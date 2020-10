GÅR SELV: 5. oktober i år var første gang Brandi gikk for egen maskin. Stort sett «går» hun på knærne. Foto: Thomas Nilsson / VG

Amerikanere i økonomisk krise: − Hele situasjonen er galskap

DALLAS, TEXAS (VG) Mens politikerne krangler om en økonomisk redningspakke står millioner av amerikanere i fare for å bli kastet ut av hjemmene sine. Jessica Lusk (28) er bokstavelig talt livredd på vegne av sin tre år gamle datter Brandi.

– Det er en forferdelig situasjon. Det føles så skremmende.

Mens Brandi stolt viser frem at hun endelig har lært seg å gå selv, forsøker mamma å sette ord på hvordan de siste månedene har opplevdes for familien.

Ting gikk fra å være vanskelig før coronapandemien til å bli bortimot umulig nå. Eller som ektemannen Jesse Garcia beskriver det overfor VG:

– Hele situasjonen er galskap. Det er som en vond drøm som ikke tar slutt.

FAMILIE: Elijah, Brandi, Jessica, Jesse og Isabella i sofaen i den lille stuen deres. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ekstremt sjelden sykdom

Lusk og Garcia bor i en liten treroms leilighet sør i Dallas, Texas’ tredje største by. Den er spartansk innredet. Barna Elijah (6), Isabella (5) og Brandi deler et soverom, mens foreldrene har det andre.

Minstejenta lider av en ekstremt sjelden stoffskiftesykdom, som blant annet innebærer at man ikke kan fordøye enkelte fettstoffer og omdanne disse til energi. Hjerneskader er vanlig. Mange overlever ikke spedbarnsstadiet.

Foreldrene forteller at Brandi faktisk døde bare få timer etter at hun var født.

– Jeg ammet henne på fødestuen og det tok livet av henne. Fettet i melken var som gift for henne, forteller moren.

MEDISINER: Medisiner og en spesialtilpasset diett for yngstedatteren koster ekstra penger. Foto: Thomas Nilsson / VG

Heldigvis klarte legene å få liv i henne igjen, men beskjeden i etterkant var tydelig: Foreldrene kunne ikke regne med at Brandi ville lære seg ting som å gå, eller å snakke.

For tre uker siden reiste likevel 3-åringen seg for første gang opp på sine egne ben, og klarte å gå uten hjelp. Hun har også lært seg noen svært få enstavelsesord. Stadig smiler hun og sier «hei» til VGs fotograf som tar bilder av henne.

– Men akkurat nå som hun har begynt å bli bedre, har hele verden gått i stå med pandemien. Nå kan hun gå, men hun kan ikke gå ut og leke med de andre barna hun ser like utenfor vinduet her. Hvordan i alle dager skal vi forklare det til henne? Hun gråter når vi sier nei, forteller Garcia resignert.

fullskjerm neste BLID: Sine utfordringer til tross er Brandi en smilende unge. Mamma Jessica, pappa Jesse og bestemor Diane forteller likevel at hun kan ha temperament dersom hun ikke får det som hun ønsker.

Kan bety døden

Immunforsvaret til den lille jenta, som lever på en ekstremt streng diett og hver fjerde time døgnet rundt får mat gjennom en slange inn i magen – også når hun sover -, er knapt eksisterende. En vanlig forkjølelse kan bety hastetur til sykehuset.

Coronaviruset kan bety døden.

Derfor har familien vært i selvpålagt karantene siden mars. De er livredde for å bli smittet og sende viruset videre til familiens yngste. Brandis to eldre søsken får ikke gå til skolen like borti gata. De får heller ikke leke med barna på andre siden av stuevinduet. Det har blitt mye tegneblokker den siste tiden.

les også 2018: Én av åtte amerikanere lever i fattigdom: – En skam!

Pappa har sagt opp fabrikkjobben og mamma jobber ikke lenger som hjemmehjelp.

Dermed er familien i en ekstremt vanskelig økonomisk situasjon. Eneste inntekten de har nå er, ifølge dem selv, de 207 dollarene Lusk får i uken i en slags arbeidsledighetstrygd ettersom hennes jobb ble stengt ned uten at hun sa opp. Garcia får ingenting.

De pengene skal da strekke til både husleie, mat, medisiner til Brandi og alt annet. Det regnestykket går rett og slett ikke opp. Bare husleien er på 900 dollar i måneden. De forteller at de allerede skylder 8000 dollar i huseieren.

fullskjerm neste I KARANTENE: Elijah ser på ungene som er ute og leker. Selv kommer ikke han og søstrene Isabella og Brandi lenger enn til balkongen.

