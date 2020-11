SKADER: En mann undersøker et hus i Kabul etter et rakettangrep. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Minst åtte drept i minst 14 eksplosjoner i Kabul sentrum – flere offentlige bygg rammet

Afghanistans hovedstad Kabul ble rammet av kraftige granatangrep lørdag. Flere offentlige bygg er angrepet og det meldes om kraftige eksplosjoner i boligstrøk.

Najibullah Ahadi, en rådgiver ved den afghanske presidentens kontor, melder på Twitter at presidentpalasset, forsvarsdepartementet og flere offentlige bygg ble rammet av eksplosjonene i Kabul sentrum.

En talsmann for det afghanske innenriksdepartementet skriver på Twitter at minst 14 eksplosjoner rammet Kabul lørdag morgen. Rakettene ble skutt av terrorister, skriver talsmannen.

Minst åtte personer er drept i granatangrepene, ifølge AFP.

Angrepene fant sted i minst fire ulike politidistrikter, ifølge en talsmann for innenriksdepartementet. Blant områdene som ble rammet, er Sedarat-plassen, der kontoret til visepresident Amrullah Saleh ligger.

Ingen gruppe har så langt sagt at de står bak angrepene.

Mohammed Alaf Ansari i det statlige nyhetsbyrået Bakhtar melder at en eksplosjon skjedde like ved informasjonsdepartementet, og at flere personer er drept.

Ifølge lokale medier dreier det seg om minst tolv raketter som ble avfyrt. AFP skriver at deres ansatte i Kabul hørte flere eksplosjoner kort tid etter hverandre, noe som minnet om lyden av raketter som ble avfyrt.

ANGREP: Sikkerhetspersonell undersøker det som kan være kjøretøyet som fraktet rakettene. Foto: Jawad Jalali / EPA

Tett befolkede områder

Eksplosjonene skjedde i tett befolkede områder av den afghanske hovedstaden, blant annet nær den såkalte grønne sonen i sentrum av hovedstaden.

En lokal journalist skriver på Twitter at sykehus og boligområder ble rammet av eksplosjonene. Ifølge Twitter-meldingen skal det ha blitt avfyrt rakettdrevne granater fra kjøretøy i sentrum av byen.

Eksplosjonene skjer samme dag som USAs utenriksminister Mike Pompeo etter planen skal møte representanter fra Taliban og afghanske myndigheter i Qatar. Partene sitter der i historiske fredssamtaler.

RAKETTER: Folk går forbi det som er igjen av en bil i Kabul etter et angrep natt til lørdag norsk tid Foto: HEDAYATULLAH AMID / EPA

Meldt om gjennombrudd i fredssamtalene

Det er ikke kjent hvem som står bak lørdagens angrep. Taliban har lovet ikke å angripe urbane områder i en avtale som innebærer at USA trekker seg ut av landet raskere enn først planlagt.

Fredag meldte AFP at fredsforhandlerne i Qatar hadde gjort et gjennombrudd og at detaljene rundt dette vil bli offentliggjort i løpet av de nærmeste dagene.

I løpet av de siste seks månedene har Taliban stått for 53 selvmordsangrep og 1.250 eksplosjoner som har tatt livet av minst 1.210 sivile, hevdet det afghanske innenriksdepartementet tidligere i uken.

Publisert: 21.11.20 kl. 06:49 Oppdatert: 21.11.20 kl. 08:40

