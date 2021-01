I TRØBBEL: President Donald Trump risikerer å bli den første presidenten som blir stilt for riksrett to ganger. Foto: Evan Vucci / AP

210 har signert riksrettsutkast – Dette skjer videre

Det er kun ti dager til Joe Biden skal ta over som president i USA. Likevel krever flere demokrater at president Donald Trump trekker seg. Hvis ikke kan det blir riksrett, igjen.

For rundt ett år siden ble Donald Trump stilt for riksrett. Prosessen som endte med at han ble frikjent, varte i flere måneder.

Nå er det kun ti dager til Joe Biden skal innsettes som ny president. Likevel krever flere demokrater at Trump gir seg, eller så vil de forsøke å stille ham for riksrett på nytt. Trump anklages for å ha oppildnet til stormingen av Kongressen.

Et utkastet til riksrett er klokken 23.15 søndag kveld signert av 210 demokrater i Representantenes hus, ifølge demokraten Ted Lieu.

VIL AVSETTE TRUMP: Ted Lieu er en av dem som har forfattet utkastet til en riksrett-tiltale. Foto: Doug Mills / Pool The New York Times

Så hva skjer egentlig nå, og hvorfor vil de stille Trump for riksrett når han uansett skal erstattes om ti dager?

Hva skjer i Representantenes hus neste uke?

Lieu, som er en av dem som har skrevet utkastet, har sagt at de vil presentere det allerede på mandag. Anklagen i utkastet går ut på at Trump bevisst har oppfordret til voldsbruk overfor statsmakten USA, ifølge The New York Times.

Det nevnes også at Trump presset valgansvarlig Brad Raffensperger i delstaten Georgia i en telefonsamtale for å finne nok stemmer til å omgjøre valgresultatet.

For at saken skal gå til riksrett, må tiltalen stemmes over i Representantenes hus. Der trengs halvparten av stemmene pluss én. Det vil si 218 stemmer.

En avstemning om tiltalen kan skje allerede i midten av neste uke, har demokratenes Katherine Clark uttalt.

Selve riksrettssaken føres i Senatet. For at en president skal dømmes og med det fjernes fra jobben, må to tredjedeler stemme for dette. Sist gang Trump ble stilt for riksrett, ble han reddet av partifellene sine i Senatet.

Kan det bli riksrett før Trump går av?

I teorien kan en riksrettssak gjennomføres på veldig kort tid. Det sier jusprofessor Paul Campos til nyhetsbyrået Reuters. Han forklarer at både Representantenes hus og Senatet i stor grad kan bestemme reglene for prosessen selv. Derfor kan det gå raskt.

På den andre siden har senatsleder for republikanerne, Mitch McConnell, uttalt at en riksrettssak ikke kan starte før pausen i Senatet er over den 19. januar – dagen før Biden blir innsatt som president.

Derfor er det mulig at man ikke rekker å komme i gang med riksrettssaken eller komme frem til en dom i den før Donald Trump har gått av.

Kan Trump dømmes i riksrett etter at han har gått av?

Dette spørsmålet er ikke like enkelt å besvare. NBC News har snakket med flere eksperter hvor noen mener det er fullt mulig, mens andre mener riksrett kun kan gjennomføres så lenge man har jobben.

Aldri har en president blitt stilt for riksrett etter at han har gått av, men NBC viser til en sak fra 1876 da en krigsminister ble stilt for riksrett etter at han hadde gått av.

Hvorfor vil demokrater stille Trump for riksrett nå?

Demokraten Lieu viser i sin kronikk i LA Times søndag at noen argumenterer for at det er for sent å stille Trump for riksrett. Usant, mener han. Han nevner tre grunner til at han mener det er verdt å gjøre selv om Biden tar over 20. januar.

Lieu mener at å stille Trump for riksrett kan stanse og fjerne en farlig og villfarende president. I tillegg mener han det er viktig at fremtidige generasjoner ser at Kongressen reagerte på stormingen 6. januar.

Lieu hevder også at riksrett kan hindre Trump i å stille til valg igjen, og sier at utkastet deres spesielt krever at han aldri kan bli en valgt embetsmann igjen.

Ifølge jusprofessor Campos er det siste punktet fullt mulig å få til, og det trengs kun over halvparten av stemmene i Senatet for å nekte noen å stille til valg igjen, sier han til Reuters.