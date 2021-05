FISK PÅ LAND: Dette synes møtte strandbesøkende fredag. Foto: Ben Estes/Crystal Cove State Park

Dypvannsfisk strandet i Newport Beach

Besøkende på Crystal Cove State Beach fikk seg et overraskende syn da en dypvannsfisk med egen lysende «antenne» dukket opp på stranden.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Fisken skal være en dyphavsmarulke som normalt lever i evig mørke på 1000–2500 meters dyp. Ifølge Store norske leksikon har arten llicium et kontinuerlig lysende «agn» i enden som produseres av bakterier som lever i slimlaget på hudoverflaten.

Los Angeles Times skriver at Ben Ests oppdaget den 46 centimeter lange fisken mens han gikk tur langs stranden i Newport Beach i Orange County fredag.

Se flere bilder av fisken her:

forrige







fullskjerm neste

Kursansvarlig ved Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching-senter i nærheten, som har delt historien, Jessica Rome, sier funnet er spesielt.

– Jeg vet ikke om han forsto betydningen av det han fant. Greien med denne er at den var nesten helt intakt. Hvor kom den fra så dypt der nede, sier hun.

les også Fikk kjempelaks i Vänern

– De lever så dypt at veldig få får se eller studert dem. Mye må ha gått galt for at den bare skal ha flytt opp og endt opp på en lokal strand i California, understreker Rome.

John Ugoretz ved Department of Fish and Wildlife i California skriver i en e-post til LA Times at det ikke er ofte man ser en så vel bevart «anglerfish» strandet på land.

Mandag ble fisken frosset ned av Crystal Cove State Park i påvente av at de lokale myndighetene finner ut hvor den skal plasseres.