POPULÆR: Det var ikke tvil om at publikum likte det de hørte da Daniel underholdt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Verdenskjent standup-scene åpnet opp: New York ler igjen

MANHATTAN (VG) De var nødt til å stenge under pandemien. Men denne fredagen kunne stjerner som Amy Schumer og Louis C.K igjen underholde på The Comedy Cellar. På scenen sto også nordmannen Daniel Simonsen.

Publisert: Nå nettopp

– Det er som julaften, sier den kjente komikeren Louis C.K. til VG mens han står utenfor Comedy Cellar på Manhattan og tar seg et stort magedrag av røyken sin.

– Det å være tilbake på The Cellar (Comedy Cellar jou.anm), og ha en slik åpning, er veldig spesielt.

For ett år siden var New York verdens corona-episenter. Nå har over 30 prosent i delstaten fått førstedosen med vaksinen, og byen åpner opp igjen – til tross for det de siste dagene har vært en økende smittetrend i verdensmetropolen.

Samme dag som åpningen hadde delstaten over 8000 nye smittetilfeller – men dødstallet på 74 er stabilt og mye lavere enn for ett år siden hvor flere hundre døde hver dag.

KOMIKER: Louis C.K. holdt to show fredag kveld. Et på hovedscenen, og et på klubbscenen. Foto: Reuters

For å bruke det kjente uttrykket til den norske komikerduoen Lars Berrum og Martin Beyer-Olsen:

«Det er klart det har vært tøft».

Men langfredag ble det lov å arrangere kulturelle arrangementer med opptil 100 personer innendørs med 33 prosent kapasitet.

For legendariske Comedy Cellar – som har huset verdensstjerner som Amy Schumer, Sarah Silverman og Wanda Sykes, men også Chris Rock, Jon Stewart og Dave Chappelle – betydde det at dørene endelig kunne åpnes igjen.

– Det er som om vi har vært døde i ett år, og det er deilig å være tilbake, sier Louis C.K som ikke ønsker å la seg fotografere, men som innrømmer at han var nervøs før han gikk på scenen tidligere på kvelden.

Han mener det er viktigere enn noen gang å kunne le sammen.

– Alt må kunne les av. Når ting er vanskelig, må man le. Alle her snakker om covid, det er det som opptar folk.

STOR LATTER: Flere newyorkere hadde tatt seg turen på Comedy Cellar fredag kveld.

Det virker som de nærmest har øvd på gjenåpningen.

Utenfor blir folk stilt på rekke og rad. Elizabeth Furiati, som er daglig leder, har stålkontroll. Hun holder en stor bunke papirer, og har allerede organisert de forhåndsbestilte billettene til nummererte bord.

Inne er det satt opp pleksiglass. Utenfor er det temperatursjekk av publikum.

– Jeg tror nok mange er vaksinerte, sier eier Noam Dworman.

Han stengte ned stedet for ett år siden da coronaen rammet verdensmetropolen. I dag har han satt opp flere show gjennom kvelden på fire ulike lokasjoner som hører til Comedy Cellar.

Komikerne løper rundt fra sted til sted. Og showene er utsolgte.

– Jeg var usikker på om folk i det hele tatt ville komme på åpningen.

LETTET: Eier av The Comedy Cellar Noam Dworman (t.v)

I venteområdet ute står Molly Galvin sammen med vennene sine. Hun rakk ikke bestille billetter før det ble utsolgt, og har nå satt seg på liste i tilfelle det dukker opp ledige plasser.

– Dette har vi ventet lenge på, og vi gleder oss veldig, sier hun til VG.

Få minutter senere blir navnet hennes ropt opp.

Hun og vennene leverer fra seg mobiltelefonene sine, beholder munnbindet på og blir tatt tempen på før de stiger ned i kjelleren.

I KØ: Publikum ble tatt inn i puljer.

For ett år siden, døde det hver eneste dag flere hundre av corona i New York. Kapasiteten på sykehusene var sprengt og helsepersonell jobbet døgnet rundt.

Fryselagrene til begravelsesbyråer og sykehus var fulle av døde kropper – og om natten kunne byens innbyggere høre den konstante lyden av sirener fra ambulanser som gikk i skytteltrafikk mellom privatboliger, eldrehjem og sykehusene.

GOD STEMNING: Både publikum og komikerne som VG snakket med fredag kveld fortalte at de var glade for gjenåpningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Pandemien har også satt sitt preg på millionbyens økonomi.

Det er estimert at over tusen restauranter og over 200 hoteller har vært tvunget til å stenge ned.

Hundre tusen har mistet jobbene sine og byen som fikk besøk av rundt 60 millioner turister hvert eneste år, har vært nødt til å klare seg uten de rundt 350 milliarder kronene som turistene de siste årene har etterlatt seg.

– Det har vært grusomt for komikerne. De trenger publikum for å tjene penger så inntektsgrunnlaget deres forsvant helt. Noen av dem er velstående, men de aller fleste av dem har nærmest ikke hatt inntekt på ett år, sier Dworman.

PÅ GANGEN: Daniel Simonsen kort tid før han går på scenen. Foto: Thomas Nilsson / VG

I den smale gangen hvor veggene er dekket av bilder av verdensstjerner som har stått på scenen på Comedy Cellar opp gjennom årene, står bergenseren Daniel Simonsen.

Han er sekunder fra å gå på scenen. En scene som Amy Schumer sto på for kort tid siden.

Latteren og applausen fra publikum kan høres tydelig ut i gangen hvor Simonsen står. Rommet er fullt med mennesker i det han blir introdusert av konferansieren.

Han høster umiddelbar latter der han står på scenen og underholder med sin brede norsk-engelsk.

BLIR LAGT MERKE TIL: Daniel Simonsen på scenen under fredagens åpning av Comedy Cellar. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det var skummelt, og jeg var ganske nervøs. Men det aller beste var å se at det var så mange folk innendørs. Det har jeg ikke sett på ett år, sier bergenseren etter showet.

Han har stått på et par utescener under pandemien. Men det blir ikke det samme, forteller han. Og selv om Comedy Cellar nå er åpen igjen er det likevel rart å stå der, forteller han.

– Det er selvfølgelig mindre mennesker enn det ville vært hvis alt var helt normalt, men jeg er bare veldig glad for at New York er på vei tilbake, sier han mens en publikummer kommer bort til ham og takker ham for god underholdning.

FIKK ROS: Publikum var fornøyde med showet, og ga Daniel Simonsen beskjed om det.

Bergenseren har bodd i New York i fem år, og havnet nærmest på Comedy Cellar ved en tilfeldighet.

Nå blir han rost opp i skyene av verdensstjernen Louis C.K. og får stå på scenen under åpningskvelden.

– Han er flink. Han er virkelig en gave fra Norge til USA, sier Louis C.K. til VG helt uoppfordret.

Når VG forteller Simonsen om verdensstjernes ros blir han åpenbart overrasket:

– Dette var nytt for meg. Hvis jeg er helt ærlig føler jeg ofte at jeg ikke er god nok til å stå på The Comedy Cellar, så da betyr det selvsagt enormt mye å få god tilbakemelding av Louis CK. Selv er han i en helt annen liga enn omtrent alle andre komikere.