VAKSINE: EMA godkjenner Pfizer-vaksinene for barn helt ned til 12 år. Her blir vaksinen satt på Lillohjemmet i Oslo i januar. Foto: Berit Roald

Godkjenner Pfizer-vaksinen for unge ned til 12

EUs legemiddelsamarbeid EMA vil utvide den betingede godkjenningen for Pfizer-vaksinen for barn ned til 12 år. Vaksinen er allerede godkjent for personer fra 16 år og opp.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver EMA i en pressemelding fredag, etter et møte i EMAs ekspertkomité.

Det blir opp til Folkehelseinstituttet (FHI) å vurdere om det kan være aktuelt å vaksinere barn i Norge eller ikke.

– Det er veldig fint at vi nå har fått en vaksine som er godkjent til barn ned til 12 år, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI til VG.

Barn har i utgangspunktet liten risiko for å bli alvorlig covid-syke, og det kan spille inn på kost/nytte-vurderingen.

– Det betyr at vi i første omgang kan vurdere å bruke den til barn som har medisinske risikotilstander som disponerer for alvorlig forløp av en covid-19-infeksjon, sier Bukholm.

SMITTEVERNDIREKTØR: Geir Bukholm ved FHI. Foto: Tore Kristiansen

– Krever en grundig vurdering

– Man vil også vurdere om barn generelt vil ha nytte av vaksinen, men dette siste krever en grundig vurdering der nytte for den enkelte må vurderes opp mot nytte for samfunnet, fortsetter han.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier det er forskjeller på hvordan barn og voksne reagerer på vaksiner og legemidler.

– Utprøvingen som har vært gjort viser at de ser ut til at vaksinen har god beskyttende effekt hos barn. Men hvis det blir aktuelt å vaksinere barn i Norge, så vil vi jo følge veldig nøye med når det gjelder eventuelle bivirkninger hos barn, sier han.

les også Fullvaksinert familie på karantenehotell: – Et kaos

Godkjent for barn i USA

Ifølge produsenten gir vaksinen en robust antistoff-reaksjon i denne aldersgruppen. Amerikanske FDA nødgodkjente bruk av Pfizer-vaksinen for barn ned til tolv år tidligere i mai.

Vaksinen har blitt utprøvd i en studie med 2260 barn fra 12–15 år. Resultatene viser at de får en immunrespons som kan sammenlignes med immunresponsen hos personer i aldersgruppen 16-25, ifølge EMA.

Av barna som deltok i studien fikk 1 005 vaksinen, og resten en placebo. Ingen av barna som fikk vaksinen utviklet covid-19-sykdom, mens 16 av barna som fikk en placebo gjorde det.

«Det betyr at i denne studien var vaksinen 100 prosent effektiv i å beskytte mot covid-19, men den riktige andelen kan være mellom 75 og 100 prosent», skriver EMA i pressemeldingen.