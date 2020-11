Donald Trump: Verdens farligste eks-president?

Sint, bitter og med 87 millioner følgere: Donald Trump beholder makt og innflytelse og kan stille som presidentkandidat igjen om fire år.

Oppdatert nå nettopp

Den dramatiske opptellingen i USA har etter flere dager med kaos landet på at det er Joe Biden som utpekes som ny president. Biden lover å være en president for alle amerikanere, og rekker ut en hånd til skuffede Trump-supportere: «La oss gi hverandre en sjanse», sier Biden i en tale natt til søndag.

Men Trump tviholder på at det er han som er den rettmessige vinneren. Han skriver på Twitter i versaler at «JEG VANT DETTE VALGET MED MYE». Trumps kampanje hevder at «dette valget er langt fra over» og forbereder seg på å starte en rettsprosess på mandag.

Men uansett utfall av den rettslige striden: Hvilken rolle får Trump i amerikansk politikk fremover, hvor mye trøbbel kan han skape for Biden i ukene frem til nøklene til Det hvite hus skal overrekkes, og hva finner han på de kommende årene? VG har gått gjennom syv ulike scenarioer med fire eksperter, to fra USA og to fra Norge:

De fire er: Todd Belt, professor i statsvitenskap ved George Washington University; Craig Agranoff, professor i politisk rådgiving ved Florida Atlantic University; Eirik Løkke, rådgiver i Civita; og Ole O. Moen, tidligere professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo.

Øvrige kilder: The New York Times, The Atlantic, The Guardian og Politico – se lenker i bunn av saken.

Selv om Biden er utpekt som vinner, så sitter Trump trygt som president i 74 dager til, frem til den 20. januar. I den tiden kan han jobbe iherdig for å underminere valgresultatet.

Uten å legge frem bevis har Trump allerede slått fast at demokratene forsøker å «stjele valget», og hevder at han har vunnet med god margin dersom man kun teller det han kaller «de lovlige stemmene».

Ifølge Fox News vil ikke Trump-administrasjonen gi seg, og er villig til å ta saken til Høyesterett for å få poststemmene fra Pennsylvania underkjent.

– Trump vil aldri innrømme et nederlag, han vil fortsette å kjempe i retten, tror Eirik Løkke.

Ole O. Moen minner om at det tok 36 dager med omtelling og rettstvister før resultatet var klart i Florida i 2000.

– Den gangen var det bare én stat, nå er det mange stater. Det kan dra ut i tid og imens oppildner han sine tilhengere, deriblant en god del gærninger med våpen, sier Moen.

Professor Todd Belt påpeker at valgmennene skal møtes den 14. desember for å utpeke ny president, og at Trump kommer til å «saksøke med alle midler frem til det».

– Trump vil legge press på delstatsmyndighetene til å utnevne republikanske valgmenn, i strid med opptellingen, tror Belt.

Professor Craig Agranoff tar en «vill gjetning» om hva som kan skje dersom valgmennene utroper Biden til vinner:

– Kanskje Trump går av den 15. desember? Han kan innsette visepresident Mike Pence som midlertidig president, så slipper han å være til stede under innsettelsen av Biden.

Trump har vært uklar på om han går av ved et tap. «Vi får se», har han sagt. Hva skjer dersom Trump nekter å gi fra seg nøklene til Det hvite hus?

«Jeg er sikker på at militæret eskorterer ham hurtig ut», har Biden sagt da han ble spurt om et slikt scenario.

Men forsvarssjef i USA, general Mark Milley gikk kjapt ut og sa at dersom Trump nekter å gi fra seg makten, så vil ikke militæret blande seg inn.

– Jeg tror saken er avgjort innen det. Klokken 12.00 den 20. januar er han ikke lenger president, og kan bli fjernet fra Det hvite hus for eiendomskrenkelse, sier Todd Belt.

Craig Agranoff påpeker det samme:

– Selv hvis han nekter å dra, så vil han ikke være president, bare en husokkupant uten makt eller myndighet, sier han.

De to norske ekspertene er mer usikre:

– Lovverket er lite spesifikt om hva som skal skje dersom en sittende president nekter å anerkjenne et valgnederlag. Som militæret har påpekt, er det ingen formelle direktiver som tilsier at de kan gripe inn, sier Ole O. Moen.

– Man kan ikke utelukke noe som helst med Trump, men å bli båret ut av Det hvite hus gjør seg dårlig for en mann med hans selvbilde, påpeker Eirik Løkke.

Kan Trump bli holdt rettslig ansvarlig for de såkalte hysjpengene til pornostjernen Stormy Daniels? Og hva med alle skattesakene mot ham?

Trump hevder selv at presidentskapet gjør ham absolutt immun, men Berit Berger, tidligere assisterende statsadvokat i New York, har forklart VG at etterforskningene mot Trump fortsetter.

– Mange tror at dersom Trump gir presidentmakten midlertidig til Mike Pence, så kan han få ham til å gi en benådning. Men det gjelder bare for føderale saker. Han slipper ikke unna lovbrudd på delstatsnivå, sier Craig Agranoff.

Det samme påpeker Todd Belt og Eirik Løkke: Sakene fra Southern District of New York betyr at Trump risikerer å havne i retten.

Ole O. Moen forklarer hvorfor Trump desperat har forsøkt å parkere etterforskningene mot ham, uten å lykkes.

