VERDENSTOPPMØTE PÅ STORSKJERM: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein, statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide skulle vært i Noew York denne uken, men må følge toppmøtet i FN fra et møterom i Utenriksdepartementet. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Erna Solbergs appell til FN: Slik treffes jentene av corona-krisen

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun vil bruke FNs talerstol til å utpeke kvinner og jenter som pandemiens store tapere. Anslag tyder på at 13 millioner jenter risikerer å ende opp som barnebruder i tvangsekteskap.

Solberg vil bruke sin taletid på FNs generalforsamling – hun slipper trolig til på lørdag på videolink fra Oslo til FNs store plenumssal i New York - til å snakke om de indirekte krisene som pandemien fører med seg:

– Pandemien er ikke bare en helsekrise. Det er også en krise for kvinner og jenter verden over. Det er alltid de som rammes hardest, sier hun til VG.

FNs generalforsamling starter tirsdag ettermiddag, og først på talerstolen i FN sto generalsekretæren, António Guterres.

Alle de andre presidentene og statsministrene i FNs medlemsland må snakke til verdens-toppmøtet fra sine respektive hovedsteder.

Mer samarbeid

Det norske hovedbudskapet til FN er - ikke uventet - at landene må samarbeide mer og ikke mindre under den globale nedstengningen.

Denne uken skulle både Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) minglet med andre lands ledere på Manhattan. I stedet sitter de på et møterom i Utenriksdepartementet og har møter og holder taler via videolink.

FN-FLAGG: Erna Solberg snakker med pressen i regjeringens representasjonsbolig før åpningen av FNs høynivåuke. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Stor fare for vold

Erna Solberg sier til VG at FN allerede nå må ta tak i de indirekte følgene av covid 19- krisen, nå når verdensøkonomien kjøles ned og internasjonal handel står overfor store tilbakeslag:

– Når familiene blir fattigere og jentene ikke kommer seg til skolen, er faren stor for at de blir husarbeidere, at de blir giftet bort, og at de blir utsatt for vold. Det får vi mange rapporter om nå. Jenter som forsvinner i Sør-Amerika og annet, sier statsministeren.

Ekstremt bekymret



– Sammenlignet med et normalt år ville 13 millioner flere jenter kommet gjennom barne- og ungdomsårene uten å bli utsatt for barneekteskap, sier Dag Inge Ulstein, og viser til en rapport fra FNs befolkningsfond.

– Dette er ett anslag, men det er gjennomgående i rapporter vi får fra organisasjoner og andre som følger dette tett. Hjelpetelefoner i India rapporterer om 20 prosent økning i henvendelser fra jenter som risikerer å bli giftet bort. Bildet er ekstremt bekymringsfullt for jentenes del, legger han til.

– Det viktigste er å sørge for at flest mulig av jentene kommer tilbake i utdanning, og å lage strategier for å hindre tvangsekteskap, legger Solberg til.

Krisene etter pandemien

Den norske regjeringen vil bruke FNs generalforsamling til å løfte de fattige, og jobbe for at FNs medlemsland stilles likt i utvikling og fordeling av fremtidige vaksiner mot covid 19-viruset.

Samtidig vil de advare mot andre kriser som Solberg og co frykter vil følge etter pandemien:

– Pandemi skal ikke være en unnskyldning for å svekke menneskerettigheter og demokrati, men vi ser at stater bruker krisen for å skaffe seg bedre kontroll over folk, til å bryte menneskerettighetene og til å svekke opposisjon og sivilsamfunn, sa statsministeren på en presseorientering før FNs generalforsamling formelt startet tirsdag ettermiddag.

Høyre: Nei til bistandsmålet

Så er det uklart hvordan Høyre vil rigge sin bistandspolitikk i neste stortingsperiode. I programutkastet som ble lagt fram tidliger i september, stpr det at Høyre vil «redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden.»

Konfrontert med denne formuleringen, svarer Høyre-lederen og statsministeren:

– En prosent av BNI til bistand har aldri vært en del av Høyres program. Men vi har innrømmet det til Venstre og KrF i 2013. Så regjeringen må styre etter det.

– Noen tror at dette betyr mye kutt. Men det tror jeg ikke noe på. Men vi låser oss ikke til hva en komite i OECD definerer av kriterier for hva som skal være global solidaritet, legger hun til.

Publisert: 23.09.20 kl. 08:48

