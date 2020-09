VG-Peil-Logo Josefine (18) kjemper mot Trump Norsk-amerikanske Josefine Jaynes vant i august demokratenes primærvalg i hjemdistriktet i Wisconsin. Sveip for å høre henne prate norsk. Camilla Svennæs Bergland Av Publisert 24. september, kl. 18:00 Privat Josefine er født i USA, men har sterke bånd til Norge. Camilla Svennæs Bergland Av Publisert 24. september, kl. 18:00 Hvis Josefine vinner vil hun bli den første demokraten fra hennes valgdistrikt som har hatt denne posisjonen siden 60-tallet. Hun vil også bli den første kvinnen, og den yngste. Camilla Svennæs Bergland Av Publisert 24. september, kl. 18:00 Privat

Norsk-amerikanske Josefine (18) kjemper mot Trump i hjembyen

– Hvis jeg sier hvor gammel jeg er, før jeg får frem budskapet mitt, avfeier folk meg, sier 18-åringen på «nordnorsk-amerikansk».

For mindre enn 10 minutter siden

ENGASJEMENT: Josefine er fra en liten by, men vil kunne komme til å representerer over 57.000 personer hvis hun blir valgt.

VG prater med Josefine over telefon fra vippestaten Wisconsin. For fire år siden vant Donald Trump med knapp margin i Wisconsin.

3. november i år skal amerikanerne igjen stemme på hvem de ønsker som president. Samme dag foregår det også flere mindre valg til delstatskongresser over hele USA.

Det er her Josefine kjemper om politisk makt etter at hun ble valgt som demokratenes kandidat for sitt valgdistrikt i hjemstaten.

– Jeg har ikke luksusen til å vente med å engasjere meg. Det er vi unge som må leve med valgene som blir tatt i dag, og de valgene som blir tatt nå er feil. Det er på tide at den yngre generasjonen blir hørt og at vi får muligheten til å forme politikken.

Foto: Privat

Hvis 18-åringen vinner blir hun den første demokraten fra hennes valgdistrikt som har hatt denne posisjonen siden 60-tallet. Hun vil også bli den første kvinnen, og den yngste.

Wisconsin har en populasjon på 5,8 millioner innbyggere.

Josefine vil altså kunne komme til å representere 57.000 personer i delstatskongressen. I snitt representerer en stortingspolitiker i Norge rundt 30.000.

SOV MED CAPSEN: Josefine har drømt om å bli president siden hun var liten. På capsen står det «future president», og ifølge moren tok hun den aldri av.

Blir nedringt

– Jeg driver ikke politikk på den måten kanskje mange er vant til. Jeg bruker ikke hersketeknikker, eller har en kampanje som handler om å henge ut motstanderne mine. Jeg er tett på lokalbefolkningen og lytter til utfordringene deres. Telefonnummeret mitt er offentlig, og jeg blir ringt ned til alle døgnets tider – og jeg lytter til dem, sier hun til VG.

Det at Josefine er mye i telefonen for tiden, bekreftes av moren Kristina Reser-Jaynes.

– Med under to måneder igjen til valget, er det noen hektiske dager for oss alle. Jeg tror aldri Josefine har snakket så mye i telefonen i hele sitt liv jeg, sier moren og ler.

Foto: Privat

Selv om militær-familien flyttet mye rundt da Josefine var barn, har familien på fem de siste årene vært bosatt i den lille landsbyen Readstown med bare 415 innbyggere.

Fra hun var liten har hun vært vant til å få hjemmelagde norske vafler av moren etter skolen. Og brunost var det bare å hente i kjøleskapet.

– Jeg elsker alt ved Norge. Hvis du tar fra meg mitt politiske engasjement og den norske kulturarven min, hadde jeg ikke visst hvem jeg var, sier hun.

Foto: Privat

Vil bryte med det tradisjonelle

Da klassekamerater på barneskolen så på den populære barne-TV-serien Hannah Montana, så Josefine på den politiske TV-serien West Wing.

I år skulle hun egentlig ha startet på universitetet, men fordi hun bestemte seg for å stille til valg – tar hun nå et friår. Moren husker samtalen den kvelden da datteren, på da 17 år, ga beskjed om at hun ville stille.

– Vi ble enige om at hvis hun skulle gjøre dette, måtte hun gjøre det ordentlig. Og hun var nødt til å gjøre det på en real måte. Bryte med det tradisjonelle – og ha en kampanje som ikke handlet om å sverte motstanderen, sier moren – som bisto under den første delen av kampanjen.

Nå derimot, har Josefine et helt team i ryggen.

– Jeg vil representere noe nytt og annerledes. Jeg bryr meg om folk, og hvordan de har det. Og jeg ønsker, gjennom politikken, å gjøre livet enklere for dem.

MILITÆRFAMILIE: Faren Rick Jaynes jobber i militæret i USA, derfor flyttet familien mye rundt i landet.

«Blå-bølge»

Den siste tiden har hjemstaten hennes vært preget av stor politisk uro og demonstrasjoner, etter at seksbarnsfaren Jacob Blake ble skutt flere ganger i ryggen av politiet i Wisconsin-byen Kenosha.

Det ble innført portforbud og demonstrasjonene fikk dødelige konsekvenser da en 17 åring skjøt og drepte to demonstranter.

President Donald Trump valgte å besøke byen, på tross av at både Wisconsins guvernør og borgermesteren i Kenosha hadde advart om at besøket ville kunne bidra til å øke konfliktnivået.

– Jeg støtter innbyggernes rett til å delta i fredelige protester, og jeg synes det er veldig trist at det er enkelte som utnytter denne situasjonen for politisk vinning og skape ytterligere splittelse, sier Josefine.

Hun mener nå en blå bølge er på vei i hjemstaten, og viser med det til fargen til Demokratene.

– Folk er frustrerte over hvordan Trump har håndtert coronaviruset, og de er frustrerte over hans manglende empati. Vi ser nå at den nedre middelklassen lider som følge av politikken hans. Den eneste som kan gjøre noe med dette er Joe Biden.

– Da jeg var i Norge i fjor var det mange nordmenn som spurte meg om hvordan vi amerikanere kunne velge en slik president. Jeg håper ikke vi gjør samme feilen igjen.

Vil ta tak i corona-utfordringer

På spørsmål om hva hennes politiske ambisjoner er, utelukker hun ikke at hun har drømt om presidenttittelen.

– Fra jeg var liten har jeg drømt om å bli president. Men nå tar jeg et valg av gangen, og akkurat nå kjemper jeg om en plass i delstatskongressen for å kunne påvirke lokalpolitikken, og ta tak i de enorme konsekvensene som corona har hatt.

– Men på lang sikt vil jeg gjerne jobbe mer nasjonalt. Eller kanskje jeg også ender opp som ambassadør i Norge, hvem vet.

