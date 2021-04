Republikanernes mindretallsleder i Senatet Mitch McConnell møtte tirsdag pressen på et vaksinesenter i Lexington i hjemstaten Kentucky. Foto: Timothy D. Easley / AP

McConnell advarer selskaper: − Republikanere drikker også Coca-Cola

Flere store selskaper har kritisert Georgias nye valglov. Det bør de ikke, mener Senatets mektige mindretallsleder Mitch McConnell.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Det er ganske dumt å kaste seg inn i et svært kontroversielt tema, sier den republikanske senatoren til pressen fra hjemstaten Kentucky tirsdag.

– Republikanere drikker også Coca-Cola, og vi tar fly og vi liker baseball. Det irriterer helsikes mange republikanske fans, fortsetter han.

Uttalelsene til den republikanske mindretallslederen i Senatet kommer etter at selskaper som Coca-Cola, Delta Air Lines og den amerikanske baseballigaen Major League Baseball har kommet med kritikk mot den nye valgloven som ble vedtatt i delstaten Georgia i slutten av mars. Loven har fått kritikk for å gjøre det vanskeligere for folk å stemme.

Også republikanernes tidligere president Donald Trump har kommet med kritikk mot selskapene, mens hans forgjenger Barack Obama har hyllet baseballigaen for å ha tatt et standpunkt.

Mitch McConnell advarer nå om at saken kan få «alvorlige konsekvenser» for selskapene. Han ber dem også om å la være å «la seg true av venstresiden», skriver New York Times.

– De har rett til å delta i den politiske prosessen. Men hvis jeg hadde styrt et stort selskap, ville jeg holdt meg unna politikken, sier McConnell – som presiserer at han ikke snakker om politiske pengebidrag.

Senatoren har tidligere vært en pådriver for at amerikanske selskaper skal få gi så store pengebeløp som de ønsker til politiske partier eller enkeltkandidater i USA.

– Et steg tilbake

Flere selskaper i USA har de siste ukene vært under press i forbindelse med den nye valgloven i Georgia, skriver CNN. Motstandere av loven har blant annet truet med boikott om de ikke tar sterkt avstand fra den.

– Den er uakseptabel og et steg tilbake, sa Coca-Cola Company-sjef James Quincey om loven onsdag, etter å ha fått kritikk for bare å ha kalt den en «skuffelse».

Også Delta Airlines endret sin uttalelse om loven etter kritikk for å ha vært for milde.

– Det er tydelig at loven inneholder deler som vil gjøre det vanskelig for mange underrepresenterte velgere, spesielt svarte velgere, å utøve sin grunnlovsrett om å velge sine representanter. Det er galt, sier selskapets sjef Ed Bastian.

Omfattende endringer i valgloven

Endringene i valgloven i Georgia, som ble vedtatt av den republikanske guvernøren Brian Kemp 25. mars, omtales som svært omfattende.

De innebærer blant annet at alle som forhåndsstemmer i posten nå vise frem id-papirer med bilde, at de får kortere tid på seg til å be om stemmesedler, og at antallet steder der stemmesedlene kan avlegges begrenses. Det blir også forbudt å hjelpe folk som står i kø for å stemme.

Kritikerne mener lovendringene bærer preg av velgerundertrykkelse, og at de vil begrense innflytelsen til spesielt delstatens svarte velgere – en velgergruppe som var sentral da demokratene i 2020 sikret sin første seier i delstaten siden 1992.

Sterke krefter jobber også for å få endret valglovene i flere amerikanske delstater. Totalt har folkevalgte, for det meste republikanere, ifølge The Brennan Center lagt frem over 360 lovforslag i 47 stater. Fellesnevneren er at de på ulike vis vil gjøre det vanskeligere å avlegge stemmer ved valg.

Republikanerne som fremmet loven argumenterer med at endringene er helt nødvendige for å forhindre valgfusk og å gjenoppbygge tilliten til det amerikanske valgsystemet etter fjorårets presidentvalg.