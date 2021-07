LETEAKSJON: Et Montana Fish, Wildlife and Parks-helikopter søkte etter bjørnen tirsdag og onsdag. Foto: Tom Bauer / The Missoulian

Kvinne (65) dratt ut av telt og drept av grizzlybjørn

Ifølge viltmyndighetene i Montana dro bjørnen kvinnen ut av teltet midt på natten og drepte henne før andre campere fikk agert.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Kvinnen som ble drept er sykepleier Leah Davis Lokan fra Chico i California. Hun var på langdistanse-sykkeltur og hadde stoppet i den lille byen Ovando vest i Montana, ifølge AP.

– Hun elsket denne typen eventyr. At hun som en kvinne i 60-årene gjorde denne typen ting – hun var uvanlig livsglad, sier vennen Mary Flowers til nyhetsbyrået.

SØKER ETTER BJØRN: FWP-helikopter deltok i søket rundt Ovando tirsdag. Foto: Tom Bauer / The Missoulian

Lokan sov i et telt rett ved postkontoret, like ved teltet til to turkamerater.

Montana Fish, Wildlife & Parks (FWP) opplyser i en pressemelding at deres gruppe for viltangrep mot mennesker rykket ut til et fatalt bjørneangrep i Ovando tirsdag morgen lokal tid.

Etter videre undersøkelser skriver de onsdag at bjørnen tok seg til området rundt 03 på natten tirsdag.

Først våknet camperne av bjørnen, men den stakk av igjen. De tre fjernet mat fra teltene sine, sikret den og gikk deretter og la seg igjen.

Rundt 03.15 fanget et overvåkningskamera ved en lokal bedrift opp bjørnen.

Rundt 03.30 våknet de to i teltet ved siden av Lokan av lyden av angrepet. De gikk ut av teltet og sprayet bjørnen med bjørnespray. Deretter forsvant den.

Viltmyndighetene skriver at biologer, konflikspesialister og viltvoktere dro til stedet for å søke etter bjørnen.

De antar ut fra oppførsel og spor at bjørnen var en hannbjørn på rundt 180 kilo. DNA-prøver er tatt.

Bjørnen hadde også tatt seg inn i et hønsebur i løpet av natten og drept og spist flere kyllinger.

Onsdag var bjørnen fremdeles ikke funnet.

– På nåværende tidspunkt er vår beste sjanse til å fange denne bjørnen feller i området nær hønseburet, sier FWP-regionsjef Randy Arnold.

Talsperson for FWP, Greg Lemon, sier til AP at bjørnen vil bli avlivet om den blir funnet. De vil sjekke DNA-et opp mot prøvene fra åstedet.

Park- og viltmyndighetene oppgir at grizzlybjørner er vanlige i Blackfoot Valley der Ovando ligger, men det skal kun ha vært tre dødelige angrep i regionen de siste 20 årene.

Ifølge Store norske leksikon er grizzlybjørn også kjent som kjent som gråbjørn, en underart av brunbjørn. Normal vekt er 400–500 kilo og lengden 2,5 meter.