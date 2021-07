REISENDE: Turister begynner igjen å innta middelalderbroen Ponte Vecchio i Firenze, men Italia håper langt flere vil komme når det nye coronapasset gjør det enklere å reise i Europa. Foto: Terje Bringedal

Europa åpner med coronapass: − Som å puste fritt igjen

FIRENZE (VG) Torsdag innføres coronapasset i Europa: – Det blir lettere bare å vise en kode på grensen, sier Juraj Frank.

Det nye coronapasset i EU viser at innehaveren enten er vaksinert, har fått et negativt testresultat eller hatt covid-19 de siste seks månedene.

Passet lagres som en QR-kode på mobilen. Den digitale løsningen var ikke på plass i forrige uke, da familien Frank reiste fra Slovakia til Toscana på ferie.

De tok nattoget til Livorno i Italia med ti utskrifter i håndbagasjen, ulike skjema som beviser at de er vaksinert og testet negativt før avreise fra Bratislava.

– Vi var redd noen ville vekke oss på grensen midt på natten for å se papirene, men ingen gjorde det, sier familiefaren fra Slovakia til VG.

FERIERER: Juraj Frank (t.v.), kona Jana og sønnene Jakob (2) og Juraj (5) fra Slovakia, utenfor katedralen i Firenze. Foto: Terje Bringedal

Gledet oss veldig

Utenfor Santa Maria del Fiore-katedralen i Firenze er sønnene Jakob (2) og Juraj (5) trette under den stekende ettermiddagssolen.

– Dette er familiens store utenlandsreise i år. Vi har gledet oss veldig, etter å ha holdt oss hjemme et år mens Slovakia har vært stengt ned, sier Juraj Frank.

Coronapandemien har tatt over 127.000 liv i Italia, men smittetallene har falt kraftig de siste ukene. De fleste smitteverntiltakene er opphevet.

Mer fri bevegelse

Påbudet om munnbind utendørs ble opphevet mandag, men munn og nese skal fremdeles dekkes til innendørs og i køer og folkemengder i det fri.

HVILER: Turister tar en pause i varmen på Piazza della Signoria, torget foran Palazzio Vecchio i Firenze. Foto: Terje Bringedal

Utenlandske turister er kommet til Firenze, men langt fra i slike horder som før pleide å innta den vakre renessansebyen nord i Italia sommerstid.

Formålet med coronapasset er nettopp å legge til rette for mer fri bevegelse innenfor EU under pandemien, blant annet for å styrke reiselivssektoren.

Turisme utgjør 14 prosent av bruttonasjonalproduktet i Italia. Pandemien har gitt landet det største økonomiske tilbakeslaget siden andre verdenskrig.

Italia passerte 100 millioner turister fra utlandet i 2019, året før coronaviruset utløste høye dødstall og massive lidelser.

Nedgang i besøkstallene

I år håper landet på 6,7 millioner flere turister enn i fjor. Nedgangen fra 2019 er likevel omkring to tredjedeler, ifølge reiselivsorganisasjonen Assoturismo.

– Etter tolv forferdelige måneder er italiensk turisme på bedringens vei, sier Assoturismos leder Vittorio Messina ifølge nyhetsbyrået AFP.

Men han legger til at det går sakte, særlig hva trafikk fra utlandet angår.

– Håpet er at det europeiske helsepasset gir bedre resultater mot slutten av sesongen, sier Messina.

På Ponte Vecchio – den berømte middelalderbroen over Arno i Firenze – tar Alain Soler bilder av sin kone Michele, datteren Manon og svigermoren Andrée Madjar.

– Det er kanskje rart å si bak et munnbind, men for meg føles denne reisen som å puste fritt igjen, sier franskmannen av italiensk herkomst fra Marseille.

POSERER: Alain Soler fotograferer f.v. kona Michele, svigermor Andrée Madjar og datteren Manon på Ponte Vecchio. Foto: Terje Bringedal

– Har vært så forsiktig

Kona har vært kreftsyk i år, datteren arbeider som sykepleier blant eldre.

– Jeg har vært så forsiktig under pandemien og ikke reist noe sted. Men nå fikk vi et lite vindu for å reise til Italia, og da grep vi sjansen, sier Alain Soler.

Fordi familien et par generasjoner tilbake kom fra Italia via Tunisia til Frankrike, har de årlig reist til nabolandet på ferie.

Alle fire er fullvaksinert og testet negativt før de reiste til Italia for halvannen uke siden. Det var ingen kontroll av papirene på grensen.

– Det nye coronapasset vil gjøre reisen enklere, men for oss er det helt uaktuelt å ta fly, buss eller tog. Vi er fremdeles redd for å bli smittet og kjører egen bil, sier Soler.

Med coronapass skal turister og arbeidsreisende lettere kunne krysse grenser i Europa, som her på flyplassen i Bologna i Italia. Foto: Terje Bringedal

Lagrer ikke informasjon

Ordningen med coronapass innføres i EU/EØS-landene fra torsdag 1. juli, men Irland og Sveits er foreløpig ikke tilkoblet sertifikatløsningen, viser EUs egen oversikt.

Det er de nasjonale myndighetene som utsteder coronapass. Land som innehaveren reiser til, skal ikke lagre helseinformasjonen bak QR-koden.

Det er opp til de enkelte landene om de vil akseptere en vaksinedose eller kreve at innehaveren av det digitale passet skal være fullvaksinert.

TOMT: Fortsatt er det langt mellom gjestene på uterestauranter i Firenze. Foto: Terje Bringedal

Opphever reiseråd

Norge er allerede koblet på EU-løsningen, slik at nordmenn kan bruke coronasertifikatet fra helsenorge.no på reiser over hele Europa.

– Det vil bety mye både for enkeltmennesker og viktige arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Fra 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og andre land som Folkehelseinstituttet anser som trygge.

Det betyr at regjeringen ikke lenger fraråder feriereiser til disse landene.

SMILER: Todor Santev og Ivana Filcheva fra Bulgaria er i Italia for første gang. Foto: Terje Bringedal

– Et fantastisk år

Todor Santev fotograferer kjæresten Ivana Filcheva utenfor katedralen i Firenze.

– Vi er på romantisk ferie i Italia, forteller kvinnen fra Sofia i Bulgaria.

Paret har under pandemien besøkt Lisboa, Marbella, Madrid og Wien.

– Vi har hatt et fantastisk år, sier Filcheva.