FÅR HJELP FRA TEMPEL: En kvinne får oksygentilførsel fra frivillige sendt ut fra et sikh-tempel lørdag. Foto: IDREES MOHAMMED / EPA

Indisk domstol krever løsning på oksygen-krisen: − Nok er nok

Lørdag døde 12 corona-pasienter i New Delhi fordi sykehuset de var innlagt på gikk tomme for oksygen.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oksygenmangelen på sykehuset Batra varte i til sammen 80 minutter, sier direktør S.C.L. Gupta til nyhetsbyrået AP.

Ifølge Times of India døde også minst 22 andre pasienter som følge av oksygenmangel på tre andre sykehus i landet i løpet av helgen.

Medisinsk oksygen, som blant annet brukes til å behandle akutt oksygenmangel i forbindelse med covid-19, er blitt mangelvare i et India der smittetall og sykehusinnleggelser skyter i været.

Myndighetene har tatt i bruk ekspresstog, fly og marinen for å frakte oksygen fra avsidesliggende industrianlegg til områder som er hardt rammet. Statsminister Narendra Modi får likevel kraftig kritikk for ikke å ha lagt til rette for en stabil oksygentilførsel til landets sykehus.

Flere ganger den siste måneden er det meldt om at pasienter har mistet livet fordi oksygentilførselen har blitt kuttet eller forsinket.

– Nok er nok, sier den øverste domstolen i New Delhi i en uttalelse lørdag, og legger til at de vil begynne å straffe myndighetene dersom de ikke klarer å levere oksygen til sykehusene.

– Vi kan ikke ha noe av at folk før, sier dommerne Vipin Sanghi og Rekha Patil ifølge nyhetsbyrået AP.

Legen Gautam Singh, som driver sykehuset Shri Ram Singh, sier til BBC at de har vært nødt til å la være å ta imot pasienter fordi de ikke kan garantere at de vil få nok oksygen.

– Det er en kamp vi kjemper hver eneste dag. Halvparten av de ansatte kjører rundt med oksygensylindrene for å få dem fylt hver dag, fra ett sted til et annet, sier han til kanalen og legger til:

– Jeg burde konsentrere meg på å behandle pasientene mine istedenfor å løpe rundt for å skaffe oksygen.

Lørdag ble det meldt om over 400.000 smittetilfeller på én dag i India, mens tallet søndag var 392.488. Til sammen har minst 215.542 personer mistet livet med viruset i det folkerike landet, men eksperter mener ifølge AP at mørketallene er store.

Ifølge AP har landet nå åpnet sine militærsykehus for coronapasienter, og kalt inn over 600 nylig pensjonerte leger.

Søndag kunngjorde Storbritannia at de vil sende 1000 nye respiratorer til India, i tillegg til 200 som de allerede har sendt, skriver NTB.

– Storbritannia vil alltid være der for India, sier britenes statsminister Boris Johnson.