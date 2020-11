Dette er Trump-kampanjens søksmål: − Vil bli svært vanskelig

I takt med at Joe Bidens stemmer øker, truer Trump-kampanjen med en rekke søksmål i statene hvor det viser seg å være svært jevnt.

Nå nettopp

Valgthrilleren fortsetter å rulle i USA, og det spøker nå for vinnersjansene til president Donald Trump. Fredag morgen var hans foreløpige ledelse i Georgia over halvert, og timer etter har Biden snudd det og tatt ledelsen. Skulle Biden vinne her, vil det bli svært vanskelig for Trump å få nok valgmenn.

Flere stater har vist seg å være uhyre jevne, og siden valgdagen har Trump-kampanjen truet med en rekke søksmål i Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona og Nevada. Biden står i valgdramaets innspurt med 253 valgmenn mot Trumps 213. Hvilket betyr at Biden nå er svært nær å ta seieren.

Dette er status på de ulike søksmålene Trump-kampanjen har levert inn:

Pennsylvania ville bli en avgjørende brikke. Der telles stemmene fortsatt, og Det var lenge varslet atville bli en avgjørende brikke. Der telles stemmene fortsatt, og Biden tar stadig innpå Trump. Onsdag leverte Trump-kampanjen inn søksmål her, med påstander om at valgobservatørene hans ikke fikk se stemmetellingen tydelig nok. Denne anmodningen ble torsdag innvilget av en dommer. Senere anla Trump-kampanjen et nytt søksmål om full stans i opptellingen av stemmer i Pennsylvania, men dette ble ikke innvilget av retten.

Sammen med Georgia Republican Party leverte Trump-kampanjen onsdag inn søksmål i Chatham County i Georgia. Dette med ønske om å pålegge fylket å samle, lagre og redegjøre for alle stemmesedler mottatt etter statens frist på valgdagen. Fylkesdommeren avviste søksmålet torsdag morgen, med henvisning til mangel på bevis for at stemmesedlene det vises til ble mottatt etter fristen.

I Michigan leverte Trump-kampanjen onsdag inn søksmål, og ba her om umiddelbar stans av opptelling av stemmer. De hevdet at valgobservatører ble nektet tilgang på nært hold på flere steder i Detroit. En dommer i Michigan uttalte torsdag ettermiddag at hun ville nekte denne anmodningen, i stor grad på bakgrunn av at opptellingen her er ferdig. Den formelle avgjørelsen her ventes å komme fredag ettermiddag.

Trump-kampanjen og den republikanske nasjonale komiteen, kom torsdag med søksmål i Arizona . Denne anmodningen dreier seg om bruken av «Sharpies» på stemmesedler i flere av regionene i staten. Bakgrunnen for søksmålet er en kvinne som har hevdet at et stemmeapparat ikke klarte å lese stemmen hennes ordentlig, etter at hun fikk utdelt en «Sharpie» for å fylle ut sin stemmeseddel på valglokalet.

Torsdag annonserte Tump-kampanjen at de også vil levere inn søksmål i Nevada. Dette på bakgrunn av påstått svindel med stemmene, og de påstår at uregelmessigheter har preget valget i blant annet området Clark County. Dette inkluderer slappe prosedyrer for å autentisere poststemmer, og over 3000 tilfeller av ikke-kvalifiserte personer som har avgitt stemme.

Kan søksmålene få konsekvenser?

Ja. Men ifølge nyhetsbyrået AP sier juridiske eksperter i dag at et søksmål som i ytterste konsekvens kan endre utfallet, må komme ut av en stat som er helt avgjørende for hvem som vinner. Forskjellen mellom kandidatenes stemmesummer må også være mindre enn stemmesedlene som står på spill i søksmålet. Ingen av betingelsene er foreløpig innfridd nå.

Førsteamanuensis og USA-ekspert ved Universitetet i Agder, Alf Tomas Tønnessen, mener at opptellingsmønsteret under valget nå viser seg å være frustrerende for Trump.

– Når de mye omtalte poststemmene etter hvert blir talt opp, så mister han ledelsen sin. Han skjønner nok at det fungerer på denne måten, men det gir inntrykk av at det er ulovlig. Det er unormalt å miste ledelsen på denne måten.

– Vil bli svært vanskelig

Han forteller at Trump nå har en vanskeligere oppgave foran seg, enn for 20 år siden. Den gangen var det kun Florida det sto på, nå er det flere stater.

– Med disse søksmålene håper Trump at det skal komme en samlende sak, som prinsipielt går på dette med poststemmer. At høyesterett i en samlet avgjørelse vil underkjenne disse stemmene, sier Tønnessen.

– Men kan Trump komme noe vei med dette?

– Hadde det vært en stat det hang på, og at det kunne bevises at det hadde foregått valgfusk, ja. Men det er vanskelig, og det vil bli svært vanskelig for Trump å få gjennomslag for dette.

Publisert: 06.11.20 kl. 15:58

