ANGIVELIG INFORMANT: Proud Boys-leder Enrique Tarrio i Washington DC i november. Foto: Gisle Oddstad, VG

Reuters: Proud Boys-leder var «profilert» politiinformant

Enrique Tarrio, leder for den høyreekstreme gruppen Proud Boys i USA, skal ha en fortid som «profilert» informant for politiet, melder Reuters onsdag.

Publisert: Nå nettopp

Han har flere ganger jobbet «undercover», etter en pågripelse i 2012, skriver nyhetsbyrået. De har fått opplysningene bekreftet både av en tidligere aktor og i føderale rettsdokumenter nyhetsbyrået har fått tilgang til.

Selv hevder Tarrio at han ikke kjenner til dokumentene – og nekter for å ha arbeidet som informant, eller samarbeidet med politiet i saker mot andre.

– Jeg kjenner ikke til noe av dette. Jeg kan ikke huske noe av dette, sier han til nyhetsbyrået.

Tarrio skal angivelig ha samarbeidet med lokale og føderale politietater i straffeforfølgelsen av flere kriminelle nettverk. De skal angivelig ha stått bak blant annet hasjplantasjer i Miami, og medisinsvindel.

Etterforskes

Proud Boys-lederen ble pågrepet i januar, to dager før stormingen av kongressbygningen i Washington DC. Da ble han siktet blant annet for besittelse av ulovlige våpen.

FBI har sagt at pågripelsen var et forsøk på å bremse hendelsene 6. november, da tilhengere av president Donald Trump stormet kongressbygningen.

Nå er gruppen ifølge The New York Times under etterforskning etter hendelsene i den amerikanske hovedstaden. Målet er å kartlegge hvilken rolle Proud Boys spilte under opptøyene.

Seks av gruppens medlemmer er så langt siktet i sammenheng med opptøyene – deriblant den høytstående lederfiguren Joseph Biggs. Han er militærveteran, og ledet en gruppe på rundt 100 menn i marsj mot Capitol.

Omstridt gruppe

«Proud Boys, tre tilbake og stå klare», sa president Donald Trump under presidentdebatten mot Joe Biden i september i fjor. Da var han blitt bedt om å ta avstand fra hvite nasjonalister.

Gruppen er registrert som en hatgruppe i USA og er blitt bannlyst fra sosiale medier. Proud Boys har flere ganger møtt opp på demonstrasjoner mot politibrutalitet for å støtte politiet – mot Black Lives Matter-tilhengerne.

Proud Boys blir omtalt som en høyreekstrem gruppe som promoterer hvit overmakt, rasisme og vold.

Ovenfor VG har Proud Boys-leder Tarrio tidligere benektet disse anklagene. Han omtaler gruppen som «en gjeng med fyrer som elsker landet vårt», og at de er «nasjonalister som beskytter grunnloven».

– Mange spør oss om vi er voldelige. Det er delvis sant. Vi er ikke redde for å ty til selvforsvar. Når vi blir angrepet, slår vi tilbake, sa han til VG i november.

Tarrio er av cubansk herkomst, og har vokst opp i Miami med cubanske foreldre som flyktet fra Castro-regimet.