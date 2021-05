ATTRAKSJON: Etter aksjonen som drepte Osama bin Laden, ble huset hans en attraksjon for både lokalbefolkning og medier. Foto: Anjum Naveed / AP

De var naboer til Osama bin Laden: − Han var en modig mann

BEIRUT (VG) Jakten på verdens mest ettersøkte mann endte i Abbottabad i Pakistan. Der er meningene om terrorlederen fortsatt sterke.

Av Kyrre Lien

Denne helgen er det ti år siden Osama bin Laden ble drept.

– Vi våknet av at vinduene våre ristet. Så gikk vi opp på taket av huset vårt og så masse røyk som steg opp, skriver Malik Abdullah (20) til VG.

Han var bare ti år da hele verdens oppmerksomhet skulle rettes mot byen han vokste opp i.

I all hemmelighet hadde mannen som USA hadde som nummer én på listen over de mest ettersøkte terroristene i verden, bosatt seg der.

– Dette er fredens by, forteller Abdullah til VG.

ETTERSØKT: I mange år var bin Laden verdens mest ettersøkte terrorist. Foto: RAHIMULLAH YOUSAFZAI / AP

Hvem var han?

Osama bin Laden kom fra en rik familie i Saudi-Arabia og var forkjemper for radikal islam. Han ledet også terroristnettverket al-Qaida frem til sin død.

I 2018 stilte moren opp i et sjeldent intervju i The Guardian og fortalte om sønnen som både sjenert og intelligent som ung.

Etter hvert som han ble eldre, ble han mer og mer religiøs, og til slutt radikalisert, mener hun.

– Han var et veldig godt barn helt til han møtte noen som hjernevasket ham i 20-årene. Du kan kalle det en kult. De fikk penger for det de gjorde. Jeg ba ham alltid om å holde seg unna de folkene, men han turte aldri å innrømme hva han drev med til meg. Han elsket meg for mye, sier hun.

KRIGERE: Væpnede mujahedin-soldater poserer for et bilde i 1984, på en base nær Wana i Afghanistan. De kjempet mot den sovjetiske okkupasjonen i landet. Foto: Christopher Gunness / AP

I 1979 dro bin Laden til Afghanistan for å krige mot Sovjetunionen, og begynte å bygge seg opp som en lederskikkelse. Han åpnet gjestehus i både Pakistan og Afghanistan som skulle huse mujahedin-soldater under kampen mot Sovjetunionen. Gjestehusene og basene fikk navnet al-Qaida, arabisk for «basen».

Osama bin Laden blir ofte beskrevet som mild, høflig og gjestfri av dem som har møtt ham.

Forakten mot USA vokste, og han sto bak flere av verdens mest spektakulære terrorangrep, som angrepet 11. september, 2001. Det er det mest omfattende terrorangrepet på amerikansk jord, og nesten 3000 mennesker ble drept.

Fakta om al-Qaida Al-Qaida er et internasjonalt terrornettverk, grunnlagt av Osama bin Laden i Peshawar i 1988. I 1996 erklærte bin Laden krig mot amerikanske styrker i Saudi-Arabia, som var blitt utplassert der etter Golfkrigen i 1990–1991.

I 1998 erklærte han en global krig mot USA.

Erklæringen ble etterfulgt av flere terrorangrep mot amerikanske interesser, mest kjent er angrepene mot USA 11. september 2001, der rundt 3000 mennesker omkom.

USA svarte med å invadere Afghanistan og styrte Taliban-regimet.

Etter 2001 har al-Qaida hatt en kjerneorganisasjon med base i Afghanistan og Pakistan, samt et nettverk av regionale filialer i Midtøsten og Nord-Afrika.

USA og Nato har på det meste hatt over 150 000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, men har fortsatt rundt 9500 soldater i landet. 2500 av disse er amerikanske.

President Joe Biden har varslet full tilbaketrekning innen 11. september 2021. Nato-landene har sluttet seg til dette og starter tilbaketrekkingen innen 1. mai. Kilder: SNL/NTB Vis mer

Angrepet førte til at USA invaderte Afghanistan og forsøkte å styrte Taliban, som amerikanske myndigheter beskyldte for å ha gitt al-Qaida et fristed. Etter hvert slo norske styrker følge med amerikanerne.

– Jeg er stolt over å kunne si at et antall norske spesialstyrker allerede er på plass i Afghanistan for å støtte amerikanerne i den militære operasjonen «Enduring Freedom», fortalte forsvarsminister Kristin Krohn Devold i januar 2002.

Jakten på verdens mest ettersøkte mann var i gang.

AFGHANISTAN: Soldater fra USA under en aksjon på grensen mellom Afghanistan og Pakistan i 2008. Foto: DAVID FURST / AFP

Terroristjakten

The Financial Times har tidligere regnet ut prislappen på jakten på verdens mest ettersøkte mann. Den svimlende summen, som tilsvarer 10.600 milliarder norske kroner, inkluderer krigene i Afghanistan og Irak.

Men det skulle ta ti år før USA klarte å finne ut hvor de trodde bin Laden holdt til, og en av verdens mest spektakulære aksjoner skulle igangsettes.

BIN LADENS HUS: Høye murvegger omringet hele huset til bin Laden i Abbottabad. Amerikanske spesialsoldater brukte flere uker på å øve på hvordan de skulle ta seg inn i bygget. Foto: DOD /AFP

Etterretningen deres hadde ledet dem til et hus i Abbottabad, nord i Pakistan. Byen huser 200.000 innbyggere, og i 2011 trodde USA en av dem var bin Laden.

