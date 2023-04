HISTORISK DAG: Både Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Antony Blinken understreket det historiske med at Finland slutter seg til Nato tirsdag ettermiddag.

Avviser russiske trusler mot Finland

BRUSSEL (VG) Russland truer med «mottiltak» i nordområdene når Finland nå blir medlem i Nato. Men det kan ta opptil 10 år før Russland vil ha militær evne til å sette makt bak en trussel i nord, ifølge Nupi-forsker.

Moskva har varslet at Russland kan bli tvunget til å iverksette mottiltak for å sikre landets sikkerhet, som svar på at Finland nå går inn i Nato.

Ifølge Dmitrij Peskov, president Putins pressetalsmann, er det finske medlemskapet en direkte trussel mot Russlands sikkerhet.

Men det avviser Natos generalsekretær Jens Stoltenberg:

– Russland har over mange år rustet opp og modernisert sine styrker mot grensene til Finland og mot Norge, og sitt nærvær i Arktis. Nå har vi også sett at Russland er villig til å bruke militær makt mot naboland. Derfor har vi styrket Nato militært, og vi investerer i nye kapasiteter, sa Stoltenberg på et pressemøte tirsdag morgen.

Vant til trusler

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at Norge over år er blitt vant til at det kommer slike trusler fra Russland.

– Russland er en uforutsigbar nabo. Så det aller viktigste er å avskrekke dem. Det er det som skaper stabilitet. Men Russland vet hvor de har Nato. Alliansen har aldri utgjort noen trussel mot Russland, sier utenriksministeren til VG i Brussel.

Hun mener det er god grunn til å feire Finlands medlemskap i dag, og hun tror Sverige kommer etter og inn i Nato om kort tid.

– Det vil ta fem til ti år før Russland vil kunne bygge opp igjen konvensjonelle styrker i nord som kan utgjøre noen reell trussel mot Finland, sier Karsten Friis til VG.

Han er seniorforsker og arbeider med sikkerhetspolitikk på Nupi, Norsk utenrikspolitisk institutt.

Nato-flagget utenfor det finske utenriksdepartementet i Helsinki

Jubileum

Finland går inn i Nato på dagen 74 år etter at Norge og 11 andre land på begge sider av Atlanterhavet stiftet Nato i Washington, 4. april 1949.

For Finland betyr det at landet nå omfattes av Natos felles forsvar og garantien om at alle alliansens medlemsland skal komme Finland til unnsetning ved behov.

Nato starter nå luftovervåkning av Finlands territorium, og vil senere bli integrert i Natos felles forsvarsplaner.

– Det Finland får i dag, er først og fremst en politisk garanti. De konkrete forsvarsplanene vil komme på plass senere, sier Karsten Friis.

Sverige venter fortsatt

En høyt plassert diplomat sier til VG at Sverige risikerer å måtte vente utenfor Nato til langt utpå høsten, før Tyrkia og Ungarn formelt vil godta det svenske medlemskapet.

I Stockholm er det bekymring over hva som skjer i praksis når Finland nå blir medlem, mens Sverige fortsatt står på vent.

Stoltenberg sier at Sverige likevel er tryggere nå som søkerland. Før Sverige og Finland søkte formelt om medlemskap i Nato 18. mai i fjor, hadde de to landenes politiske ledelse innhentet forsikringer om militær støtte fra store Nato-land som USA, Storbritannia og Frankrike.

Også Nato-landene i Norden var raskt ute og har utstedt en forsikring om militær bistand overfor Finland og Sverige.

Politisk vilje

– Om det er politisk vilje, så vil Sverige bli medlem innen Natos toppmøte i Vilnius i sommer, sier Karsten Friis.

– Man må ikke undervurdere kraften i et toppmøte, de er viktige arenaer for alle lederne i Nato-landene. På toppmøtet i Madrid i fjor lyktes man med å tromme sammen president Erdogan med de finske og svenske topplederne og få til en avtale som åpnet for at Sverige ble invitert inn, sier han.