Getty

Giuliani ut mot republikanere i kryptiske tweets: − Jeg skammer meg over dem

President Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani (76), kommer med nye påstander om valgfusk – denne gangen rettet mot sine egne.

– Republikanerne i Senatet sviktet Amerika. Jeg skammer meg over dem, skriver Giuliani i en tweet fredag.

– De har fullstendig villedet presidenten og meg. Alle vi republikanere, la dem vite hva vi synes om dem.

Det er uklart akkurat hva Giuliani sikter til med tweeten. Men i en melding på samme plattform, lagt ut få minutter tidligere, anklager han tilsynelatende også republikanerne i Pennsylvania for å dekke over for det han hevder var demokratenes forsøk på valgfusk.

Han skriver at republikanerne i Pennsylvania ikke har noen forklaring på hvordan det kan ha seg at det ifølge ham ble talt opp 700.000 flere poststemmer enn antallet stemmesedler som er registrert mottatt.

– Hvorfor dekke over for demokrat-kriminalitet? skriver han.

Giuliani har tatt på seg ansvaret med å føre flere av Trump-kampanjens saker i retten i etterkant av presidentvalget. Han har blant annet beskrevet valgresultatet som «massiv svindel».

FORSØKER Å BEVISE VALGFUSK: Donald Trump-advokat Rudy Giuliani. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gir ikke opp

Torsdag forsøkte republikanerne igjen å få Høyesterett til å blokkere påtroppende president Joe Bidens seier i vippestaten Pennsylvania.

Biden vant delstaten med rundt 80.000 stemmer, og delstatens myndigheter har godkjent og verifisert valgresultatet. Men Trump fortsetter å hevde at det var han som vant.

– Vi vant Pennsylvania med mange stemmer. Og vi vant vippestatene med mye, sa han under et pressetreff i slutten av november.

Han står ved sine påstander om at valgresultatet kommer av fusk.

Trump-kampanjen har imidlertid ikke klart å bevise valgfusk i noen av de titalls søksmålene som har kommet til rettssaler siden valgdagen.

SELVUTNEVNT VINNER: Donald Trump fortsetter å hevde at valgfusk er årsaken til at Biden vant i flere av vippestatene. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Siden valgdagen i november har Trump likevel klart å samle inn rundt 207,5 millioner dollar, som tilsvarer 1.8 milliarder norske kroner.

– Disse fantastiske tallene viser at president Trump fortsatt er lederen og kilden til energi i det Republikanske partiet, og at hans støttespillere er dedikerte i kampen for et rettferdig og lovlig valgresultat, sa kampanjesjef Bill Stepien i en uttalelse.

Tordentale fra livslang konservativ

I etterkant av valget har imidlertid flere republikanere begynt å ta avstand fra Trump-leirens manglende vilje til å akseptere valgnederlaget.

Den republikanske guvernøren i Massachusetts, Charlie Baker, har blant annet kalt Trumps anklager om valgfusk for «grunnløse».

Også Gabriel Sterling, stemmesystemsjef i delstaten Georgia og livslang konservativ, har uttrykt sinne over Trump-leirens håndtering av situasjonen, etter at flere som jobber med presidentvalget i den Georgia har måtte tåle trakassering og trusler.

– Jeg kan ikke begynne å forklare hvor sint jeg er over dette akkurat nå. Enhver amerikaner, innbygger i Georgia, republikaner og demokrat burde være like sinte, sa han under en pressekonferanse tirsdag.

SINT: Gabriel Sterling, stemmesystemsjef i delstaten Georgia, under en pressekonferanse i Atlanta onsdag. Foto: Alyssa Pointer / Atlanta Journal-Constitution

– Det må slutte. Herr president, du har ikke fordømt språkbruken eller handlingene. Dette må ta slutt. Vi trenger at du står frem, og hvis du ønsker å være en leder, må du lede, sa han om truslene og trakasseringen som har blitt rapportert i delstaten.

I sitt første TV-intervju siden valgdagen sa også påtroppende president Joe Biden at han har mottatt gratulasjoner fra flere republikanere enn de som har gratulert ham i offentligheten.

– Flere sittende republikanske senatorer har ringt meg privat og gratulert meg, sier Biden til CNN.

– Jeg skjønner situasjonen de befinner seg i. Fram til valget er endelig avgjort av valgmannskollegiet er de i en veldig tøff situasjon.

Publisert: 04.12.20 kl. 23:28