– For hver dag som gikk, lurte vi på om bin Laden kom til å pakke en koffert og forlate huset. Vi trodde ikke han kom til å være der i evig tid, så det var derfor vi valgte å starte aksjonen, forteller John Brennan til Politico.

Brennan jobbet i CIA og var en av dem som var tettest på operasjonen.

Så ga daværende USA-president Barack Obama klarsignalet.

KRASJET: Et av helikoptrene til de amerikanske spesialsoldatene krasjet i aksjonen. Foto: Mohammad Zubair / AP

Aksjonen

Like etter klokken ett om natten lokal tid, den 2. mai 2011, ble 24 amerikanske spesialsoldater fløyet inn med helikopter til Abbottabad.

En av soldatene som deltok, var spesialsoldaten Rob O'Neill. Han har også hevdet at det var han som var den som avfyrte skuddene så snart han så bin Laden inne i huset.

– I det sekundet skjøt jeg ham to ganger i pannen, sa han i et intervju med Esquire i 2013.

Han fortalte videre at det tok litt tid før han innså hva som hadde skjedd.

– Da jeg så ham trekke pusten for siste gang, husker jeg at jeg tenkte: Er dette det beste jeg har gjort, eller det verste jeg har gjort? Dette er virkelig og det er ham. Holy shit!

President Obama kunne gå på talerstolen og si at Osama var drept. Operasjonen var vellykket.

SPENT: Under operasjonen fulgte president Barack Obama spent med fra Det hvite hus. Foto: Pete Souza / The White House

Protestene

Aksjonen inne på pakistansk territorium gjorde relasjonen mellom Pakistan og USA enda mer anstrengt, og for mange var drapet på bin Laden nok et bevis på at USA fortsatte å ta seg til rette i andre land.

Flere tusen mennesker samlet seg for å hylle Osama bin Laden og demonstrere mot USA og egne myndigheter rundt om i Pakistan i dagene som fulgte.

– Hellig krig mot Amerika vil ikke stanse med Osamas død, sa den lokale religiøse lederen Fazal Mohammad Baraich, mens slagord som «ned med Amerika» gjallet rundt ham, meldte nyhetsbyrået AFP.

PROTESTERTE: Etter at bin Laden ble drept, ble det holdt flere demonstrasjoner i Pakistan til ære for lederen av al-Qaida. Foto: BANARAS KHAN / AFP

– Jeg visste hvem han var, men visste ikke at han bodde i den samme byen som meg, skriver Malik Abdullah (20) til VG.

De siste ukene har VG vært i kontakt med flere av innbyggerne i Abbottabad gjennom sosiale medier. En av dem er Abdullah, som forteller at han bodde én kilometer unna da aksjonen skjedde.

– Bin Laden var ikke en terrorist som fortjente å bli drept på denne måten. Han var en modig mann. Han forfektet islam på en god måte, mener han.

– Mener mange i Abbottabad det samme som deg?

– Ja, de fleste her gjør det.

SJOKKERT: Annas Khan (23) ble sjokkert da han hørte nyheten om at Osama bin Laden var blitt drept i byen hans. – Alle snakket om det, og lurte på hva som hadde skjedd. Foto: Privat

En annen innbygger er Annas Khan (23), som studerer litteratur og film. Han beskriver byen som fredfull og full av vakker natur.

– De fleste som bor her nå, mener at bin Laden faktisk ikke bodde her, og at det var fake news at han ble drept her.

– Hva tror du skjedde?

– Jeg prøver å være nøytral, for det er sensitivt. Kun gud vet.

Khan forteller at det skulle ta mange år før han faktisk fikk se huset som bin Laden holdt til i, men da han besøkte det, var det jevnet med jorden.

– Nå er det bare gress, geiter, kuer og sauer som trasker der, skriver han.

FJERNET: Etter aksjonen gikk pakistanske myndigheter inn og jevnet huset til bin Laden med jorden. Foto: AFP

Etterfølgeren

President Joe Biden har varslet full tilbaketrekning av Afghanistan innen 11. september 2021. Nato-landene, inkludert Norge, har sluttet seg til dette og skal starte tilbaketrekningen 1. mai.

Bin Ladens etterfølger var den egyptiske jihadisten Ayman al-Zawahri, som beskrives som en langt mindre karismatisk lederskikkelse. Al-Zawahri har også måttet ligge svært lavt, og – hvis han fortsatt lever – skjuler seg trolig i områdene langs den afghansk-pakistanske grensen, skriver NTB.

– Al-Qaida er en skygge av hva det en gang var, sier Barak Mendelsohn, som er terrorekspert ved Haverford College i Pennsylvania, til nyhetsbyrået AFP.

Colin Clarke er forskningsdirektør ved den amerikansk baserte tankesmia Soufan Center. Han forteller til nyhetsbyrået at det uansett er for tidlig å avskrive al-Qaida helt.

– Noen mener nok at det al-Qaida som ble ledet av Osama bin Laden og Zawahri, er en levning fra en svunnen tid. Men al-Qaida har tidligere bevist at de kan vise muskler. Det er for tidlig å skrive nekrologen over al-Qaida, mener Clarke.

Kilder: Store Norske Leksikon, NTB, New York Times, Politico, VG, The Guardian, Combating Terrorism Center.