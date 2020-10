forrige







fullskjerm neste SISTE KLIPP: Det er en travel siste dag på jobb for frisør Danny Forsey, før salongen må stenge ned i 17 dager.

Full «lockdown» i Wales

Fredag kveld stenger Wales ned. Landets helsevesen risikerer å bukke under av økningen i coronasmitte, frykter regjeringen.

Nora Thorp Bjørnstad

Nina Rangøy

For mindre enn 10 minutter siden

– Denne uken har vært som uken før jul. Alle skal klippe seg før lockdown! sier frisør Danny Forsey hos Sleep when you´re dead Barbers, til VG i Cardiff.

Kundene som kommer til Forsey fredag ettermiddag, blir de siste han klipper på minst 17 dager.

Klokken 18 lokal tid fredag kveld, 19.00 norsk tid, innføres det en full nedstengning av alle utesteder, pleie- og frisørsalonger, og de fleste butikker i Wales.

Frisør Forsey er takknemlig for at kona hans har jobb.

– Uten hennes fastlønn hadde vi ikke overlevd. De neste to ukene skal jeg bruke på å bake, gå tur med hunden, og forsøke å ikke bekymre meg, sier den selvstendig næringsdrivende frisøren til VG.

SISTE KLIPP: Det er en travel siste dag på jobb for frisør Danny Forsey, før salongen må stenge ned i 17 dager. FOTO: Nina E. Rangoy

Enig i grepene

Waliserne har i dag fått beskjed om å holde seg hjemme og får ikke møte folk utenfor sin egen husstand før unntakstilstanden er over. Foreløpig er den satt til å vare til den 9. november.

Nå under «lockdownen» kan brudd på coronareglene i Wales koste deg fra 60 pund og opp til 1920 pund, skriver BBC.

Det blir munnbindpåbud på offentlige steder, og mens barneskoleelevene skal gå på skolen som vanlig, har videregående skoler kun nettundervisning.

VG treffer Julia Spencer (26) i sentrum av hovedstaden. Hun er assistent på en barneskole, og er en av få i vennegjengen som skal på jobb som vanlig.

– Jeg er enig i grepene som den walisiske regjeringen tar. Denne halvveis ordningen som har vært til nå fungerer ikke. I går så vi masse folk som festet, og lot avstandsregler være avstandsregler den siste kvelden. Det er dumt, så kanskje er en total «lockdown» løsningen, mener Spencer.

SISTE KLEM: Kompisene Miguel Brito (25) fra Portugal og Julia Spencer (26) holder godt rundt hverandre og lurer på om det blir siste gang på et par uker. Ingen i Wales skal treffe noen utenfor sin egen husstand. FOTO: Nina E. Rangoy

Tøft for psyken

26 år gamle Spencer ser likevel med bekymring på den mentale helsen til folk i Wales nå, når arbeidsplasser som restauranter og barer sliter økonomisk og må stenge.

Hennes tidligere studiekamerat, som hun nå rusler gatelangs med i Cardiff, er rammet av nedstengningen. Miguel Brito (25) jobber i en kakebutikk, som må holde stengt disse drøye to ukene fremover.

– Jeg har en tilkallingskontrakt, så jeg vet ikke om jeg får noen kompensasjon, sier den unge mannen.

Han forteller at han går og venter på å bli klarert til en annen jobb, som portør ved sykehuset i byen.

– Jeg bekymrer meg ikke over å jobbe tett på viruset, dersom jeg må det. Det er slik livet er nå. Vi må innrette oss, sier 25-åringen til VG.

REGLER: Innbyggerne i Wales har i lang tid blitt oppfordret på det sterkeste om å følge smittevernsrestriksjoner. Foto: ASHLEY CROWDEN / EPA

Søvnløse netter

Det ble registrert 3870 nye coronatilfeller i Wales mellom 10. og 16. oktober, men mørketallene er store, sier myndighetene.

Før denne nasjonale nedstengningen har landet, som er en del av Storbritannia, hatt lokale «lockdowns» i 15 av fylkene, inkludert i byene Bangor og Llanelli.

Allerede har mange bedrifter fått kjenne på en ulmende følelse av usikkerhet om fremtiden.

Bob Rice har drevet Castle Welsh Craft souvenir butikk i 42 år. Med beliggenhet rett ovenfor Cardiff slott, midt i sentrum av byen, er butikken et landemerke som turister flokker til for å kjøpe walisiske tradisjonshåndverk.

Salget for souvenirbutikken har gått ned med 85 prosent siden mars, og med en skyhøy leiepris på 8000 pund i måneden for den gode beliggenheten, er økonomien svært stram nå.

– Det har blitt mange søvnløse netter, sier 70 åringen.

Han skulle pensjonere seg tidligere i år, men nå klarer han ikke å la datteren, som har jobbet sammen med han de siste 19 årene, sitte med alle bekymringene alene.

– Lockdown er viktig og riktig, men ikke bra for oss. Vi bekymrer oss, men gjør alt vi kan for å overleve, sier Rice til VG.

TØFFE TIDER: Bob Rice (70) klarer ikke gi fra seg jobben til datteren Charlotte Rice Ward (35), når det er så mange økonomiske bekymringer knyttet til souvenirbutikken. Foto: Nina E. Rangoy

Laveste tall i Storbritannia

Utenfor en kinesisk matbutikk møter VG Dave Smitham (67), iført visir, maske og hansker. Den pensjonerte kunstmaleren er i byen for å gjøre noen siste innkjøp av varer som han ikke får tak i lokalt der han bor.

– Jeg har hatt på meg dette hver gang jeg har gått ut, helt siden mars. Kona mi vil helst at jeg beskytter meg godt. Hun er litt mer bekymret enn meg, forteller han.

Ser man på smittesituasjonen over hele Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, står det verst til i Nord-Irland, mens Wales faktisk er det landet med minst smitte av de fire nasjonene.

Reproduksjonsraten her er mellom 1,1 og 1,4, mens snittet for de fire landene er mellom 1,3 og 1,5.

Grunnen til at Wales nå likevel innfører disse strenge tiltakene, er for at ikke et allerede presset helsevesen skal bukke under, sier landets helseminister.

Pensjonist Smitham støtter regjeringens avgjørelser.

– Jeg vet ikke om nedstengningen vil fungere, men i hvert fall gjør den walisiske regjering noe, til forskjell fra den britiske, sier 67-åringen.

BESKYTTET: Dave Smitham (67) er av de waliserne som lenge har fulgt smittevernrådene. Foto: Nina E. Rangoy

Publisert: 23.10.20 kl. 18:52

Mer om Storbritannia Jobb Nord-Irland Irland Butikker frisør