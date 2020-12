ISOLERT: Mannen på 41 år skal ha vært isolert fra omverdenen i sin mors leilighet i 28 år. Foto: Pontus Orre

Påtalemyndigheten om Stockholm-saken: − Ingen bevis for lovbrudd

STOCKHOLM (VG) Kvinnen i 70-årene som ble pågrepet av politiet, mistenkt for å ha holdt sin sønn innestengt i nesten 30 år, er sluppet fri. Det er ingen bevis på at noe kriminelt har foregått, sier påtalemyndigheten.

Nora Thorp Bjørnstad

Pontus Orre (foto)

For mindre enn 10 minutter siden

Etter at en 41 år gammel mann ble tatt til Karolinska sykehuset med skader på bena, uten tenner, og med et svært begrenset språk, ble Stockholmspolitiet varslet om det man mistenkte kunne være kriminelle forhold.

Moren til mannen ble pågrepet av politiet, mistenkt for å mot hans vilje ha holdt sønnen innesperret helt fra han var i 12-års alderen, og da i drøye 28 år.

Den eldre kvinnen var mistenkt for vold, kroppsskade og frihetsberøvelse.

Nå, etter de begge to er avhørt, foreligger det ingen bevis på at noe kriminelt har foregått, sier svenske påtalemyndigheters representant, Emma Olsson, til Aftonbladet.

– Vi har egentlig ikke funnet noe som kan bevise at det har foregått noe kriminelt, sier hun til Aftonbladet.

SKJULT: Kjoler henger foran vinduet til den eldre damen. Ingen av naboene visste at hennes sønn også bodde i leiligheten. Foto: Pontus Orre

Den eldre kvinnen, som bodde med sønnen i len leilighet i en forstad til Stockholm, ble satt fri onsdag kveld.

Siden saken ble kjent for allmennheten mandag, har det blitt avdekket noe som tyder på en grov omsorgssvikt, også fra skole – og hjelpeapparat, helt fra gutten var liten.

Det var søndag at legene på Karolinska sykehus gjorde politiet oppmerksom på at de hadde fått inn en pasient om knapt var talefør og svært medtatt.

Søsteren til den medtatte 41-åringen har fortalt i intervju at det var urin, skitt og støv i hele leiligheten da hun hentet han ut derfra på søndag kveld, og at det «luktet råttent», ifølge Expressen. Hun skal ha funnet han liggende på gulvet i morens leilighet, ute av seg, og etterlatt kun med en skål potetgull, knekkebrød med ost og en boks med makrell.

VG har snakket med kvinnens nærmeste nabo, som ikke var klar over at det bodde andre enn henne i leiligheten.

Påtalemyndigheten sier dette er en sak for andre enn rettsvesenet nå.

– Dette er et forhold for helse- og sosialvesenet, ikke for rettsvesenet, sier Emma Olsson.

Publisert: 03.12.20 kl. 10:45

Mer om Stockholm Etterforskning lovbrudd Sykehus