Foto: SARAH SILBIGER / POOL

McConnell: − Jeg har ikke bestemt meg

Republikanernes leder Mitch McConnell sier at han vil «lytte til de juridiske argumentene» før han eventuelt stemmer for å felle avtroppende president Donald Trump i en eventuell riksrett.

Det er ventet at Representantenes hus onsdag kveld vedtar at Trump skal stilles for riksrett for andre gang på cirka ett år.

Tidligere denne uka skrev The New York Times at kilder forteller dem at McConnell er glad for at Trump stilles for riksrett. En anonym kilde som skal stå nær McConnell går overfor CNN så langt som å si at McConnell «hater» Trump etter Trump-supporternes angrep på Kongressen forrige uke.

I et brev til andre republikanske senatorer onsdag, skriver majoritetslederen imidlertid at han er usikker på hvor han står i spørsmålet om president Donald Trump bør dømmes i riksrett.

«Mens pressen har vært full av spekulasjoner, har jeg ikke bestemt meg for hvordan jeg vil stemme, og jeg har til hensikt å lytte til de juridiske argumentene når de presenteres for Senatet», skriver McConnell i brevet, ifølge flere amerikanske journalister, deriblant USA Today-reporter Nicholas Wu.

Støttet Trump i fjor

Forrige gang Trump ble stilt for riksrett, var McConnell tydelig i sin støtte til Trump. Han uttalte den gang at Representantenes hus misbrukte sin makt ved å stille Trump for riksrett.

– Vi må stemme for å avvise Husets maktmisbruk. Stemme for å beskytte våre institusjoner, sa McConnell.

Dette var da Trump ble anklaget for å ha brutt loven ved å holde tilbake økonomisk støtte til Ukraina i håp om å få deres hjelp med å grave fram negative ting om Joe Biden.

GIKK AV: Bare fire dager etter at Mitch McConnell ble sverget inn i Senatet, gikk hans kone Elaine Chao av som transportminister. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL

Denne gang anklages han for å ha oppildnet til vold i forbindelse med Trump-tilhengeres angrep på Kongressen i forrige uke.

McConnells kone gikk av

I forslaget til riksrett anklages Trump også for å ha fremmet gjentatte, falske påstander om at han vant valget som Joe Biden vant klart, samt for telefonsamtalen til den valgansvarlige i Georgia, der han ba Brad Raffensperger om å finne nok stemmer til å omgjøre valgresultatet.

Mitch McConnells kone Elaine Chao gikk i forrige uke av som transportminister etter angrepet på Kongressen.