THANKSGIVING: Etter å ha ringt amerikanske soldater i utlandet torsdag, svarte USAs president Donald Trump på flere spørsmål fra pressen. Foto: Patrick Semansky / AP

Trump sier han vil forlate Det hvite hus om valgmennene stemmer frem Joe Biden

USAs president Donald Trump sier han vil respektere resultatet av valgmennenes avstemning 14. desember. Han vil ikke svare på om han kommer på Bidens planlagte innsettelsesseremoni 20. januar.

Trump sier torsdag kveld at han kommer til å forlate Det hvite hus dersom valgmennene stemmer på Joe Biden 14. desember.

– Det vil jeg selvsagt gjøre, og det vet dere, svarer han på spørsmål fra en reporter, men legger ifølge Bloomberg til at valgmennene i så fall «vil gjøre en feil».

Dette er første gang Trump svarer på spørsmål fra pressen siden presidentvalget 3. november. Seansen fant sted i Det hvite hus etter en videohilsen til amerikanske soldater i utlandet i anledning Thanksgiving.

Det er Joe Biden som er blitt erklært som vinner av presidentvalget i amerikanske medier. Offisielt er det imidlertid 538 valgmenn fra 50 delstater som utnevner presidenten.

Disse utpekes av hver enkelt delstat etter at valgresultatet er godkjent, og de skal møtes for å stemme frem den neste presidenten 14. desember.

Valgmennene skal følge velgernes ønsker, og stemme frem den kandidaten som har vunnet i deres delstat. Med dagens tall har Biden 306 valgmenn, mot Trumps 232.

– Vil ikke si det enda

Trumps uttalelser torsdag kveld er det nærmeste han har kommet å innrømme at han muligens har tapt det amerikanske presidentvalget, skriver Reuters.

Presidenten understreker likevel at han ikke erkjenner noe valgnederlag og viser igjen til det han mener er omfattende valgfusk.

– Å erkjenne et valgnederlag vil være en veldig vanskelig ting å gjøre, sier han blant annet ifølge Washington Post.

Trumps team har gått til sak for å utfordre valgresultatet i flere delstater, men de har ikke lagt frem beviser på omfattende og systematisk valgfusk.

– Om mediene var ærlige og de store teknologiselskapene var rettferdige, ville ikke dette engang vært noen konkurranse. Jeg ville vunnet med en stor mengde stemmer, og jeg vant med en stor mengde stemmer, men det har ikke blitt meldt enda, sier Trump videre – uten å komme med noen beviser for hva han mener mediene skjuler.

Biden har fått rundt seks millioner flere stemmer enn Trump i valget, skriver Guardian.

På spørsmål om han kommer til å delta på den planlagte innsettelsesseremonien av Joe Biden i Washington D.C. 20. januar, svarer Trump slik:

– Jeg vil ikke svare på det enda. Jeg vet svaret, jeg skal være ærlig, men jeg vil ikke si det enda.

Hans forgjenger Barack Obama deltok i seremonien da Trump ble tatt i ed i januar 2017, slik tradisjonen er:

Kan være Trumps siste sjanse

Det har vært spekulert i om Trump-leiren vil prøve å styre valgmannsavstemningen 14. desember. Det kan de i teorien klare om de får overtalt delstatsmyndighetene til å sende av gårde andre valgmenn enn det valgresultatet skulle tilsi.

Flere av delstatene der resultatet er svært jevnt – og der Trump har gått til sak mot resultatet – er nemlig styrt av republikanere.

– Det er ikke helt umulig rent juridisk, men 240 år med valghistorie tilsier at delstatsmyndighetene utpeker valgmenn i tråd med valgresultatet, har den amerikanske professoren i statsvitenskap, Todd Landman, tidligere sagt til VG.

For å lykkes må Trump og hans advokater overtale de valgte delstatsmyndighetene om at valgfusk i stor stil har funnet sted. Den amerikanske grunnloven åpner nemlig for at de kan utpeke valgmenn på egen hånd, dersom gjennomføringen av valget kan klassifiseres som «mislykket».

