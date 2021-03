Her har den tiltalte IS-kvinnen nettopp unnsluppet krigen i Syria

I videoklippet over har den terrortiltalte kvinnen og hennes to barn nettopp kommet ut fra krigssonen. Mens hun mater barna med brød, forteller hun om hvorfor hun ikke kom seg ut fra Syria tidligere.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

I mars 2019 kjemper terrorhæren IS om sin siste bastion, den beleirede og hardt angrepne byen Baghouz.

De siste IS-krigerne hevder de vil kjempe til døden. Men da nederlaget nærmer seg begynner flere å flykte, mens de etterlater kvinner, barn og eldre i gater strødd med lik. Kun de meste ekstreme krigerne blir igjen, med de sivile som levende skjold.

Midt i dette kaoset befinner en norsk IS-kvinne seg med sine to barn, en syk gutt på fire år og en jente som nettopp har fylt tre år. Mens krigen går mot slutten får hun tak i faren i Norge, og sender en desperat lydmelding:

«De sier at de skal slippe kvinnene ut. Det er derfor det haster. Vær så snill, fort. Jeg orker ikke dette mer. Jeg orker ikke mer».

FIKK LIVSTEGN: Med applikasjoner som WhatsApp og Telegram sendte datteren desperate meldinger til sin far, der hun ba ham hjelpe henne ut av IS-området. Foto: privat

– Hevder hun ikke visste

Faren betaler 20.000 kroner i løsepenger til IS. Slik slippes datteren og barna ut av krigssonen.

Hun tas imot av kurdiske soldater fra Syrian Defense Force (SDF). Sammen med soldatene er den brasilianske frilansjournalisten Gabriel Chaim, og David Eubank, en amerikansk misjonær fra gruppen Free Burma Rangers.

De filmer kvinnen mens hun sitter og mater barna ved en hvit pickup, kledd i sort fra topp til tå. De spør henne hvorfor hun dro til Syria, og om hun har lært noe av årene i IS.

– Jeg har lært å ikke stole på noen. Jeg stolte på feil person og forlot alt, og slik ødela jeg livet mitt, sier kvinnen, og følger opp:

– Jeg giftet meg med noen der inne. Jeg ville ut og ba om det mange ganger, men han nektet meg.

Dette videoklippet, filmet av Gabriel Chaim, ble onsdag vist i Oslo tingrett. I rettssaken står den norsk-pakistanske kvinnen (30) tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

fullskjerm neste I SYRIA: Den norske kvinnen og hennes barn blir filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars 2019.

Trakk tilbake påstand

I klippet vist i retten kommer kvinnen også med en uriktig påstand: Tidligere har hun forklart at hun visste at hun skulle til Syria da hun giftet seg med Vasquez, men i videoutdraget som PST la frem sier hun noe annet.

– Jeg kom aldri til Syria, jeg kom for å besøke min kjæreste på det tidspunktet, jeg giftet meg med ham senere. Men han tok meg med inn i Syria uten min tillatelse, og uten at jeg visste at jeg skulle til Syria.

Dette rettet hun umiddelbart opp i retten:

– Jeg vet at i den første videoen så sier jeg at jeg ble lurt til Syria, men med en gang jeg kom til Norge og under avhør, så sa jeg at det ikke var sant. Det hadde jeg også skrevet tidligere til norske myndigheter via min advokat, sier kvinnen.

Altså var norsk UD kjent med at kvinnen dro til Syria frivillig da hun ble hentet hjem fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor.

Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015, var tidligere gift med den norske IS-kvinnen som er tiltalt. Foto: ISIL

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria. Tiltalte har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013.

Men etter innreisen til Syria, har kvinnen forklart at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

Forklaringen om at hun ikke fikk dra fra Syria av mannen kommer hun også med i videoklippet vist i retten. PSTs utdrag var satt sammen av to korte sekvenser, den ene filmet av frilansjournalisten og den andre av misjonæren fra Free Burma Rangers.

VG har fått tilgang til klippet fra den amerikanske misjonæren i sin helhet. Du kan se det øverst i saken og lese en utskrift i faktaboksen under:

DETTE SIER IS-KVINNEN: I misjonærens klipp sier kvinnen følgende: – Hvorfor kom du til Syria? (misjonæren) – Jeg kom aldri til Syria, jeg kom for å besøke min kjæreste på det tidspunktet, jeg giftet meg med ham senere. Men han tok meg med inn i Syria uten min tillatelse, og uten at jeg visste at jeg skulle til Syria. – Og hvorfor kunne du ikke komme deg ut? – Fordi man trenger en mann ved siden av deg, som hjelper deg ut. – Hvor er mannen din nå? – Han er død. – Og hvor mange barn har du? – To. – Hvordan døde mannen din? (Gabriel Chaim) – I et hus ved siden av der man lagde bomber, og en eksplosjon skjedde, og så eksploderte alle bombene. – Vil du hjem til Norge? – Ja – Er du lei deg for at du dro til Daesh (IS)? – Ja. Vis mer

Forsvarer: Tvunget til å bli

DISKUSJON I RETTEN: Forsvarer Nils Christian Nordhus diskuterer med statsadvokat Geir Evanger. I bakgrunnen sakkyndig Brynjar Lia, hovedetterforsker Torbjørn Fallet fra PST, og politiadvokat Line Nyvoll Nygård fra PST: Foto: Berit Roald/NTB

Kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus sier intervjuet i all hovedsak stemmer med det hans klient har sagt i retten.

– I samtalen med denne kristne organisasjonen bekrefter og gjentar vår klient enda en gang at hun ville hjem til Norge, og formidler at ønsket om retur ikke ble respektert av mannen, sier Nordhus.

– Det er nok et bidrag i rekken av bevis om at hun ble tvunget til å forbli i IS-området.

– Her sier hun at hun ble lurt inn, men i retten har hun sagt at hun visste hvor hun skulle?

– Det må vurderes ut fra den ekstreme kontekst hun og barna befant seg i. Hun hadde i brev via sin daværende advokat informert norske myndigheter allerede i 2015 om at hun hadde dratt inn frivillig. Og det har hun forklart i alle avhør i 2020.

TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

For å synliggjøre

Aktor og politiadvokat i PST, Line Nyvoll Nygård, skriver til VG at de la frem klippet for å vise forholdene i Syria da IS-kvinnen kom seg ut.

– Vi vurderte at filmene var relevante for å synliggjøre forholdene, slik de var i Baghouz, da tiltalte ble hentet ut, sier Nygård.

– Hun sier hun ble tatt med inn i Syria uten at hun visste om det?

– Vi har merket oss at hun sa noe annet da enn hun gjorde senere, men tiltalte kommenterte selv dette i retten i dag.

Den tiltalte kvinnen har via sin forsvarer gitt VG tillatelse til å gjengi hele intervjuet med den amerikanske misjonæren.

PS: Dette var den siste dagen med bevisfremleggelse i rettssaken mot IS-kvinnen. I neste uke kommer det sluttprosedyrer. Under kan du lese alle VG-sakene fra retten:

