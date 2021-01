DEMONSTRERER: Motstandere mot dødsstraff demonstrerer i Terre Haute, der den 13. føderale henrettelsen under Donald Trump ble gjennomført fredag. Foto: Austen Leake / The Tribune-Star via AP / NTB

Trump har fått gjennomført sin 13. henrettelse

Bare fem dager før Joe Biden overtar som president, har USA gjennomført sin 13. føderale henrettelse, den siste mens Donald Trump har makten.

Dustin Higgs (48) er den tredje personen som er blitt henrettet med en giftsprøyte denne uken.

Aldri tidligere har en administrasjon brukt så mye ressurser på å få henrettet flest mulig før en ny president overtar makten. Det er også første gang på 120 år at så mange føderale henrettelser blir gjennomført i løpet av én presidentperiode.

Joe Biden er kjent som motstander av dødsstraff, mens Donald Trump er en ivrig tilhenger.

Henrettelsen av Higgs fant sted i et fengsel i Terre Haute i delstaten Indiana fredag. Han ble for drøyt ti år siden dømt for å ha bortført og drept tre unge kvinner i et naturreservat i 1996.

Hevdet han var uskyldig

I sin siste uttalelse, var han rolig og fastholdt at han var uskyldig.

– Jeg ga ikke ordre om drapene, sa han.

Fra et rom som var reservert for Higgs familie, kunne man i flere minutter høre en kvinne gråte idet han fikk giftsprøyten og etter hvert sluttet å bevege seg.

DØDSTRAFF: Dustin Higgs (48) ble for drøyt ti år siden idømt dødsstraff for å ha bortført og drept tre unge kvinner i et naturreservat i 1996. Foto: United States Penitentiary Terre Haute

Dommen falt i en føderal domstol, og ettersom Trump har gjeninnført dødsstraff på føderalt nivå etter en 17 år lang pause, kunne han henrettes.

Det er første gang i moderne tid at en person blir henrettet i henhold til føderal lov i delstaten.

Kvinne henrettet onsdag

Delstaten Maryland avskaffet dødsstraff i 2013, noe som gjør at personer dømt i delstatens domstoler, ikke kan henrettes.

De 13 henrettelsene er flere en antall henrettelser som er gjennomført til sammen under føderale lover i løpet av de 56 siste årene. Det har ført til at antall fanger som venter på føderale henrettelser, er redusert med nesten en firedel. Ingen av de rundt 50 gjenværende er ventet å bli henrettet i nærmeste fremtid, og Biden har signalisert at han vil avskaffe føderale henrettelser.

Den eneste kvinnen blant de 13, Lisa Montgomery, ble henrettet onsdag for å ha drept en gravid kvinne, hvorpå hun skar ut fosteret av magen og hevdet det var hennes eget. Hun er den første kvinnen som er henrettet på nesten 70 år.

Coronasmittet

De føderale henrettelsene begynte samtidig som Coronapandemien herjet i USAs fengsler. Blant fangene som ble smittet i desember, var Higgs og Corey Johnsn, som ble henrettet torsdag.

Ikke siden Grover Cleveland var president på slutten av 1800-tallet har den amerikanske regjeringen henrettet fanger i løpet av overgangsperioden mellom en sittende og nyvalgt president, ifølge Death Penalty Information Center.

Det var også under Cleveland at det sist gang ble henrettet et tosifret antall sivile fanger i løpet av ett år. Det skjedde i 1896.