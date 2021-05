V-FORM: De to vognene som deiset mot bakken. Foto: CARLOS JASSO / REUTERS

T-banekollapsen i Mexico: − Dette kunne vært unngått

Minst 24 mennesker døde da to T-banevogner dundret ned på gaten fra broen skinnene gikk på. Nå hagler kritikken mot utbyggingen av Mexico Citys nyeste T-banelinje.

Av Jostein Matre

– Dette kunne vært unngått. Dersom vi hadde blitt lyttet til av myndighetene kunne mange problemer vært unngått, sier Homero Zvala, som representerer en fagforening for T-banearbeidere i byen.

Ifølge New York Times er han blant de mange som over tid har bedt myndighetene sørge for skikkelig vedlikehold av den nye T-banelinjen, og blant flere som har blitt sparket for å si ifra.

Sent mandag kveld kollapset broen linje 12 i Mexicos hovedstad går på, og to vogner dundret ned på gaten under. Flere biler ble truffet. 24 mennesker har mistet livet. 79 ble innlagt på sykehus.

Et overvåkingskamera viser hvordan det hele tilsynelatende skjer ut av ingenting.

– En støttepilar ga etter, konstaterte byens ordfører, Claudia Sheinbaum, om hvorfor broen kollapset.

Men det skjedde neppe ut av ingenting. Dette var en varslet katastrofe, ifølge mange.

Advarsler ignorert

Helt siden den nye linjen åpnet for mindre enn ti år siden skal den ha vært plaget av strukturell svakhet. Ingeniører har fryktet ulykker. Vedlikeholdsarbeidere har sendt klager. En rapport har slått fast at uten store reparasjoner ville det være fare for avsporinger. Lokalbefolkningen har fortalt om sprekker i betongen etter at byen ble rammet av et kraftig jordskjelv høsten 2017.

DEMONSTRERTE: Innbyggere i hovedstaden demonstrerte mot myndighetene etter ulykken. På banneret i front står det «Straff for de skyldige». Foto: LUIS CORTES / Reuters

Men gjentatte advarsler har blitt ignorert. Riktig nok ble sprekkene fikset, men flere har uttrykt skepsis til at dette har blitt gjort godt nok.

Nå mener mange at den ignoransen er grunnen til at fortvilte pårørende i går lette desperat etter sine. Blant dem var Marisol Tapia. Hun fortalte journalister på stedet at hun lette etter sin 13 år gamle sønn. Han var ingen sted å finne. Verken på ulykkesstedet eller på noen av sykehusene hun hadde vært innom først.

Taipa er klar at på at myndighetene er ansvarlige:

– Denne T-banen bygde ikke seg selv. Denne sprekken har vært der lenge, men det var ingen som gjorde noe.

Om Marisol Taipa fant sin sønn, og hvordan det har gått med ham, er uklart.

ULYKKE: En av vognene etter ulykken mandag kveld lokal tid.

– Korrupsjon

Det som er klart er at Mexicos president og de to politikerne som er ansett som favoritter til å ta over for ham når hans periode er over i 2024 nå får massiv kritikk.

President Andrés Manuel López Obrador får kritikk for en politikk som har gjort at landets hovedstad har opplevd mangel på økonomiske midler til å utbedre T-banesystemet i byen. I stedet har han brukt enorme summer på andre ting, som blant annet å avslutte arbeidet med en halvbygd flyplass i Mexico City - satt gang av hans rivaliserende parti -, og i stedet startet bygge en ny flyplass et annet sted.

PRESIDENT: Andrés Manuel López Obrador ble valgt til Mexicos leder i 2018. Foto: Marco Ugarte / AP

Også hans utenriksminister, Marcelo Ebrard, som var Mexico Citys ordfører da linje 12 ble bygd, må tåle kritikk. Ifølge New York Times beskyldes han for å ha presset gjennom å få linjen raskt ferdigbygd, mens han fremdeles var ordfører, for å styrke hans popularitet for hans videre politiske karriere. Allerede kort tid etter åpningen ble det besluttet at man måtte kjøre med lavere fart på enkelte av strekningene som går over gatenivå fordi ingeniører fryktet avsporinger.

Den nåværende ordføreren, Claudia Sheinbaum, slipper heller ikke unna. Hun har kuttet i budsjettet til T-banen og i et helt år stod jobben som sjef for infrastrukturvedlikehold tom. Først i forrige uke ble noen ansatt i den jobben

BESØKTE KRASJSTEDET: Claudia Sheinbaum, Mexico Citys ordfører, fotografert i går. Foto: CARLOS JASSO / Reuters

De to sistnevnte har etter ulykken mandag sagt at de ønsker å komme til bunns i hvordan den kunne skje.

Opposisjonen har omtalt den linje 12, også kjent som Gullinjen, som «et symbol på korrupsjon og misbruk av offentlig midler».

En fremmed to telefonen

Samuel Del Aguila er en av de som nå lider for at ulykken kunne skje. Da hans 29 år gamle sønn Immer ikke kom hjem som vanlig mandag kveld ble familien urolig. De forsøkte å ringe ham. Gjentatte ganger. Men uten hell.

Etter flere timer var det endelig svar å få, men det var ikke Immer sin stemme i andre enden. Det var noen som hadde funnet telefonen hans.

Familien startet da å lete etter 29-åringen på ulike sykehus. Han var ikke på noen av dem. Til slutt oppsøkte de stedet der de omkomne hadde blitt fraktet til.

– De sa vi burde komme hit for å se om han var blant dem som ikke overlevde. Uheldigvis var han det, sier en gråtende Del Aguila til Reuters.