– Han er livredd for at det skal avdekkes hvilke suspekte, utenlandske kilder han har stor gjeld til, mener Moen.

En beseiret og sinna Trump tar med seg en stor tilhengerskare. På Twitter har @realDonaldTrump 87 millioner følgere.

Trump har tross alt fått over 70 millioner individuelle stemmer – mer enn noen republikansk presidentkandidat før ham, og en rekord som har overrasket ekspertene.

Gjennom Twitter-kontoen vil Trump kunne påvirke politikk og nyheter i flere år fremover, har hans tidligere kampanjeleder Brad Parscale, forklart.

Trump har også samlet inn en enorm database om hva som trigger republikanske velgere. Den vil være av stor betydning for partiet, og kan gi Trump mye makt.

– Å få en støtteerklæring fra Trump vil bli veldig verdifullt for republikanske politikere fremover, grunnet Trumps lojale tilhengere. Og som vi vet så elsker Trump å få den type makt, forklarer Craig Agranoff.

– Trumps versjon er at han ikke tapte, men at han ble bedratt. Det kan tyde på at han vil søke politisk hevn. Han har plassert ut lakeier i partiet, og det kan bli vrient å bli kvitt ham, sier Ole O. Moen.

Alle de fire ekspertene viser til ryktene om at Trump vil starte en egen TV-kanal, for å utfordre Fox News, og at han på den måten vil få betydelig makt på republikansk side.

– Hans politiske ettermæle styrkes av at han har vist en sterk evne til å mobilisere velgere, påpeker Eirik Løkke.

New York Times har publisert skattemeldinger som viser at Trump har gjeld på 421 millioner dollar. «Fake news», hevder Trump.

– Det første han må gjøre er å finne en måte å betjene gjelden på. Han vil nok beholde ansvaret for sitt forretningsimperium selv, jeg ser ikke for meg at han tar styreverv i andres selskaper, sier Todd Belt.

Eirik Løkke påpeker at Trump primært har tjent godt når han kan bruke sitt navn som merkevare, og at den merkevaren er styrket av å ha vært president. Det samme påpeker Craig Agranoff:

–Å ha vært president åpner nye dører. Trump-navnet er nå en merkevare kjent i alle verdenshjørner, sier professoren fra Florida.

Ole O. Moen påpeker at man også ser tendenser til at Trump har beriket seg selv og sine bekjente i kraft av å være president.

– Mye av hans forretningsvirksomhet vil dreies i retning av det nye TV-selskapet han planla allerede før han ble valgt, sier Moen.

En avgått president har mye prestisje, og vil kunne reise rundt på «statsbesøk». Livvaktene fra Secret Service vil beskytte ham livet ut.

Dersom Trump fortsetter å kontakte statsledere som Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, så vil han kunne gjøre det svært pinlig for Biden.

Rollen som ekspresident er ikke i seg selv så lukrativ, men nettverket man tar med seg kan brukes til å sikre seg påvirkning, blant annet gjennom veldedige organisasjoner, slik Bill Clinton har gjort med «The Clinton Foundation», påpeker Ole O. Moen.

– Trump vil bruke alle sin forbindelser fra tiden i Det hvite hus til å bygge opp seg selv, han kjenner ingen begrensninger, sier USA-eksperten.

Craig Agranoff mener at Trump er unik, og vil ha en helt annen rolle som ekspresident enn noen av sine forgjengere.

– Likhetstegnet med de andre ekspresidentene blir at Trump sikkert vil tjene en drøss med penger, sier Agranoff.

Som ekspresident vil Trump også ha en posisjon til å uttale seg om politikk, og få oppmerksomhet på TV, påpeker Eirik Løkke og Todd Belt.

Donald Trump eier det enorme feriekomplekset Mar-a-Lago ved Palm Beach i Florida, med 126 rom. Hvorfor ikke trekke seg tilbake et rolig liv med golf og luksus?

– Det kan jeg ikke se for meg. Trump fremstår som en mann som krever mye oppmerksomhet, og som får energi fra det, sier Eirik Løkke.

Professor Todd Belt istemmer fra Washington.

– Aldri i livet om han velger et tilbaketrukket liv. Han kommer til å gjøre seg selv aktuell i hvert eneste politiske spørsmål, tror professor Todd Belt.

Hans amerikanske kollega Craig Agranoff, som i likhet med Trump bor i Florida, er enig.

– Han kommer til å spille mye golf, slik han har gjort i hele sin presidentperiode. Men jeg tror han vil reise rundt å holde foredrag, og sikkert få sitt eget TV-program igjen.

– Også er det mange rykter, satt ut av Trumps ansatte, om at han vil stille til valg igjen i 2024, som 78-åring. Så det kan ikke utelukkes, sier Agranoff.

En ny valgkamp med Trump er noe også den amerikanske historikeren professor Douglas Brinkley har antydet til VG.

– Vi får se hvordan helsen hans er fremover. Han er allerede en gammel mann. Jeg er også spent på hva hans unge kone, Melania Trump, finner på. Hun har jo hatt en veldig tilbaketrukken rolle som førstedame, og jeg leser at hun bor mye av tiden hos sine foreldre. Dersom hun skulle takke for seg, så ville det være knusende for Trumps ego, sier Ole O. Moen.

KILDER

Foto: Reuters, NTB scanpix og VG.

Publisert: 07.11.20 kl. 09:37 Oppdatert: 08.11.20 kl. 08:55

