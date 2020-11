MED ALLE MIDLER: Trump har flere ganger sagt at han vil «se an» valgresultatet før han eventuelt må forlate «Det hvite hus». Foto: Reuters

Kaos og splid: Dette kan skje etter USA-valget

Marerittscenarioet er at demokratene og republikanerne er uenige om hvem som har vunnet valget. Da kan det ta uker før landets neste president er klar, sier eksperter VG har snakket med.

Hva skjer hvis Donald Trump ikke aksepterer et eventuelt tap? Og kan valget havne i Høyesterett? Her er noen av scenarioene som kan skape bråk og prege USA i lang tid etter selve valgnatten i november.

1. Poststemme-trøbbel

Coronapandemien gjør at rekordmange amerikanere vil forhåndsstemme gjennom posten fremfor å møte fysisk opp i valglokalene. Særlig gjelder dette folk som stemmer på demokratene, viser kartlegginger.

Et sentralt spørsmål er om alle stemmene vil bli telt opp – og i så fall når.

– Mange stater har liten erfaring med denne måten å stemme på. Jeg er nesten helt sikker på at alle stemmer ikke kommer til å telle med. Dette fordi stemmer kan forsvinne eller ikke komme frem i posten, samt sannsynligheten for at flere stemmer kommer til å bli avvist på tvilsomt grunnlag, sier Eirik Løkke i Civita til VG.

Helt ulike regler for hver av de 50 delstatene kompliserer det ytterligere. I noen delstater kan de starte å telle noen dager før, mens de i andre delstater ikke får begynne før valglokalene stenger. I vippestaten Pennsylvania har de utvidet fristen for å telle og motta poststemmer frem til 6. november, tre dager etter valget.

Republikanerne, som vil begrense muligheten for å avgi poststemmer, tok bestemmelsene i Pennsylvania og Nord-Carolina til Høyesterett, men fikk avslag forrige uke.

Enda en kompliserende faktor er at delstatene har ulike regler for hvordan en valgseddel skal fylles ut, forklarer Sigrid Rede Gårdsvoll i amerikanskpolitikk.no.

– Noen steder må valgseddelen være signert av noen med juridisk fullmakt, som hos biblioteket eller på posten. Noen steder sammenligner de signaturen du har satt på seddelen med signaturen i valgmanntallet, og hvis den ikke er helt lik, blir den underkjent. Disse ulike settene med regler kan det bli masse bråk med.

2. Trump nekter å akseptere valgresultatet

Donald Trump har ved flere anledninger sagt at han vil «se an» om han kommer til å godkjenne valgresultatet. Hvis han ser en mulighet, vil han trolig ikke akseptere resultatet dersom han taper, mener ekspertene.

– Kanskje må han ha noen dager på seg for å anerkjenne et eventuelt tap, kanskje noen uker, eller kanskje vil han aldri gjøre det, sier Løkke.

Et mulig scenario er at en eller flere av de såkalte vippestatene blir avgjørende i en knepen Biden-seier. Da kan presidenten for eksempel rette oppmerksomheten mot nettopp poststemmene, og kreve en ny telling i disse statene, sier førstelektor Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

To dager før valget bekrefter Trump at han, uansett, vil sette advokatene sine til å se på stemmeopptellingen umiddelbart etter lokalene stenger.

– Jeg synes ikke det er rett at vi må vente så lenge på resultatet. Så snart valget er over, sender vi inn advokatene våre, sa presidenten til velgere i Nord-Carolina søndag.

Ekspertene mener det er vanskelig å si hvor lenge Trump eventuelt kan nekte å gå av – det har tross alt aldri skjedd før. Men, de viser til at perioden går ut 20. januar, og at det da skal innsettes en ny president.

– Hvis han ikke ønsker å forlate Det hvite hus, kan han i teorien bli båret ut med makt, sier Sigrid Rege Gårdsvoll i amerikanskpolitikk.no.

Men hva skjer hvis det ikke er én som er klart valgt på det tidspunktet? Da er det lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, som trer inn som fungerende president, forklarer Løkke.

– Ikke så sannsynlig, men helt totalt usannsynlig er det ikke så mye som er i denne sammenhengen.

3. Valget havner i Høyesterett

Donald Trump har selv sagt at han forbereder seg på at valget kan ende i Høyesterett. Løkke mener også at det er ganske sannsynlig, og viser til det svært jevne presidentvalget i 2000: Der måtte Høyesterett skjære gjennom og stanse fintellingen av stemmer i Florida etter fem uker med strid.

– Det avgjørende fremover er hvordan historiene spinnes rundt om det er et kredibelt valg, og hvorvidt valget har foregått etter loven, sier førstelektor Mustad.

Høyesterett avgjør ikke hvem som skal velges, men kan blant annet få en viktig rolle i prosessen rundt stemmeopptellingen.

Enten det er sannsynlig eller ikke, så trekker ekspertene frem disse scenarioene som mulige årsaker til at valget havner i Høyesterett:

Strid om poststemmene

Spørsmål om innblanding fra fremmede stater

At Trump ikke godtar resultatet

«Det 12. lovtillegget kan ta USA til et mørkt sted», oppsummerer nyhetsnettstedet Buzz Feed.

Erik Mustad forklarer utfordringen: At valgsystemet er bygget på at den tapende part må innrømme realitetene.

– Aksepterer ikke Trump valget, så kan vi se Høyesterett komme inn for å anvende loven. Men jeg kan ikke tenke meg at Høyesterett i 2020 eller 2021 vil tolke dette lovtillegget så rigid som at den faktiske vinneren ikke skal innsettes, sier han.

4. Valgkaos flytter seg ut i gatene

I USA er det ikke tradisjon for gatevold og uro etter presidentvalg, men denne gangen kan det blir annerledes, forklarer USA-kjenneren Eirik Løkke. Han viser til at man allerede har sett kraftige sammenstøt i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrasjonene. I løpet av to uker i august ble fire personer skutt og drept.

– Begge sider av politikken kommer til å være ute i gatene, og blir det virkelig uenighet er det langt fra usannsynlig at dette kommer til å utarte, og vi kan se politiske attentater.

Hat, vold og rasisme: Slik ble USA en kruttønne

Uro i gatene er noe mange statsvitere og kommentatorer i USA er redde for nå, sier førstelektor Erik Mustad.

– De frykter at det vi har sett til nå er et tegn på en slags borgerkrig, og at det spiller over på politikken fordi de misfornøyde har et etablissement i Det hvite hus som ikke demper, men nærmest oppfordrer til opprør. Mange er redde for det liberale demokratiets fremtid i USA, sier førstelektoren.

