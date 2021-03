forrige









fullskjerm neste BEGRAVER SINE DØDE: Folk viser protestbevegelsens symbol med tre fingre mens kisten til en av demonstrantene som ble drept lørdag kjører forbi dem i Kawthaung sør i Myanmar. Bildet er offentliggjort av gruppen Dawei Watch.

Biden om drap på demonstranter i Myanmar: − Det er grusomt

Lørdag ble minst 114 personer drept i Myanmar – blant dem flere barn. Søndag skal sikkerhetsstyrkene ha åpnet ild i begravelsen til én av dem.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Det er grusomt, sa USAs president Joe Biden om volden i Myanmar søndag, da han var på vei hjem til Det hvite hus fra et besøk i hjemstaten Delaware.

– Det er fryktelig opprørende. Basert på meldinger jeg har fått, har en stor mengde mennesker blitt drept, fortsatte han.

Lørdag ble minst 114 mennesker drept under protester i Myanmar. Ifølge Reuters skal minst seks av dem ha vært barn mellom ti og 16 år. Dagen er den blodigste siden militærkuppet 1. februar.

Samme dag feiret militærjuntaen «De væpnede styrkers dag» med en militærparade i landets hovedstad Naypyidaw. Der lovet juntaleder Min Aung Hlaing demokrati og nye valg.

– Juntaen i Myanmar har gjort dagen til en skammens dag med massakren av menn, kvinner og veldig unge barn over hele landet, sier FNs uavhengige ekspert på menneskerettigheter i Myanmar Tom Andrews til nyhetsbyrået AP.

Skal ha slått til mot begravelse

Dagen etter den blodige lørdagen ble flere av de drepte begravet, skriver AP. Enkelte av begravelsene ble nye muligheter til å demonstrere mot juntaen.

I landets største by Yangon viste de sørgende tre fingre – signalet for protestbevegelsen – mens de fraktet kisten til 13 år gamle Sai Wai Yan. Han ble ifølge AP skutt av sikkerhetsstyrker mens han lekte utenfor sitt eget hjem.

I byen Bago skal sikkerhetsstyrkene ha slått til mot begravelsen til den 20 år gamle studenten Thae Maung Maung, ifølge lokale Myanmar Now. Han skal ha vært medlem av All Burma Federation of Student Union, og ble drept lørdag.

– Mens vi sang revolusjonssangen for ham kom sikkerhetsstyrkene og begynte å skyte mot oss. Folk, også vi, løp bort da det skjedde, sier en kvinne som kaller seg Aye til nyhetsbyrået Reuters.

Flere av menneskene som var til stede i begravelsen skal ha blitt pågrepet, men det er uklart om noen ble truffet av skuddene. Ifølge Reuters skal imidlertid 12 demonstranter ha blitt drept på ulike steder i landet i løpet av søndagen.

EU fordømmer volden

Under Militærkuppet 1. februar ble Myanmars demokratisk valgte statsminister Aung San Suu Kyi satt i husarrest. Lederen for militæret, general Min Aung Hlaing, uttalte at militæret var på folkets side, og at de skulle forme «et ekte og disiplinert demokrati».

Siden har minst 459 mennesker blitt drept i protester mot militærkuppet, skriver nyhetsbyrået AP. Opptellingen er det gruppen Assistance Association for Political Prisoners som har gjort.

Flere land har lørdag og søndag reagert kraftig på sikkerhetsstyrkenes voldsbruk.

– Sikkerhetsstyrkenes drap på egne borgere på Forsvarets dag motsier enhver påstand om at Tatmandaw handler i samråd med den myanmarske befolkningens interesser, skrev Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide på Twitter lørdag.

Også EU fordømmer voldsbruken, skriver NTB.

– Voldsutviklingen med over 100 drap på sivile, utført av militæret mot dets eget folk, på dets «væpnede styrkers dag», er uakseptabelt, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell søndag kveld.

– Langt fra å feire, gjorde Myanmars militære gårsdagen til en dag med grufullheter og skam.