Sivile på flukt fra krig: Norge betaler nødhjelp til Nagorno-Karabakh

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) krever våpenhvile og respekt for folkeretten i Nagorno Karabakh, der Aserbajdsjan skal ha «fritatt» åtte landsbyer fra armensk kontroll.

Regjeringen varsler mandag ettermiddag at Norge skal bidra med 17 millioner kroner til humanitære organisasjoner som arbeider for å beskytte og bistå dem som er hardest rammet i konflikten.

– Vi forventer at partene respekterer humanitærretten og legger til rette for at humanitære aktører får trygg og uhindret tilgang. Det er avgjørende for å beskytte og hjelpe de mange som er rammet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en uttalelse.

Støtter Røde Kors

Pengene fra Norge skal sikre at sårbare barn får tilgang til nødhjelpsartikler som varme klær og psykososial støtte i Goris i Armenia.

– Norge er i dialog med Norges Røde Kors om mulig støtte til Røde Kors og Røde Halvmånes humanitære arbeid i berørte områder. Norge vil også støtte appellen fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), samt organisasjonen Halo Trust som arbeider for å beskytte sivile mot landminer og andre eksplosiver, ifølge UD.

Mandag ettermiddag melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu Agency at Aserbajdsjan har befridd åtte landsbyer fra Armenias okkupasjon.

Ifølge myndighetene i Aserbajdsjan er minst 91 sivile, av dem 11 barn og 27 kvinner drept siden den væpnede konflikten startet i oktober.

– Vi er svært bekymret for rapporter om kamphandlinger og angrep i tettbefolkede områder som rammer sivile og setter humanitære hjelpearbeidere i fare, sier Eriksen Søreide.

– Vi oppfordrer partene til å overholde våpenhvilen og gjenoppta substansielle forhandlinger, legger hun til.