Frykter de mister barna

Et midlertidig vedtak fra myndighetene om betalingsutsettelse for folk som har kommet i økonomisk uføre på grunn av coronapandemien er akkurat nå det eneste som står mellom dem og hjemløshet. Problemet er at dette vedtaket utløper ved slutten av året. Og uansett skal pengene betales til huseier før eller senere.

– Vi har ingen steder å dra dersom vi blir kastet ut. Vi har blitt anbefalt å dra til et herberge, men vi kan ikke ta med datteren vår til et slikt sted. Det går bare ikke, sier mamma, og fortsetter:

– Det jeg frykter aller mest er at dette vil ende med at vi blir hjemløse og at myndighetene tar barna fra oss. Det føles helt vilt å si det, men slik er det.

les også Trumps sinte menn er fremdeles sinte

– Jeg håper det snart kommer en vaksine. Og jeg håper jeg kan finne en jobb jeg kan gjøre her hjemmefra. Men jeg har ingen utdanning, så det er ikke så lett. Vi trenger et mirakel, er jeg redd, sier pappa.

– Har eksplodert

Det er kanskje ikke det store, endelige mirakelet de håper på, men hver tirsdag er det likevel litt hjelp å få for familien. Da henter bestemor Diane Lusk matkasser som deles ut gratis til trengende utenfor en knøttliten kirke langs motorveien i Wilmer, noen minutters kjøring lenger sør.

– Antallet folk som kommer hit har eksplodert etter coronapandemien, forteller Emmanuel Wealthy, Wilmers borgermester og initiativtager for matutdelingen, som har pågått siden i fjor høst, til VG.

fullskjerm neste FRIVILLIGE: Kerwin LaFrance, Jamel Richardson og Sheila Jones var blant de som hjalp til med å legge matkassene, som borgermesteren skaffer fra ulike samarbeidsorganisasjoner, i bilene.

Bil etter bil ruller inn på plassen foran kirken. De blir spurt hvor mange familiemedlemmer de trenger mat til. Antallet kasser med ting som pølser, kylling, melk, smør og poteter det utgjør blir skrevet med tusj på frontruten, mens bagasjerommene åpnes. Bilene kjører frem til traileren som har kommet med kassene, riktig antall legges inn i bilen av frivillige og de kjører så av gårde igjen. Det samme ritualet pågår i flere timer.

– På det meste har det blitt hentet mat til 3000 mennesker på en og samme dag her. Totalt har vi delt ut til 120.000 siden vi startet, forteller borgermesteren.

BORGERMESTER: Emmanuel Wealthy forteller at det de fleste av Wilmers 5000 innbyggere er fattige og bor i husvogner. Stedet har hverken egen matbutikk eller offentlig transport. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kritisk til Trump

Edwin Favors er pastor i kirken hvor den lange matkøen danner seg hver tirsdag morgen. Han er fortvilet over situasjonen USA befinner seg i.

– Det er hjerteskjærende å se disse lange køene. Vi møter så mange som har mistet jobbene sine, og som står i fare for å miste hjemmene sine. Før levde de fra lønning til lønning. Nå er det ingen lønning lenger, sier han, og legger til:

– Vi står definitivt midt i en krise nå.

les også Splittet av Trump: Søsknene Kim og Phillip har ikke snakket på tre år

Situasjonen er på ingen måte unik for Dallas, eller Wilmer. Lignende ting ser man over hele landet. En undersøkelse slo denne måneden fast at åtte millioner flere amerikanere er å regne som fattige nå enn hva som var tilfellet for bare et halvt år siden.

Pastoren mener USA som nasjon ikke har hatt en god nok plan for hvordan man skal håndtere en krise som coronapandemien. Han er også tydelig på at presidenten ikke har lyktes med å håndtere den underveis.

– Det er et problem når de som styrer ikke forstår hvilke problemer folk sliter med ute i landet. Jeg er forundret over at man kan besitte så mye makt, men la være å bruke den makten på en effektiv måte, sier han.

PASTOR: Edwin Favors har sett køen av biler vokse fra uke til uke. Han er glad for at kirken kan bidra. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kan bli årsak til valgtap

For Donald Trump har coronakrisen også blitt en personlig politisk krise. Et stort flertall av folket har ikke tillit til måten han har håndtert den på. Dersom han taper valget vil de aller fleste eksperter si at akkurat dette var årsaken.

