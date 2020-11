SER FREMOVER: Kommende president Joe Biden. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Europas ledere i samtaler med Biden om fremtiden

Europeiske statsledere diskuterte samarbeid, klima og covid-19 med USAs neste president Joe Biden tirsdag. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har også gratulert Biden.

Vilde Elgaaen

NTB

Nå nettopp

Et godt transatlantisk samarbeid var fokus da statslederne av Frankrike, Tyskland og Storbritannia snakket med Joe Biden over telefon tirsdag.

Under en pressekonferanse tirsdag sa Biden at han forteller til verdens ledere at USA er på vei tilbake.

Den franske presidenten Emmanuel Macron skal ifølge hans kontor ha sagt til Biden at han var klar for å samarbeide om klima, helse, kampen mot terrorisme.

Elyséepalasset sier til Reuters at de to snakket sammen i ti minutter tirsdag ettermiddag.

Tysklands kansler Angela Merkel snakket med Biden over telefon tirsdag og sa at de var enige om viktigheten av det transatlantiske partnerskapet, ifølge Merkels talsperson.

Hun skal ha gratulert Biden og kommende visepresident Kamala Harris med valgseieren, for hun uttrykte et ønske om et nært og tillitsfullt fremtidig samarbeid.

– Kansleren og presidenten er enige om at transatlantisk samarbeid er høyst viktig i lys av de mange globale utfordringene vi står overfor, sier en talsperson for Merkel.

TIDLIGERE KOLLEGAER: President Donald Trump og statsminister Boris Johnson. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Storbritannias statsminister Boris Johnson snakket også med Biden tirsdag.

Der var også håndteringen av klimaendringene og den pågående pandemien tema, ifølge NTB.

– Jeg ser fram til å styrke partnerskapet mellom våre to land og å jobbe med ham om våre felles prioriteringer – fra å håndtere klimaendringene, til å fremme demokrati og gjenreising etter pandemien, tvitrer Johnson tirsdag.

les også Biden: Ingenting vil hindre overføringen av makt

Tidligere har også statsminister Erna Solberg uttrykt håp for et fremtidig godt samarbeid med den nye administrasjonen.

Allerede har Biden signalisert at den nye administrasjonen ønsker å komme tilbake til Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon (WHO). Solberg sa til VG søndag at Biden og Harris har en agenda som ligger nærmere Norge i internasjonale spørsmål.

– Det er bra med et mer aktivt USA på en del globale arenaer med store utfordringer, slik som WHOs arbeid med pandemien, sa Solberg.

Se statsminister Erna Solberg kommentere valget av Joe Biden som president i USA:

Også litt lenger sør i Europa ønsker man et bedre forhold til USA.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan oppfordrer USAs påtroppende president Joe Biden til å åpne for et tettere forhold mellom de to landene.

Erdogan gratulerte Biden og påtroppende visepresident Kamala Harris med valgseieren tirsdag, en uke etter valget.

– Jeg gratulerer deg med din suksess i valget og vil dele mine ektefølte ønsker om fred og velstand for det amerikanske folk, heter det i uttalelsen fra Erdogans kontor.

Publisert: 10.11.20 kl. 21:12