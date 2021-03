PÅVIRKNINGSFORSØK: Russland skal ifølge USA igjen ha forsøkt å påvirke utfallet av et amerikansk presidentvalg. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

Ny rapport: Slik forsøkte utenlandske aktører å påvirke USA-valget

Iran skal ha utgitt seg for å være Proud Boys og Russland skal ha forsøkt å spre usannheter om Joe Bidens sønn, mener amerikansk etterretning.

Av Andreas Løf

Publisert: Nå nettopp

Russland og Iran pekes nok en gang ut av USA som de to mest sentrale aktørene i forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget.

I en ny rapport om 2020-valget fremhever USAs øverste etterretningssjef flere konkrete eksempler på hvordan aktører fra to av USAs hovedrivaler skal ha gjort dette.

Med øverste leder ayatolla Ali Khameneis godkjenning skal iranske cyberaktører blant annet ha utgitt seg for å være medlemmer av Proud Boys og sendt e-poster til Demokratenes velgere.

– Innholdet i e-postene var truende, med krav om at mottagerne endret partitilhørighet og stemte for gjenvalg av Trump, heter det i rapporten.

Iran skal også ha opprettet en rekke kontoer på sosiale medier der de har produsert over 1000 artikler, videoer og annet innhold om USA. Ifølge rapporten var Irans hovedmål å hindre gjenvalg av Trump, som de mente var ufordelaktig for dem.

– Iran har fokusert sin kampanje i sosiale medier mot antatte sårbarheter i USA, som håndteringen av coronapandemien, økonomisk tilbakegang og sivil uro, heter det.

Peker på Putin

I likhet med tilfellet for Iran, pekes den øverste lederen også direkte ut i Russland som den overordnede ansvarlige bak operasjonene derfra.

I motsetning til i 2016 skal dog russerne ikke ha forsøkt å angripe selve gjennomføringen av valget.

– Vi vurderer at den russiske presidenten Putin godkjente, og at en rekke russiske regjeringsbyråer gjennomførte, påvirkningsoperasjoner der målet var å sverte president Bidens kandidatur og styrke tidligere president Donald Trumps, skriver USAs øverste etterretningssjef.

Budskapet russiske aktører skal ha forsøkt å understøtte sammenfalt i stor grad med det Trump selv og hans advokat Rudy Giuliani gjentok flere ganger før og etter valget:

At valgresultatet og valgsystemet ikke var til å stole på, og at det pågikk valgjuks. I tillegg skal de ha kjørt på videre med påstandene om et korrupt forhold mellom Joe Biden, hans sønn Hunter Biden og Ukraina, et narrativ russerne skal ha begynt med allerede i 2014.

I rapporten trekker amerikansk etterretning fram Andrij Derkatsj, en ukrainsk politiker som angivelig er en russisk agent, og Konstantin Kilimnik, en ukrainsk-russer som ifølge USA også er russisk agent.

– Derkach offentliggjorde blant annet lydinnspillinger fire ganger i løpet av 2020 med mål om å implisere Joe Biden og andre amerikanske tjenestemenn i angivelig korrupt aktivitet i Ukraina, heter det.

Giuliani har ifølge Washington Post selv latt seg lure av desinformasjon fra russiske myndigheter.

les også Analysefirma: Feilinformasjonen om USA-valget har stupt

Avviser konspirasjonsteori

Rapporten nevner også Kina. De skal ifølge rapporten ha vurdert å gjennomføre en påvirkningskampanje mot valget, men ikke gjort det.

– De så ikke på noen valgutfall som fordelaktige nok for Kina til at de fant det verdt å risikere å bli tatt i å blande seg inn, heter det i rapporten.

Den libanesiske Hizbollah-militsen, Cuba og Venezuela skal også ha gjort noen mindre forsøk på å påvirke valget, men i liten skala.

Rapporten tar også for seg konspirasjonsteorien Trumps advokater lanserte, om at et selskap som leverte maskiner for opptelling av stemmer, kunne knyttes til Venezuela og at maskinene manipulerte valgresultatet i Bidens favør.

Påstandene om dette er nøye etterforsket og det er ifølge rapporten fastslått at de «ikke er troverdige», heter det.

les også Biden i sin første Europa-tale: Langet ut mot Kina og Russland

– Innfører sanksjoner

USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Norwegian Research Centre (NORCE) er ikke overrasket over funnene. Han sier USAs fiender ønsker å nøre opp under uro og splittelse i landet, for å forsøke å skape en mindre handlekraftig stormakt.

– Dette var som ventet, gitt det vi vet om 2016-innblandingen. Intern splittelse i USA underminerer amerikansk handlekraft internasjonalt, fordi splittelsen skaper strid om utenrikspolitiske målsettinger og virkemidler, sier han til VG.

Det slås fast i rapporten at ingen av påvirkningsforsøkene lyktes i særlig grad – utover at noen statlige og lokale nettverk ble kompromittert i forkant av valgdagen.

Ifølge CNNs sikkerhetsjournalist Kylie Atwood ventes det at Biden-administrasjonen innfører sanksjoner mot aktørene som er identifisert i rapporten. Hun skriver at Russland, Kina og Iran trolig står på lista.