Tewodros Tefera er flyktning fra Tigray i Etiopia, men jobber fulltid som lege på en Røde Halvmåne-klinikk i Sudan. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

Nye skildringer av overgrep mot Tigray-befolkningen

Han er kirurg, ektemann og far. Men hver morgen når han våkner og ser presenningen over seg, blir han minnet på at han nå først og fremst er en flyktning.

Av NTB-AP

Publisert: Nå nettopp

Tewodros Tefera er en av over 60.000 mennesker som har flyktet fra den etniske volden i Etiopias nordlige Tigray-region og krysset over grensen til Sudan. Nå befinner han og de andre flyktningene seg i et avsidesliggende hjørne av Sudan.

Tewodros har grusomme historier i bagasjen. Han var vitne til forferdelige kamper mellom Etiopias regjeringsstyrker og Tigrays opprørshær, og så selv 93 drepte – både soldater og sivile. Da han flyktet, tok han noen sårede med seg.

Situasjonen forverrer seg

Kampene begynte for seks måneder siden, men fortsatt strømmer historiene på fra nyankomne i Sudan.

– Situasjonen blir bare verre, sier Tewodros.

Etiopiske myndigheter sier de er dypt forferdet over sivile dødsfall. De skylder på Tigray-ledere på flukt og hevder at situasjonen er i ferd med å vende tilbake til det normale.

Men Tewodros nåværende pasienter forteller at drap, gjengvoldtekter og masseutvisninger av de etniske tigrayene fortsetter.

Tewodros Tefera ser til en mor og hennes barn i de enkle forholdene som finnes ved Røde Halvmåne-klinikken i Hamdayet i Sudan. Foto: AP / NTB

Ble tatt varmt imot

Da Tewodros kom over grensen til Sudan, presenterte han seg raskt som lege – og ble ønsket velkommen.

Men fra å være lege ved et av Tigrays største sykehus med gode arbeidsforhold, jobber han nå på en enkel klinikk drevet av Sudans Røde Halvmåne. Der er det ikke rennende vann, strøm eller anestesi.

Tewodros jobber fra tidlig morgen til sent på kveld. Han har tatt imot babyer og behandlet skuddskader. Sammen med en håndfull kolleger behandler og ser han til rundt 100 pasienter om dagen.

Lege og flykting Tewodros Tefera behandler en pasient på feltsykehuset til Røde Halvmåne i Hamdayet-senteret som ligger like ved grensen mellom Sudan og Etiopia. Foto: AP / NTB

– Han føler det som om han har den samme smerten som meg, sier en av pasientene hans, Rahwa Haylay, som fortsatt har bandasje rundt kjeven etter en operasjon.

Nylig undersøkte Tewodros slagmerkene på en ung manns rygg. Mannen hadde nettopp kommet fra Tigray og fortalte at han og vennene hans var blitt tvunget til å ligge i den varme sanden mens de ble slått av soldater fra Eritrea. Eritreiske soldater samarbeider med etiopiske styrker.

Han hørte en soldat spørre sin overordnede: Skal vi drepe dem, eller la dem gå?

– Dette er folkemord

Tewodros nøler ikke med å karakterisere det som nå foregår, som folkemord.

– Folk blir angrepet for sin identitet, de blir truet med å bli drept på grunn av sin identitet. Det er ingen annen forklaring enn folkemord, sier han.

Han pleide å skrive ned refleksjoner om krigen og sitt nye liv som flyktning. Men notatene var så emosjonelle at han senere brente dem.

– Etiopia er dødt for meg, sier han, men korrigerer seg selv: – Etiopia er døende.

Mange trenger hjelp til mye

Tewodros blir ofte trukket til side av flyktninger som søker hans hjelp, enten det er for å orientere seg om samfunnet i Sudan eller få hjelp til juridiske spørsmål. Mange trenger rett og slett en fortrolig samtalepartner.

Når han har noen ledige stunder, studerer han arabisk for bedre å kunne gi behandling til lokalbefolkningen.

Tewodros Tefera skriver ned sine egne opplevelser og flyktningers fortellinger om Tigray-konflikten. Noen ganger drømmer han om å ta notatene med til Den internasjonale straffedomstolen – med tanke på å få rettferdighet. Foto: AP / NTB

Han holder det gående med sigaretter og kaffe. Men han har gått kraftig ned i vekt. I løpet av de siste fem månedene har han gått ned 12 kilo.

– Denne mannen er en spesiell mann, sier Yagoub Mohamed, som er direktør for det lokale sudanske mottakssenteret for flyktninger. Han og Tewodros møtes hver dag for å diskutere arbeidet sitt, men kommer også innom det personlige.

– Når han snakker om kona og barna, gråter han, forteller Mohamed.

Bare begynnelsen?

Når Tewodros om kveldene sitter i mørket utenfor klinikken og lytter til summingen fra tusenvis av flyktninger, plager tankene om krigen ham. Han sliter med å sove om natten.

Han frykter at drapene på tigrayene bare er begynnelsen og at neste fase er å sulte dem ut. Han har alt sett en rekke alvorlig underernærte flyktninger komme over grensen.

Tigray er nesten helt avskåret fra omverdenen. Internettilgang er en sjeldenhet i regionen.

– Men etiopiske myndigheter er tåpelige hvis de tror at sannheten kan bli skjult for alltid, sier Tewodros.

Kone og barn i Tigray

Hans kone og små barn bor fortsatt i hjembyen Humera i Tigray, men han vet ikke når han vil se dem igjen. De vet heller ikke hvor vanskelige opplevelsene hans har vært, og han nøler med å fortelle dem om hva han har opplevd.

Fra Sudan kan han se de høye bygningene i Humera.

Han kunne gått hjem, men han er ikke sikker på om han noen gang vil vende tilbake.

Tewodros planlegger å fortsette sitt arbeid som lege i Sudan. Samtidig fyller han et økende antall notatbøker med fortellinger om Tigray-konflikten. Noen ganger drømmer han om å ta notatene med til Den internasjonale straffedomstolen – med tanke på å få rettferdighet.

(Nyhetsbyrået Ap opplyser at arbeidet med denne artikkelen ble finansiert av Pulitzer Center on Crisis Reporting )