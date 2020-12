UTSETTER MØTER: Nyansatte Trump-lojalister i Pentagon skal være blant dem som stikker kjepper i hjulene for overgangsteamet til Joe Biden. Her er Trump avbildet tidligere denne uken. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump-administrasjonen skal ha blokkert for Bidens etterretningsteam

Overgangsteamet til påtroppende president Joe Biden skal ha blitt forhindret fra å møte etterretningsbyråene i Pentagon forrige uke.

Det sier en tidligere høytstående tjenesteperson i etterretningen som skal være kjent med overgangsprosessen, til CNN.

Oppbremsingen av prosessen betyr at Biden-teamet fremdeles ikke har vært i stand til å møte med tjenestepersoner fra de militære etterretningsbyråene i Det amerikanske forsvarsdepartementet. Det inkluderer Den militære etterretningsorganisasjon (DIA) og Det nasjonale sikkerhetsbyrået (NSA).

Dette skjer samtidig som at andre møter som overgangsteamene til Biden har, nå virker til å foregå problemfritt etter uker med forsinkelser, skriver tv-kanalen.

Krever spørsmål på forhånd

Pentagon selv benekter overfor CNN at de har forsøkt å hindre Bidens overgangsteam i arbeidet.

Det eneste de ber om, forklarer Pentagon, er at Bidens team ikke får møte noen før de lister opp navnene på alle de vil møte, og melder om alle spørsmålene de vil stille.

Ifølge Washington Post – som først meldte om at Biden-teamet er blitt forhindret i å møte etterretningsbyråene – har Trump-administrasjonen også blokkert overgangsmøtene med flere andre etterretningstjenester med hemmeligstemplede budsjetter og globale spionasjeplattformer. Avisen skriver at de har fått opplysningene fra tidligere og nåværende etterretningstjenestepersoner.

Biden-rådgivere har tilbrakt store deler av uken i møter med tjenestepersoner ved Kontoret til direktøren av nasjonal etterretning (ODNI) og CIA. Disse etterretningsbyråene er uavhengige av Forsvarsdepartementet, i motsetning til de som overgangsteamet til Biden ikke har fått møte.

LOJAL TIL SJEFEN: Christopher C. Miller overtok jobben som USAs USAs forsvarsminister en snau uke etter at Donald Trump tapte presidentvalget. Han anses for å være mer Trump-tro enn forgjengeren. Her er Miller (t.v.) avbildet sammen med Usbekistans utenriksminister Abdulaziz Kamilov tidligere i høst. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump skiftet nylig ut forsvarsministeren via Twitter. Den nye forsvarsministeren, Christopher C. Miller, støtter Trump i flere saker hvor forgjengeren protesterte - deriblant Trumps planer om å trekke amerikanske soldater ut av Irak, Afghanistan og Somalia bare dager før Joe Biden tiltrer som president. Miller selv har skiftet ut flere høytstående Pentagon-sjefer med personer som anses for å være mer lojale til Trump, som blant annet Kash Patel and Ezra Cohen-Watnick.

les også USA-ekspert om Pentagon-utskiftinger: – Gjør stor skade

Anklagene mot Pentagon kommer knappe to uker etter at USAs nyvalgte president Joe Biden fikk beskjed om at overgangsprosessen kunne begynne. Vanligvis begynner denne prosessen bare dager etter at valget av ny president er klart. I år tok det uker før de Bidens team fikk tilgang til penger, kontorplasser og adgang til å møte viktige myndighetsorganer.

