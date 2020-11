PROTESTERER MOT VALGET: Trump-støttespillere protesterte onsdag utenfor delstaten Georgias kongressbygning i Atlanta. Her snakket blant annet Vernon Jones (t.h.), som sitter i delstatens folkevalgte forsamling. Foto: Elijah Nouvelage / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anklaget for å stemme i død kvinnes navn: − Bare latterlig

Deborah Jean Christiansen ble brukt som bevis for at døde personer fikk stemme i presidentvalget i Georgia. Da CNN ringte på døren, fant de henne i levende live.

Navnet Deborah Jean Christiansen var et av flere som ble vist frem av Fox News-verten Tucker Carlson på TV-skjermen i forrige uke. Han anses for å være en av flere profiler ved TV-kanalen som støtter presidenten.

Navnet ble første gang publisert av Trump-kampanjen på Twitter 11. november.

Der ble det hevdet at kvinnens stemme i presidentvalget var falsk. Hun døde nemlig i 2019, ble det påstått.

Og ja, en kvinne med dette navnet døde ganske riktig i fjor. Men det var ikke hun som stemte ved valget – det var en annen kvinne med samme navn, og nesten samme fødselsdato, skriver CNN.

– Det er bare latterlig, sier den pensjonerte helserådsgiveren selv da CNN ringer på døren hennes.

Deborah Jean Christiansen ble født samme år og i samme måned som den avdøde kvinnen, men på en annen dag, bekrefter valgansvarlige i Georgia overfor kanalen.

Også to andre påstått døde Georgia-velgere – som ble kringkastet på luften av Fox News – har ifølge CNN vist seg å være i live.

Tucker Carlson: – Vi er lei oss

Nyhetsankeret Tucker Carlson har beklaget for et av disse tilfellene, der kanalen hevdet at noen hadde stemt i en død manns navn. Den avgitte stemmen tilhørte i realiteten hans 96 år gamle enke, skriver USA Today.

I en uttalelse til CNN sier Carlson at han er lei seg over at Fox News ikke fanget opp disse tilfellene tidligere:

– Forrige fredag fikk jeg informasjon om at noen av de døde velgerne som var meldt inn til oss faktisk var i live. Vi rettet dette fredag, og er lei oss for at vi ikke fanget det opp tidligere, sier han, men legger til at han står fast ed at døde mennesker faktisk stemte under årets presidentvalg.

Den levende Deborah Jean Christiansen flyttet til Georgia fra Nebraska i 2016, og stemte da på Donald Trump. I år ombestemte hun seg og stemte på Biden.

– Fyren tapte valget. Han bør bekymre seg mer over hvordan han skal ta vare på folk under covid-19. Han har en pandemi, sier hun, og ber Trump om å «komme seg videre».

Joe Biden er utropt til vinner av presidentvalget i amerikanske medier, men Donald Trump har ikke anerkjent seieren hans eller eget tap. I stedet har han gått rettens vei med anklager om valgfusk i flere delstater.

Siste innspurt av omtelling

Den sittende presidenten havnet bak demokraten Joe Biden med rundt 14.000 stemmer etter den første opptellingen i Georgia. Fordi marginen mellom de to kandidatene er så liten, er delstaten i gang med en massiv omtelling for hånd.

Den skal være ferdig ved midnatt onsdag – klokken 06 torsdag morgen norsk tid.

Under dette arbeidet er det blitt funnet flere uregelmessigheter:

Mandag fant valgansatte i fylket Floyd rundt 2600 stemmer som ikke tidligere er blitt telt.

Tirsdag skjedde det igjen, i fylket Fayette, der 2755 uttalte stemmer ble funnet, skriver nyhetsbyrået AP.

Til sammen er det altså funnet over 5300 uttalte stemmer i delstaten. Ifølge Gabriel Sterling ved administrasjonsministerens kontor har de til sammen minsket Bidens ledelse med rundt 1000 stemmer.

Delstatens administrasjonsminister Brad Raffensperger har likevel sagt at han ikke tror omtellingen vil endre resultatet. Han har også understreket at selv om de har oppdaget det de mener er menneskelige feil, har de ikke sett tegn på systematisk valgfusk eller et «rigget valg» slik Trump-kampanjen hevder.

Natt til onsdag fikk Christopher Krebs, som var sjefen for det amerikanske byrået for datasikkerhet og infrastruktur (CISA) sparken fra sin stilling. Ifølge Trump på grunn av uttalelser han har kommet med i forbindelse med valget. CISA har ansvar for sikkerheten rundt valget, og har uttalt at årets presidentvalg er «det sikreste i USAs historie».

De har også bedt det amerikanske folk om å ha tillit til valgresultatet.

