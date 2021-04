TIDLIGERE PRESIDENTER: USAs 45. president Barack Obama og USAs 46. president Donald Trump. Foto: NICHOLAS KAMM ATEF SAFADI / POOL / AFP

Flytter baseballkamp etter valglovbråk: Obama hyller – Trump ber om boikott

Den amerikanske baseballigaen har bestemt seg for å flytte sin All Star-kamp fra Georgia etter at delstaten innførte nye valglover som vil gjøre det vanskeligere for mange å avlegge stemme. Reaksjonene er delte.

– Gratulerer til MLB (Marjor League Baseball journ.anm.) for å ha tatt et standpunkt på vegne av stemmerettigheter for alle borgere, skrev Barack Obama i en twittermelding påskeaften.

Det var en merkbar annen tone enn hans etterfølger i Det hvite hus, Donald Trump, hadde en uttalelse langfredag:

– Baseball mister allerede enorme mengder fans, og nå forlater de Atlanta med deres All Star-kamp fordi de er redd for demokrater fra den radikale venstresiden (...) Boikott baseball, skriver Trump blant annet,

Ifølge opplysninger CNN har fått fra lokale turistmyndigheter vil Georgia tape over 100 millioner dollar, eller rundt 850 milloner norske kroner, på at All Star-kampen blir flyttet.

Sprer seg

I sin uttalelse spør Trump også om selskaper som Coca Cola og flyselskapet Delta hører etter.

Og det er ingen tilfeldighet at han nevner de to, begge med hovedkontor i Georgia. De har nemlig begge uttalt seg sterkt kritisk til de nye valglovene.

Riktignok først etter at de ble vedtatt, og etter at selskapene fikk kritikk fra demokrater for sin taushet. Mange på venstresiden er skuffet over at de ikke sa noe FØR lovene ble vedtatt.

Og nå kommer stadig flere store selskaper på banen. NBC News beskriver det seg som ild som sprer seg i tørt gress, for Georgia er langt fra den eneste staten hvor nye valglover kan komme. Totalt har – for det meste republikanske politikere – ifølge The Brennan Center lagt frem over 360 lovforslag i 47 stater som alle har det til felles at det på ulike vis vil bli vanskeligere å avlegge stemmer.

VELGER: En kvinne i Maryland ga sin forhåndsstemme ved fjorårets presidentvalg. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Handler om demokratiet

VG intervjuet nylig to amerikanske stemmerettseksperter om den voldsomme offensiven fra republikanerne. De var begge klare på at mange av lovene er spesielt rettet mot svarte amerikanere, som langt oftere stemmer på Demokratene enn på Republikanerne.

– Det er ingen tvil om at dette er rasisme, sa David Schultz, professor ved Hamline University i Minnesota, og en av USAs mest respekterte eksperter på valglover, til VG.

Mange steder har lovforslagene blitt langt frem med argument om at man trenger å gjenskap tilliten til valgsystemet etter fjorårets valg. Forslagsstillerne bruker med andre ord Donald Trumps udokumenterte påstander om valgjuks som argument for strengere valglover. Georgia, som Trump til manges overraskelse tapte, er en av delstatene hvor det har skjedd.

David Daley, seniorrådgiver for den partiuavhengige organisasjonen Fair Vote, som jobber for et mer rettferdig valgsystem i landet, mener at det til syvende og sist handler om USA ønsker å være et demokratisk land, eller ikke.

– Ja, du kan faktisk si at det er et «nå, eller aldri» for det amerikanske demokratiet, sa han til VG.

Godt og dårlig tegn

The Civic Alliance, en partiuavhengig organisasjon som oppfordrer næringslivet til å engasjere seg i borgerrettsspørsmål sendte fredag ut et brev som fordømmer innstramminger av valglover. Det er signert av nesten 200 selskaper.

Et annet brev, signert av over 70 svarte næringslivsledere, ble denne uken publisert som en annonse i storavisen New York Time.

Dale Ho, som er direktør for stemmerettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union's Voting Rights Project, mener det er både et godt og et dårlig tegn at næringslivet nå engasjerer seg.

– Det er et bra på den måten at stemmerettigheter nå får den oppmerksomheten det fortjener. Det dårlige tegnet er at det i det hele tatt må skje, fordi det betyr at stemmerettigheter nå er en vesentlig del av kulturkrigen, sier Ho.