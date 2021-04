BLIR TV-MANN: Mike Pompeo har fått seg ny jobb. Nå blir han å se på TV hos Fox News. Foto: TAMI CHAPPELL / AFP

Fra utenriksminister til Fox News-kommentator

Donald Trumps tidligere utenriksminister Mike Pompeo vil fra i morgen av tilby sine analyser av nyhetsbildet på en rekke av Fox News og deres søsterkanalers sendeflater.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Det melder blant annet medienettstedet Deadline.com.

I en uttalelse sier Fox News sin direktør, Suzanne Scott, at kanalen har signert en avtale med Pompeo om at han vil være en bidragsyter til en rekke av Fox News Media sine plattformer, inkludert selve Fox News-kanalen og Fox Business Network.

– Han er en av USAs mest gjenkjennelige og respekterte stemmer på utenrikspolitikk og nasjonal sikkerhet, sier Scott.

Den tidligere utenriksministeren vil «tilby analyser» både på dag- og kveldssendinger.

Hans første opptreden blir allerede i morgen tidlig, lokal tid, på Fox News sitt morgenprogram «Fox & Friends». Kanskje best kjent som et av Donald Trumps favorittprogram.

Pompeo sier selv at han ser frem til sin nye jobb.

– Som en nå tidligere diplomat og kongressmedlem og i denne nye rollen hos Fox News Media, er min intensjon å gi seerne et oppriktig og rett på sak syn på geopolitikk, internasjonale forhold og «USA først»-politikken som hjalp å sette kursen for en amerikansk velstandsøkning og sikkerhet som man ikke har sett maken til, sier han i en uttalelse.

I DET OVALE KONTOR: Mike Pompeo på besøk hos Donald Trump i Det hvite hus i oktober i fjor. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Blir kollega med Trumps svigerdatter

Selv om ikke alle vil være enig i at kursen USA hadde under Trumps ledelse, der Mike Pompeo altså var utenriksminister fra april 2018 til januar i år, innebar en velstandsøkning man ikke har sett maken til, vil mange av Fox News’ TV-seere trolig se frem til at Pompeo blir hyppig se på skjermen.

I USA er det ikke uvanlig at de store 24-timers nyhetskanalene knytter til seg tidligere politikere, eller folk som har jobbet tett på politikere, som for eksempel tidligere kampanjesjefer, i slike roller som 57-åringen nå skal ha.

KOLLEGA: Lara Trump er en annen fersk Fox News-analytiker. Hun startet bidra til kanalen i slutten av mars. Foto: Keith Srakocic / AP

Fox News har allerede flere slike betalte bidragsytere. Det samme har for eksempel CNN og NBC News.

Fox News har fra før for eksempel Trumps svigerdatter Lara Trump, mens CNN har folk som den tidligere republikanske senatoren Rick Santorum og Barack Obamas tidligere kampanjesjef David Axelrod i stallen sin.

Presidentambisjoner?

Det er uklart hvor mye den tidligere politikeren vil tjene i sin nye jobb, men hans tidligere kollega i Trump-administrasjonen, John Bolton, skal ha blitt betalt i overkant av 560.000 dollar årlig, eller over 4,7 millioner norske kroner, for sin rolle som bidragsyter til kanalen.

I IOWA: Et nylig besøk til Iowa satte fyr på spekulasjonene om hvorvidt Mike Pompeo har planer om å stille som presidentkandidat. Foto: Charlie Neibergall / AP

For øvrig er det mange som tror at Pompeo, etter et nylig besøk til Iowa, har planer om å gjøre politisk comeback ved å stille som presidentkandidat i valget i 2024. Iowa er en typisk stat potensielle presidentkandidater drar til for å «lodde stemningen» ettersom det er den første delstaten som stemmer frem sitt valg til presidentkandidat.

Skulle han ha slike planer er det ingen dårlig ide å hyppig bli sett på mange republikanske velgeres favorittnyhetskanal.

Konservativ

Før Mike Pompeo ble utnevnt som utenriksminister etter at Trumps første mann i jobben, Rex Tillerson, fikk fyken, var han Trumps utvalgte som CIA-sjef. Til den jobben kom han etter å ha vært medlem av Representantenes hus, det ene av to kamre i den amerikanske Kongressen i seks år.

I Kongressen representerte han Kansas for det Republikanske partiet, hvor han er regnet for å høre til den mer konservative delen.

Før han ble politiker var Pompeo, som så mange andre i amerikanske politikk, advokat. Han har også bakgrunn fra militæret. I fem år tjenestegjorde han i hæren, hvor han nådde kapteinsgrad.