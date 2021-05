Utsetter lettelser i tiltak i Sverige

På en pressekonferanse onsdag opplyser Sveriges statsminister Stefan Löfven at de nåværende smitteverntiltakene i landet blir forlenget frem til 1. juni.

– Pandemien har preget vårt land hardt og kraftig, begrenset våre muligheter til å leve et vanlig liv. Jeg vet at dere har gjort store ofre, men selv om vi ser en nedgang på nasjonalt nivå er smittespredningen fortsatt på et for høyt nivå, sa statsminister Stefan Löfven på pressekonferansen.

Han la til at belastningen på helsevesenet fortsatt er for høy.

– Vi ser et visst lys i tunnelen, men er overhodet ikke der ennå, derfor må vi alle fortsette å holde ut. Slurver vi må vi betale for det senere, fortsatte statsministeren.

Hjemmekontor til midten av september

Sverige hadde håpet å lette på restriksjonene 17. mai, slik at man kunne samles flere enn åtte mennesker samtidig. Særlig håpet de å kunne gjennomføre arrangementer som religiøse sammenkomster og innenfor kultur og idrett. Slik blir det ikke.

– Vi er ikke der i dag, men om vi fortsetter å følge råd og anbefalinger kommer vi til å være der i nær tid. Derfor har regjeringen bestemt i dag at disse justerede reglene for allmenne sammenkomster skal tre i kraft 1. juni, sier Løfven.

Men selv om det kan komme lettelser da vil det også kunne være lokale tiltak som gjør at man kanskje ikke vil gjennomføre lettelser i hele landet.

Statsministeren forteller også at Folkehelsemyndighetens (FHM) senere i dag vil komme med sine anbefalinger for når man kan innføre videre lettelser i Sverige. Disse vil hensynta smittesituasjon, vaksinasjonsgrad og belastning i helsevesenet.

– Om alle fortsetter å følge regler og restriksjoner som gjelder, og om vaksinasjonene løper som de skal, kan vi gå over til en mer normal tilværelse i september, tror Löfven, som opplyste at den svenske regjeringen anbefaler hjemmekontor til minst 15. september.

Over 3 millioner svensker har fått første dose, nesten 40 prosent av den voksne befolkningen.

På pressekonferansen deltar statsminister Stefan Löfven, sosialminister Lena Hallengren, kultur- idrettsminister Amanda Lind og Folkehelsemyndighetens (FHM) generaldirektør Johan Carlson.