Irene Jones Bell er en av dem som ikke er fornøyd med jobben han har gjort. Hun er blant flere VG snakker med i matkøen som mistet jobben da pandemien kom, og som frykter å også miste boligen.

– Ting har alltid vært krevende for oss, men det er ekstremt mye tøffere nå. Maten vi får her er en velsignelse.

– Hva er din beskjed til myndighetene i Washington, D. C.?

– At de skal tenke på oss som har stemt dem frem på samme måte som de tenker på sin egen familie. «We, the people», sier hun med referanse til de første ordene i forordet til den amerikanske grunnloven.

FIKK MATHJELP: Irene Jones Bell sier hun har 10 barnebarn hun må skaffe mat til. Det er vanskelig når hun har mistet jobben samtidig som prisene har gått opp. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Politisk forhandlingskort

Men siste nytt fra hovedstaden er at politikerne i Kongressen og Det hvite hus ikke klarer å bli enige om en krisepakke, som kan gi sårt tiltrengte midler til folk som Jones Bell og familien til lille Brandi.

Det provoserer skatteadvokat Mark Melton (42) i Dallas.

– Det fremstår som at dette har blitt et politisk forhandlingskort foran valget i stedet for et ønske om å gi hjelp til dem som virkelig trenger det.

Siden mars har han på sosiale medier gitt juridiske råd til folk som står i fare for å bli kastet ut av boligene sine. Det var mange som hadde spørsmål. Til slutt tilbrakte han hele dagene sine i telefonen. Derfor har han rekruttert 150 andre advokater til å hjelpe.

– Det har vært ekstremt travelt og det er en mental påkjenning. Alle samtalene du har er med noen som har den verste dagen i sitt liv. Her en dag så jeg en reportasje på TV om folk som ble kastet ut. Da brøt jeg sammen. Jeg ble sittende og gråte i flere timer, sier advokaten, som anslår at han bruker halve tiden på juridisk rådgiving og halve på sosialhjelp.

JOBBER FRA KJØKKENET: Mark Melton blir nedringt av alt fra alenemødre til pensjonister som alle trenger hjelp. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ble selv hjemløs

Han vil likevel ikke slutte å hjelpe. Hverken de som bare trenger råd, eller de som allerede har blitt kastet ut, og han har hjulpet med å finne et nytt sted å bo. Han vet nemlig bedre enn de fleste hvilken desperat situasjon folk befinner seg i.

Som 21-åring erfarte han det selv med den lille familien han allerede hadde rukket å stifte. Han mistet jobben sin i Oklahoma.

– I praksis ble jeg hjemløs. Vi satte oss i bilen og kjørte hit til Dallas i håp om bedre muligheter.

les også Svarte, stolte og kanskje avgjørende – slik vil de vinne vippestaten

Den erfaringen er en stor del av grunnen til at han nå forsøker hjelpe andre som helt uskyldig – på grunn av følgene av pandemien – har havnet i en lignende situasjon.

30–40 millioner kan bli kastet ut

Men han og andre frivillige, som de som deler ut mat ved kirken langs motorveien, kan ikke løse dette massive problemet alene.

Skal en unngå at millioner av amerikanere havner på gaten mener Melton at politikerne må gjøre noe, og de må gjøre det nå. For selv etter at en avtale i Kongressen eventuelt er på plass vil det kunne gå opp mot et par måneder før folk rundt i landet ser noe til pengene. Og om drøye to måneder utgår altså vedtaket om betalingsutsettelse.

ADVOKAT: Mark Melton forteller at mange av dem som sliter nå er folk som for bare få måneder siden klarte seg helt greit. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Kommer ikke en redningspakke på plass svært snart kan det allerede være for sent. Mange skylder allerede flere måneder med husleie, påpeker skatteadvokaten.

En analyse har vist at 30–40 millioner amerikanere risikerer å bli kastet ut av hjemmene sine. Melton mener det er et realistisk tall.

– Med en arbeidsledighet på rundt 10 prosent er omtrent 17 millioner arbeidsføre amerikanere uten jobb. Dersom ikke disse kan betale for seg, så snakker vi fort om at minst 30 millioner mennesker nå står i fare for å bli hjemløse, slår advokaten fast.

Publisert: 24.10.20 kl. 05:00