MEKTIGE MENN: Jens Stoltenberg viser vei for Donald Trump under NATO-møte i desember 2019. – Med Joe Biden begynner et nytt kapittel i forholdet mellom USA og Europa, sier Stoltenberg nå.

Stoltenberg: Forholdet mellom Europa og USA har vært krevende de siste fire årene

Det er bare 11 dager siden Donald Trump flyttet ut av Det hvite hus. Nå setter NATO-sjef Jens Stoltenberg ord på forskjellen mellom den utgående amerikanske presidenten og hans etterfølger, Joe Biden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I arbeidet med NATO-strategien fram mot 2030, må NATO bli bedre til å håndtere indre uenighet, sier alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg. I overgangen fra Trump til Biden i USA, flytter NATO-sjefen konflikthåndtering oppover på alliansens dagsorden.

– Forholdet mellom Europa og USA har vært krevende de siste fire årene, men vi har klart å holde NATO samlet, sa Stoltenberg om til den norske Atlanterhavskomiteens digitale sikkerhetskonferanse mandag morgen.

Han nevnte ikke Trump med navn, men gikk raskt over til å rose den nye presidenten:

– Med Joe Biden som ny president i USA, begynner et nytt kapittel i samarbeidet mellom USA og Europa, sa Stoltenberg.

– Biden har gjort det klart at han ønsker å styrke dette samarbeidet ytterligere. Jeg ser fram til at han kommer til NATOs toppmøte i Brussel senere i år.

Fire heftige år

Det er ingen tvil om at både Stoltenberg og de øvrige stats- og regjeringssjefene i NATO har hatt fire heftige og uforutsigbare år med Donald Trump som USAs president.

Og med god grunn: Da NATOs stats- og regjeringssjefer skulle møtes i Brussel sommeren 2018, hadde Trump på forhånd truet med å forlate militæralliansen, som han anså som «utdatert» i sine første måneder som USAs president.

En uke før NATO-toppmøtet høstet USAs president stor applaus da han under et folkemøte hevdet at ingen liker ham så godt som Jens Stoltenberg.

– NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er Trumps største fan, smilte den amerikanske presidenten.

Håndtere uenighet

NATOs evne til å håndtere uenighet og konflikter ble raskt et tema i det interne strategiarbeidet «NATO 2030» som startet på NATO-toppmøtet i London i desember 2019, og som skal ende opp i vedtak på det toppmøtet som Stoltenberg håper å kunne invitere til i Brussel innen sommeren 2021.

– Vi må bli bedre til å håndtere uenighet, sa Stoltenberg til den norske sikkerhetskonferansen, fra et studio i NATO-hovedkvarteret i Belgia.

– I 30 ulike land vil det våre ulike meninger. Det har vi sett i forholdet mellom USA og Europa. Da skal NATO være en plattform for å håndtere uenighet og finne løsninger, sa NATO-sjefen.

At forholdet mellom Brussel og Washington nå er hjertevarmt, ønsket både Stoltenberg og Biden å vise fram: I forrige uke publiserte de samtidig utdrag fra sin første telefonsamtale etter at Biden flyttet inn i Det hvite hus for 11 dager siden.

I samtalen sa Biden at Stoltenberg hadde vært «uvurderlig» for samholdet i militæralliansen:

Et nytt kapittel

På den norske sikkerhetskonferansen var Stoltenberg like raus tilbake.

– Jeg har kalt det for et nytt kapittel i forholdet mellom USA og Europa, sa Stoltenberg.

– President Bidens viktigste budskap var at han ønsket å bli en som gikk foran i å styrke NATO og samarbeidet mellom USA og Europa. Det gjentok han i samtalen i forrige uke. Da var det enda sterkere. Nå ønsker han at vi skal sette oss ned sammen og styrke samarbeidet.

– At han vil dette er jeg helt sikker på, la NATO-sjefen til.

Allerede i oktober i fjor- før presidentvalget i USA - varslet Stoltenberg at han ville fornye forsvarsalliansens strategiske konsept, som er alliansens overordnede styringsdokument. Det gjentok han overfor de som fulgte den norske sikkerhetskonferansen mandag morgen.

Løste Hellas-Tyrkia

Stoltenberg trakk også fram arbeidet med å løse konfliktene mellom NATO-landene Tyrkia og Hellas i fjor, da han selv reiste til de to hovedstedene for å forankre en militær forsoningsprosess i regi av NATO, med landenes politiske toppledere.

– To NATO-allierte risikerte å komme dit at menneskeliv kunne gå tapt i militære konfrontasjoner, sa Stoltenberg.

– De ble enige om å bruke mekanismer i NATO der de møtes på høyt militært nivå, og de avlyste militærøvelser. Det gjorde at risikoen for militære hendelser gikk betydelig ned, la han til.